Российская лыжница на Олимпиаде украла лыжи у немецкой спортсменки: ее дисквалифицировали
"Нейтральную" спортсменку с российским паспортом Дарью Непряеву дисквалифицировали с масс-старта на 50 км Олимпийских игр-2026. Причиной дисквалификации россиянки стали украденные ею лыжи немецкой спортсменки Катарины Доцлер.
Об этом пишет "Суспільне.Спорт", сообщает Цензор.НЕТ.
Немецкой спортсменке пришлось искать другие лыжи
В результате Доцлер вынуждена была искать замену своим лыжам, чтобы продолжить гонку.
Немецкая спортсменка рассказала, что запасные лыжи, которые ей пришлось использовать, были медленнее тех, на которых она должна была бежать. В итоге Доцлер завершила соревнования на девятом месте, отстав от лидерки Эббы Андерссон на 8:48,2 минуты.
"Нейтральная" россиянка финишировала на 11-м месте.
"Мы думали, может, она (Доцлер, - ред.) сможет использовать лыжи Непряевой, но этого не разрешили. Поступила информация от жюри, что нам разрешено взять новые лыжи. Но это довольно сложно, потому что все лыжи были на трассе у тренеров. Нам пришлось преодолевать весь путь, длинный, где проводят смазку, почти один километр. Пришлось искать новые лыжи, которые не тестировали, которые пришлось чистить и готовить. Это было очень стрессово. Нам предоставили информацию, что можно заменить лыжи, за 100 метров до сменной зоны. Я видел, как технический работник со смазкой бежал изо всех сил через это поле. Увидел ее и предоставил информацию, что можно сменить лыжи", - рассказал тренер сборной Германии Питер Шликенридер.
Россиянку дисквалифицировали
В итоге результат Непряевой был аннулирован, а напротив ее фамилии появилась пометка "дисквалифицирована".
По словам Шликенридера, это единственный правильный вариант в этой ситуации, чтобы предотвратить подобные истории в будущем.
Официально брать трофеи в ссср разрешили в конце великой отечественной войны. 26 декабря 1944 года НКО принял Приказ № 0409, позволявший военнослужащим раз в месяц отправлять домой посылки с личными вещами: до 5 кг для рядовых, до 10 кг для офицеров и до 16 кг для генералов, что было мерой поощрения за хорошую службу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B Википедия.
тому було вирешено надати на законний грабіж, як компенсація
вони на місці ?
Такий вже в них спосіб мислення і життя.
Взагалі на кордоні московії завертати!
орки ,що від них чекати
сноровку" воровку .
Дружня порада для іноземних атлетів та дипломатів: якщо ви з якоїсь причини все ще тиснете руку представнику цієї ,,цивілізації'', обов'язково перевірте свої пальці одразу після контакту..... .
Це треба нагадувати всьому світу
Треба було всю команду
дискваліфуваьи.