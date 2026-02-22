РУС
11 165 62

Российская лыжница на Олимпиаде украла лыжи у немецкой спортсменки: ее дисквалифицировали

Российскую лыжницу дисквалифицировали за кражу лыж у немецкой спортсменки.

"Нейтральную" спортсменку с российским паспортом Дарью Непряеву дисквалифицировали с масс-старта на 50 км Олимпийских игр-2026. Причиной дисквалификации россиянки стали украденные ею лыжи немецкой спортсменки Катарины Доцлер.

Об этом пишет "Суспільне.Спорт", сообщает Цензор.НЕТ.

Немецкой спортсменке пришлось искать другие лыжи 

В результате Доцлер вынуждена была искать замену своим лыжам, чтобы продолжить гонку.

Немецкая спортсменка рассказала, что запасные лыжи, которые ей пришлось использовать, были медленнее тех, на которых она должна была бежать. В итоге Доцлер завершила соревнования на девятом месте, отстав от лидерки Эббы Андерссон на 8:48,2 минуты.

"Нейтральная" россиянка финишировала на 11-м месте.

"Мы думали, может, она (Доцлер, - ред.) сможет использовать лыжи Непряевой, но этого не разрешили. Поступила информация от жюри, что нам разрешено взять новые лыжи. Но это довольно сложно, потому что все лыжи были на трассе у тренеров. Нам пришлось преодолевать весь путь, длинный, где проводят смазку, почти один километр. Пришлось искать новые лыжи, которые не тестировали, которые пришлось чистить и готовить. Это было очень стрессово. Нам предоставили информацию, что можно заменить лыжи, за 100 метров до сменной зоны. Я видел, как технический работник со смазкой бежал изо всех сил через это поле. Увидел ее и предоставил информацию, что можно сменить лыжи", - рассказал тренер сборной Германии Питер Шликенридер.

Россиянку дисквалифицировали

В итоге результат Непряевой был аннулирован, а напротив ее фамилии появилась пометка "дисквалифицирована".

По словам Шликенридера, это единственный правильный вариант в этой ситуации, чтобы предотвратить подобные истории в будущем.

Автор: 

дисквалификация (12) Олимпиада (125) россия (22200) спорт (205)
Топ комментарии
+64
Унітази перевірте
показать весь комментарий
22.02.2026 21:56 Ответить
+49
Перевірте наявність всіх унітазів...
показать весь комментарий
22.02.2026 21:54 Ответить
+48
Природу не обманешь.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
можем повторить кричат кацапы, и повторили как разрешили брать трофеи

Официально брать трофеи в ссср разрешили в конце великой отечественной войны. 26 декабря 1944 года НКО принял Приказ № 0409, позволявший военнослужащим раз в месяц отправлять домой посылки с личными вещами: до 5 кг для рядовых, до 10 кг для офицеров и до 16 кг для генералов, что было мерой поощрения за хорошую службу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B Википедия.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:50 Ответить
Таваріщ Жюков, вагонами відправляв
показать весь комментарий
22.02.2026 22:21 Ответить
Не тільки жюков, любой штабний офіцер , чи ад'ютант . Мій батько привіз рушницю та кульки із дробом . А сусід із вулиці був ад'ютантом генерала . У них у домі були німецькі шафи, картини, рояль та купа одягу.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:40 Ответить
так, це було як "нагорода". бо радянщина нічого не могла дати цім людям.
тому було вирешено надати на законний грабіж, як компенсація
показать весь комментарий
22.02.2026 22:45 Ответить
Природу не обманешь.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:50 Ответить
чи перевіряли італійці унитази в номерах т.зв. "нейтралів" ?
вони на місці ?
.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:08 Ответить
Ну так. На вищому керівництві МОК, яке допустило "нейтральних" кацапів і білорусів на ОІ природа аідпочила, схалтуривши на якості їх мізків.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:37 Ответить
вельми цікаво спостерігати за кацапським ниттям на спортивних форумах, де кацапи у своєму стилі, с піною у рота, волають що вона "просто пєрєпутала"...а ще їх підриває що їй дозволи добігти, а вже потім дискваліфікували, тобто познущались
показать весь комментарий
22.02.2026 21:52 Ответить
Навіть геть не дивно. Орчиха.
Такий вже в них спосіб мислення і життя.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:53 Ответить
Перевірте наявність всіх унітазів...
показать весь комментарий
22.02.2026 21:54 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 22:01 Ответить
А Карл у Клари украв корали. Ніколи такого не було і ось знову. Я б скоріше допустив циганську збірну,ніж орків-злодіїв.Єдиний правильний варіант-не допускати кацапів до міжнародних змагань.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:54 Ответить
Не допускати їх нікуди!
Взагалі на кордоні московії завертати!
показать весь комментарий
22.02.2026 23:01 Ответить
роми воюють за неньку, не путай
показать весь комментарий
22.02.2026 23:05 Ответить
Я знаю.Тому пропоную вигнать кацапів,а замість них взять ромів.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:42 Ответить

орки ,що від них чекати
показать весь комментарий
23.02.2026 00:24 Ответить
Унітази перевірте
показать весь комментарий
22.02.2026 21:56 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 22:43 Ответить
я не чекала що мацкалі проколються так швидко
показать весь комментарий
22.02.2026 21:58 Ответить
Встала на лыжи во всех смыслах.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:58 Ответить
а ручки-то помнят!)))
показать весь комментарий
22.02.2026 21:59 Ответить
Талант не проп'єш.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:48 Ответить
Може то їй Ярош підклав? Нє? Не може ж високодуховна та скрєпна расєянка таке учудить
показать весь комментарий
22.02.2026 22:00 Ответить
Причиною дискваліфікації росіянки стали вкрадені нею лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер. Джерело: https://censor.net/ua/n3601891, імпортозаміщєння у дії.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:01 Ответить
Подякуйте тій дурепі з МОК, що пустила орків та орчих у город...
показать весь комментарий
22.02.2026 22:03 Ответить
Воровство-одна із ісконних лапотних скрєп...
показать весь комментарий
22.02.2026 22:05 Ответить
І на олімпіаді лаптєголові.....
показать весь комментарий
22.02.2026 22:05 Ответить
І що? Хтось здивован? 🤔🤣
показать весь комментарий
22.02.2026 22:09 Ответить
Who let the dogs out?
показать весь комментарий
22.02.2026 22:10 Ответить
Розумію бажання зайвий раз обісрати русню, але, думаю вона у поспіху просто переплутала лижі
показать весь комментарий
22.02.2026 22:13 Ответить
Навряд. Лижи на такому рівні робляться індивідуально. Сплутати їх просто неможливо. Це все одно що сплутати гвинтівку в біатлоні.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:18 Ответить
Bei der Winterspiele-Premiere des 50-Kilometer-Rennens für Frauen hatte die unter neutraler Flagge startende Neprjajeva beim Skiwechsel versehentlich Hennig Dotzlers Ski genommen. "Ich habe erst im Ziel richtig erfahren, was passiert ist", erklärte die Sächsin. Noch im Zielbereich erklärte Neprjajeva in der Sonne von Tesero gestenreich ihren Fauxpas. "Sie hat sich bei mir ************. Sie war ganz durcheinander", schilderte die *************** Hennig Dotzler. Neprjajeva beendete das Rennen nach ihr und wurde später disqualifiziert. "Das tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, weil das macht ja keiner mit Absicht", sagte die Deutsche, die aber auch Verständnis für die Entscheidung hatte.
https://www.aachener-zeitung.de/sport/wechselfehler-im-langlauf-fuer-die-geschichtsbuecher/135624422.html
показать весь комментарий
22.02.2026 22:39 Ответить
розумію бажання відмазати "саслуживцєв", але генетику не сховаєш
показать весь комментарий
23.02.2026 01:50 Ответить
Якщо індивідуально, значить й росіянці лижі німкені не дали ніяких переваг. Для чого умисно красти лижі, які заточені не під тебе? Де логіка?
показать весь комментарий
23.02.2026 07:55 Ответить
Козломорду захищаєш?
показать весь комментарий
22.02.2026 22:26 Ответить
Співчуває ..... йому і так погано після кацапських скарг що їм на олімпіаді не подарували по самсунгу як іншим учасникам , а на інших товарах позрізали та позамальовували бирки виробників , а тут іще і лижі (((
показать весь комментарий
22.02.2026 23:05 Ответить
Нащо їй лижи? Хай би в валєнках херачила.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:15 Ответить
Так Ані красівиє билі...
показать весь комментарий
22.02.2026 22:25 Ответить
Їй якутський умілець підготував лижі з валянками із лайна коров'ячого , а тут відлига на трасі ..... лайно попливло , кацапка ввімкнула лапотну "сноровку " воровку .
показать весь комментарий
22.02.2026 23:08 Ответить
что русское быдло там делает?
показать весь комментарий
22.02.2026 22:15 Ответить
ваняєт , сер !
показать весь комментарий
22.02.2026 23:09 Ответить
****, мені одному це здалося не дивним ???
показать весь комментарий
22.02.2026 22:16 Ответить
Можем павтаріть!))
показать весь комментарий
22.02.2026 22:19 Ответить
Боже, яка ,,несподіванка''! Російська лижниця вирішила, що олімпійське золото - це занадто складно, тому пішла перевіреним шляхом предків і просто поцупила лижі німецької суперниці.... Мабуть, у її генетичному коді спрацював стародавній інстинкт - якщо щось лежить без нагляду і воно краще за твоє, значить, це ,,ісконно русскоє''... Взагалі, стабільність цієї нації просто вражає. Протягом століть вони відточували майстерність присвоєння всього, що погано прибите цвяхами:Це чи не єдине чому вони навчилися за всю свою історію існування- це постійно красти . Крали чужу Історію, чужі Технології , чужі Території ....Ну, тут вони взагалі професіонали: прийти в гості, вигнати господарів і заявити, що тут завжди була Рязань ....Тепер от дійшли до лиж.... Мабуть, наступний етап - красти сніг на трасі, щоб суперникам було складніше їхати......
Дружня порада для іноземних атлетів та дипломатів: якщо ви з якоїсь причини все ще тиснете руку представнику цієї ,,цивілізації'', обов'язково перевірте свої пальці одразу після контакту..... .
показать весь комментарий
22.02.2026 22:20 Ответить
І не вкрала взагалі, в асвабаділа!
показать весь комментарий
22.02.2026 22:20 Ответить
І не асвабаділа , а вєрнула в радную говень .
показать весь комментарий
22.02.2026 23:11 Ответить
Це зайвий раз доказує, що кацап завжди остається кацапом козломордим
показать весь комментарий
22.02.2026 22:22 Ответить
Эта фсе ниправда! Эта укропы падлажили 😁
показать весь комментарий
22.02.2026 22:39 Ответить
Подозвляли кацпському лайну участь, то насолоджуйтесь. Не бачу проблеми
показать весь комментарий
22.02.2026 22:42 Ответить
Де ЗЕобана дипломатія??!!!
Це треба нагадувати всьому світу
показать весь комментарий
22.02.2026 22:49 Ответить
Где очередь за комментариями?
показать весь комментарий
22.02.2026 22:59 Ответить
Уже кто-то писал, чтоб унитазы пересчитали олимпийской деревне?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:09 Ответить
Кацапам їх просто не встановлювали .
показать весь комментарий
22.02.2026 23:12 Ответить
Ось що буває коли кацапів пускаїте до себе. Кацап є кацап без різниці під яким він прапором. Німецькій спортсменці потрібно було б подати до суду на олімпійський комітет на пару сотень мільйонів доларів за те що впустили на олімпіаду московських терористів і вкрали перемогу.
показать весь комментарий
22.02.2026 23:34 Ответить
Не здивуюсь коли кацапи ще й новічком понамазують там все і потруять всіх спортсменів відомстивши за програш
показать весь комментарий
22.02.2026 23:36 Ответить
Воровская нация... 🤬
показать весь комментарий
22.02.2026 23:53 Ответить
Гени пальцем не розчавиш... Скрєпа...
показать весь комментарий
23.02.2026 00:20 Ответить
Неправильно.
Треба було всю команду
дискваліфуваьи.
показать весь комментарий
23.02.2026 04:52 Ответить
Лаптєголові, вони і на Олімпіаді лаптєголові.
показать весь комментарий
23.02.2026 06:17 Ответить
шо тут сказати? - хапальні рефлекси, "стаж" чугункіних-шарікових нЄ пропйош..
показать весь комментарий
23.02.2026 08:05 Ответить
Чей туфля? )
показать весь комментарий
23.02.2026 08:20 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 09:02 Ответить
 
 