Російська лижниця на Олімпіаді вкрала лижі у німецької спортсменки: її дискваліфікували
"Нейтральну" спортсменку з російським паспортом Дар’ю Непряєву дискваліфікували з масстарту на 50 км Олімпійських ігор-2026. Причиною дискваліфікації росіянки стали вкрадені нею лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер.
Про це пише "Суспільне.Спорт", повідомляє Цензор.НЕТ.
Німкені довелося шукати інші лижі
Відтак Доцлер вимушена була шукати заміну своїм лижам, щоб продовжити гонку.
Німецька спортсменка розповіла, що запасні лижі, які їй довелося використовувати, були повільнішими за ті, на яких вона повинна була бігти. У підсумку Доцлер завершила змагання на дев'ятому місці, відставши від лідерки Ебби Андерссон на 8:48.2 хвилин.
"Нейтральна" росіянка фінішувала на 11-му місці.
"Ми думали, може, вона (Доцлер, - ред.) зможе використати лижі Нєпряєвої, але цього не дозволили. Надійшла інформація від жюрі, що нам дозволено взяти нові лижі. Але це доволі складно, бо всі лижі були на трасі у тренерів. Нам довелося долати увесь шлях, довгий, де проводять змащення, майже один кілометр. Довелося шукати нові лижі, які не тестували, які довелося чистити та готувати. Це було дуже стресово. Нам надали інформацію, що можна замінити лижі, за 100 метрів до змінної зони. Я бачив, як техічний працівник зі змащення біг з усіх сил через це поле. Побачив її та надав інформацію, що можна змінити лижі", - розповів тренер збірної Німеччини Пітер Шлікенрідер.
Росіянку дискваліфікували
У підсумку результат Нєпряєвої було анульовано, а навпроти її прізвища з'явилася позначка "дискваліфіковано".
За словами Шлікенрідера, це єдиний правильний варіант у цій ситуації, щоб запобігти подібним історіям в майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Официально брать трофеи в ссср разрешили в конце великой отечественной войны. 26 декабря 1944 года НКО принял Приказ № 0409, позволявший военнослужащим раз в месяц отправлять домой посылки с личными вещами: до 5 кг для рядовых, до 10 кг для офицеров и до 16 кг для генералов, что было мерой поощрения за хорошую службу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B Википедия.
тому було вирешено надати на законний грабіж, як компенсація
вони на місці ?
.
Такий вже в них спосіб мислення і життя.
Взагалі на кордоні московії завертати!
орки ,що від них чекати
бухого орка-самця.
Й так, відділяйте мух від котлет, щодо того, що її пустили на змагання, тому, що рішення про це приймали не ми.
сноровку" воровку .
Дружня порада для іноземних атлетів та дипломатів: якщо ви з якоїсь причини все ще тиснете руку представнику цієї ,,цивілізації'', обов'язково перевірте свої пальці одразу після контакту..... .
Це треба нагадувати всьому світу
Треба було всю команду
дискваліфуваьи.