Мужчина ударил парня ножом возле ТРЦ в Киеве: полиция рассказала подробности инцидента

В субботу, 21 февраля, возле ТРЦ в Оболонском районе столицы молодой человек нанес парню ножевое ранение.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один участник ударил другого ножом в живот.

Пострадавшему врачи оказывают помощь. Нападающего задержали правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Читайте также: В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника