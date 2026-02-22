Російська лижниця на Олімпіаді вкрала лижі у німецької спортсменки: її дискваліфікували

"Нейтральну" спортсменку з російським паспортом Дар’ю Непряєву дискваліфікували з масстарту на 50 км Олімпійських ігор-2026. Причиною дискваліфікації росіянки стали вкрадені нею лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер.

Про це пише "Суспільне.Спорт", повідомляє Цензор.НЕТ.

Німкені довелося шукати інші лижі

Відтак Доцлер вимушена була шукати заміну своїм лижам, щоб продовжити гонку.

Німецька спортсменка розповіла, що запасні лижі, які їй довелося використовувати, були повільнішими за ті, на яких вона повинна була бігти. У підсумку Доцлер завершила змагання на дев'ятому місці, відставши від лідерки Ебби Андерссон на 8:48.2 хвилин.

"Нейтральна" росіянка фінішувала на 11-му місці.

"Ми думали, може, вона (Доцлер, - ред.) зможе використати лижі Нєпряєвої, але цього не дозволили. Надійшла інформація від жюрі, що нам дозволено взяти нові лижі. Але це доволі складно, бо всі лижі були на трасі у тренерів. Нам довелося долати увесь шлях, довгий, де проводять змащення, майже один кілометр. Довелося шукати нові лижі, які не тестували, які довелося чистити та готувати. Це було дуже стресово. Нам надали інформацію, що можна замінити лижі, за 100 метрів до змінної зони. Я бачив, як техічний працівник зі змащення біг з усіх сил через це поле. Побачив її та надав інформацію, що можна змінити лижі", - розповів тренер збірної Німеччини Пітер Шлікенрідер.

Росіянку дискваліфікували

У підсумку результат Нєпряєвої було анульовано, а навпроти її прізвища з'явилася позначка "дискваліфіковано".

За словами Шлікенрідера, це єдиний правильний варіант у цій ситуації, щоб запобігти подібним історіям в майбутньому.

