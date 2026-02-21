Мужчина ударил парня ножом возле ТРЦ в Киеве: полиция рассказала подробности инцидента
В субботу, 21 февраля, возле ТРЦ в Оболонском районе столицы молодой человек нанес парню ножевое ранение.
Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один участник ударил другого ножом в живот.
Пострадавшему врачи оказывают помощь. Нападающего задержали правоохранители.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
