3 696 13

Мужчина ударил парня ножом возле ТРЦ в Киеве: полиция рассказала подробности инцидента

Конфликт на Оболони: полиция задержала нападавшего с ножом

В субботу, 21 февраля, возле ТРЦ в Оболонском районе столицы молодой человек нанес парню ножевое ранение.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один участник ударил другого ножом в живот.

Пострадавшему врачи оказывают помощь. Нападающего задержали правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Читайте также: В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника

Автор: 

Киев (3315) нападение (174) ранение (536) трц (11)
Топ комментарии
+13
Молодий, дурний і життєрадісний - це хлопець. З кредитами і простатитом - чоловік.
21.02.2026 21:20 Ответить
+7
оці кляті капслуком ТРЦ виглядають як ТЦК і одразу виникає спокуса закричати:

"Гвалт ! людолови ТРЦ-шники нєвінного ухилянта бусифікують !"

.
21.02.2026 21:31 Ответить
+6
Мабуть, побились за місце у штурмовому підрозділі.
21.02.2026 21:09 Ответить
М-да. Спіймався. А я уявляв, як хлопці влаштували жорстку бійку біля військкомату за мобілізацію поза чергою.
21.02.2026 21:38 Ответить
А якби біля біля Бесарабки? Новини не було б?
21.02.2026 21:12 Ответить
Як визначили хто з них чоловік, а хто хлопець?
21.02.2026 21:16 Ответить
Молодий, дурний і життєрадісний - це хлопець. З кредитами і простатитом - чоловік.
21.02.2026 21:20 Ответить
Раніше на дискотеках майже щовихідних така подія відбувалась, і мало хто знав про це, лише місцеві. А що на весіллях відбувалось, я зовсім мовчу. Але не було інтернетів....
21.02.2026 21:26 Ответить
В 90х з однієї такої дискотеки ноги робила..ледь вшились з подругами..
21.02.2026 21:36 Ответить
Ще рік тому таких новин не було, а зараз майже кожен день. Скоро щось буде.
21.02.2026 21:36 Ответить
Всю жизнь такое было, просто в новостях о бытовухе никто на всю страну не писал.
21.02.2026 22:35 Ответить
вчера возле моего дома троллейбус поломался. всем внимание!
21.02.2026 21:48 Ответить
Ніфіга сє..у Вас тралейбаси ходять???
21.02.2026 23:15 Ответить
мы из богатого города

22.02.2026 01:06 Ответить
 
 