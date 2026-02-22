Российская лыжница на Олимпиаде украла лыжи у немецкой спортсменки: ее дисквалифицировали

"Нейтральную" спортсменку с российским паспортом Дарью Непряеву дисквалифицировали с масс-старта на 50 км Олимпийских игр-2026. Причиной дисквалификации россиянки стали украденные ею лыжи немецкой спортсменки Катарины Доцлер.

Немецкой спортсменке пришлось искать другие лыжи

В результате Доцлер вынуждена была искать замену своим лыжам, чтобы продолжить гонку.

Немецкая спортсменка рассказала, что запасные лыжи, которые ей пришлось использовать, были медленнее тех, на которых она должна была бежать. В итоге Доцлер завершила соревнования на девятом месте, отстав от лидерки Эббы Андерссон на 8:48,2 минуты.

"Нейтральная" россиянка финишировала на 11-м месте.

"Мы думали, может, она (Доцлер, - ред.) сможет использовать лыжи Непряевой, но этого не разрешили. Поступила информация от жюри, что нам разрешено взять новые лыжи. Но это довольно сложно, потому что все лыжи были на трассе у тренеров. Нам пришлось преодолевать весь путь, длинный, где проводят смазку, почти один километр. Пришлось искать новые лыжи, которые не тестировали, которые пришлось чистить и готовить. Это было очень стрессово. Нам предоставили информацию, что можно заменить лыжи, за 100 метров до сменной зоны. Я видел, как технический работник со смазкой бежал изо всех сил через это поле. Увидел ее и предоставил информацию, что можно сменить лыжи", - рассказал тренер сборной Германии Питер Шликенридер.

Россиянку дисквалифицировали

В итоге результат Непряевой был аннулирован, а напротив ее фамилии появилась пометка "дисквалифицирована".

По словам Шликенридера, это единственный правильный вариант в этой ситуации, чтобы предотвратить подобные истории в будущем.

