Російська лижниця на Олімпіаді вкрала лижі у німецької спортсменки: її дискваліфікували

російську лижницю дискваліфікували за крадіжку лиж у німецької спортсменки.

"Нейтральну" спортсменку з російським паспортом Дар’ю Непряєву дискваліфікували з масстарту на 50 км Олімпійських ігор-2026. Причиною дискваліфікації росіянки стали вкрадені нею лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер.

Про це пише "Суспільне.Спорт", повідомляє Цензор.НЕТ.

Німкені довелося шукати інші лижі 

Відтак Доцлер вимушена була шукати заміну своїм лижам, щоб продовжити гонку.

Німецька спортсменка розповіла, що запасні лижі, які їй довелося використовувати, були повільнішими за ті, на яких вона повинна була бігти. У підсумку Доцлер завершила змагання на дев'ятому місці, відставши від лідерки Ебби Андерссон на 8:48.2 хвилин.

"Нейтральна" росіянка фінішувала на 11-му місці.

"Ми думали, може, вона (Доцлер, - ред.) зможе використати лижі Нєпряєвої, але цього не дозволили. Надійшла інформація від жюрі, що нам дозволено взяти нові лижі. Але це доволі складно, бо всі лижі були на трасі у тренерів. Нам довелося долати увесь шлях, довгий, де проводять змащення, майже один кілометр. Довелося шукати нові лижі, які не тестували, які довелося чистити та готувати. Це було дуже стресово. Нам надали інформацію, що можна замінити лижі, за 100 метрів до змінної зони. Я бачив, як техічний працівник зі змащення біг з усіх сил через це поле. Побачив її та надав інформацію, що можна змінити лижі", - розповів тренер збірної Німеччини Пітер Шлікенрідер.

Росіянку дискваліфікували

У підсумку результат Нєпряєвої було анульовано, а навпроти її прізвища з'явилася позначка "дискваліфіковано".

За словами Шлікенрідера, це єдиний правильний варіант у цій ситуації, щоб запобігти подібним історіям в майбутньому.

дискваліфікація (42) Олімпіада (727) росія (70228) спорт (1724)
Топ коментарі
+67
Унітази перевірте
22.02.2026 21:56 Відповісти
+51
Природу не обманешь.
22.02.2026 21:50 Відповісти
+51
Перевірте наявність всіх унітазів...
22.02.2026 21:54 Відповісти
можем повторить кричат кацапы, и повторили как разрешили брать трофеи

Официально брать трофеи в ссср разрешили в конце великой отечественной войны. 26 декабря 1944 года НКО принял Приказ № 0409, позволявший военнослужащим раз в месяц отправлять домой посылки с личными вещами: до 5 кг для рядовых, до 10 кг для офицеров и до 16 кг для генералов, что было мерой поощрения за хорошую службу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B Википедия.
22.02.2026 21:50 Відповісти
Таваріщ Жюков, вагонами відправляв
22.02.2026 22:21 Відповісти
Не тільки жюков, любой штабний офіцер , чи ад'ютант . Мій батько привіз рушницю та кульки із дробом . А сусід із вулиці був ад'ютантом генерала . У них у домі були німецькі шафи, картини, рояль та купа одягу.
22.02.2026 22:40 Відповісти
так, це було як "нагорода". бо радянщина нічого не могла дати цім людям.
тому було вирешено надати на законний грабіж, як компенсація
22.02.2026 22:45 Відповісти
Природу не обманешь.
22.02.2026 21:50 Відповісти
чи перевіряли італійці унитази в номерах т.зв. "нейтралів" ?
вони на місці ?
22.02.2026 22:08 Відповісти
Ну так. На вищому керівництві МОК, яке допустило "нейтральних" кацапів і білорусів на ОІ природа аідпочила, схалтуривши на якості їх мізків.
22.02.2026 22:37 Відповісти
вельми цікаво спостерігати за кацапським ниттям на спортивних форумах, де кацапи у своєму стилі, с піною у рота, волають що вона "просто пєрєпутала"...а ще їх підриває що їй дозволи добігти, а вже потім дискваліфікували, тобто познущались
22.02.2026 21:52 Відповісти
Навіть геть не дивно. Орчиха.
Такий вже в них спосіб мислення і життя.
22.02.2026 21:53 Відповісти
Перевірте наявність всіх унітазів...
22.02.2026 21:54 Відповісти
22.02.2026 22:01 Відповісти
А Карл у Клари украв корали. Ніколи такого не було і ось знову. Я б скоріше допустив циганську збірну,ніж орків-злодіїв.Єдиний правильний варіант-не допускати кацапів до міжнародних змагань.
22.02.2026 21:54 Відповісти
Не допускати їх нікуди!
Взагалі на кордоні московії завертати!
22.02.2026 23:01 Відповісти
роми воюють за неньку, не путай
22.02.2026 23:05 Відповісти
Я знаю.Тому пропоную вигнать кацапів,а замість них взять ромів.
22.02.2026 23:42 Відповісти

орки ,що від них чекати
23.02.2026 00:24 Відповісти
Унітази перевірте
22.02.2026 21:56 Відповісти
22.02.2026 22:43 Відповісти
я не чекала що мацкалі проколються так швидко
22.02.2026 21:58 Відповісти
Встала на лыжи во всех смыслах.
22.02.2026 21:58 Відповісти
а ручки-то помнят!)))
22.02.2026 21:59 Відповісти
Талант не проп'єш.
23.02.2026 00:48 Відповісти
Це не талант. Це образ життя і ідеології росмосквобидла, які поколіннями передаються з молочно-горілчаною сумішшю від самки-орчихи їх новородженим опаришам, під пильним наглядом вічно
бухого орка-самця.
23.02.2026 10:18 Відповісти
Може то їй Ярош підклав? Нє? Не може ж високодуховна та скрєпна расєянка таке учудить
22.02.2026 22:00 Відповісти
Причиною дискваліфікації росіянки стали вкрадені нею лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер. Джерело: https://censor.net/ua/n3601891, імпортозаміщєння у дії.
22.02.2026 22:01 Відповісти
Подякуйте тій дурепі з МОК, що пустила орків та орчих у город...
22.02.2026 22:03 Відповісти
Воровство-одна із ісконних лапотних скрєп...
22.02.2026 22:05 Відповісти
І на олімпіаді лаптєголові.....
22.02.2026 22:05 Відповісти
І що? Хтось здивован? 🤔🤣
22.02.2026 22:09 Відповісти
Who let the dogs out?
22.02.2026 22:10 Відповісти
Розумію бажання зайвий раз обісрати русню, але, думаю вона у поспіху просто переплутала лижі
22.02.2026 22:13 Відповісти
Навряд. Лижи на такому рівні робляться індивідуально. Сплутати їх просто неможливо. Це все одно що сплутати гвинтівку в біатлоні.
22.02.2026 22:18 Відповісти
На скрепнамастосраном:"Папутала рамсы". 🤣🤣🤣
23.02.2026 10:30 Відповісти
розумію бажання відмазати "саслуживцєв", але генетику не сховаєш
23.02.2026 01:50 Відповісти
Якщо індивідуально, значить й росіянці лижі німкені не дали ніяких переваг. Для чого умисно красти лижі, які заточені не під тебе? Де логіка?
23.02.2026 07:55 Відповісти
Козломорду захищаєш?
22.02.2026 22:26 Відповісти
Співчуває ..... йому і так погано після кацапських скарг що їм на олімпіаді не подарували по самсунгу як іншим учасникам , а на інших товарах позрізали та позамальовували бирки виробників , а тут іще і лижі (((
22.02.2026 23:05 Відповісти
Ви досі такі наївні у відношенні росмосквобидла? І мельдоній на Зойч-2014 вони випадково вживали? Я розумію, німкенія наївна, емпатійна, виправдовує орчиху, бо в них це в світогляд не вкладається. Але ви ж знаєте роспідарів і бачили всю картину вцілому, а не лише в епізоді з лижами. Ця «нейтральна» спортсменка потрапила на олімпіаду незаконно і аморально представляти і тихо пропагандувати країну ізгоя-агресора через корумпований МОК і роботу ГРУшників/ФСБешників. Ви справді думаєте, що хтось буде цікавитися чи випадково вона вкрала чи не випадково? Цієї лярви взагалі там не мало би бути. Вона однією вже своєю присутністю на олімпіаді, де її не мало б бути, всрала забіг, як мінімум одній німкені. А ви можете розписатись, що це було зроблено випадково? Що це не було завданням кураторів? Може для привернення медійності, може «жертву» переплутала, може ще для чогось? Може звучить натягнуто. Але росмосквобидлу довіри нема настільки, що вона апріорі ******** лижі навмисне. І других версій тут немає.
23.02.2026 10:47 Відповісти
Ми тим й різнимося від них, що не можемо робити висновки тільки на основі того, що вони вороги й ми їх ненавидимо. Інакше, чим ми відрізняємось від них й за що боремось?
23.02.2026 11:13 Відповісти
Це ви не можете робити висновків на основі того, що вони вороги. А ви спробуйте. Через призму ворога побачите, що вони весь час, всюди, в любій ситуації брешуть, маніпулюють, крадуть, вбивають, гвалтують. Ще раз. Цієї ***** в нейтральній піжамі, яка приховано представляє бидлокраїну агресора, на олімпіаді не повинно було бути. Але вона туди пролізла. Навмисне. І як наслідок лижі вона ******** навмисне. Ви можете розписатись, поставити печатку, що це випадковість і не завдання? Чи може німкенія напередодні каву на неї пролила і рашистська особа злобу затаїла? Чи ви впевнені, що якщо у вашій логіці тут логіки немає, значить і лижі вона ******** ненавмисне? А ви впевнені, що ви знаєте ВСІ аспекти цієї історії, щоб робити свої «логічні» висновки і припущення? Вона ******** лижі навмисно. Вона рашистська ворюга і злодійка. І дискваліфікація - це мінімальне покарання, на яке вона заслуговує.
23.02.2026 11:38 Відповісти
Так й ви нічого не знаєте про цю історію, тому, теж не можете напевно стверджувати що саме так й було. Те, що у заголовку статті пише "вкрала" - зовсім не означає, що саме так й було. Я - намагаюсь робити висновки на основі логіки, що є нормальним. Ваш рушій - сліпа ненависть, що аж ніяк не може слугувати неспростовним доказом у цивілізованих людей.
Й так, відділяйте мух від котлет, щодо того, що її пустили на змагання, тому, що рішення про це приймали не ми.
23.02.2026 11:52 Відповісти
Ваш рушій - наївність і відсутність позиції. В намаганнях «бути обʼєктивним і цивілізованим» з орками не спрацьовує. Ще раз повторю. Якщо ви не розумієте логіки і причинно-наслідкових звʼязків. Рососію дискваліфікували з олімпіад за порушення спортивних принципів, за вживання допінгу на державному рівні, за розвʼязання агресивних війн. Ця расіянська фуфлижниця за корупції МОК і лобіювання рашистських органів потрапила на Олімпіаду в нейтральній піжамці. Наїбалово і зловмисний умисел відбувся вже на цьому етапі. І як наслідок вона ще й ******** лижі у німецької спортсменки. Що тут незрозумілого? Сам факт появи її на Олімпіаді - вже злочин, який спричинив інші злочини. Якби італійка, чи голландка чи норвежка забрали лижі - я б зразу на 99.9% повірив у випадковість. Тільки не з рашистами. Завжди треба починати з гіпотези, що вони брешуть. І в 99% це потім підтверджується. Цей випадок не виключення - вкрала навмисне. У заповіді із духовною скрєпою.
23.02.2026 12:17 Відповісти
Немає про що розмовляти. Будьте здорові.
23.02.2026 14:29 Відповісти
Нащо їй лижи? Хай би в валєнках херачила.
22.02.2026 22:15 Відповісти
Так Ані красівиє билі...
22.02.2026 22:25 Відповісти
Їй якутський умілець підготував лижі з валянками із лайна коров'ячого , а тут відлига на трасі ..... лайно попливло , кацапка ввімкнула лапотну "сноровку " воровку .
22.02.2026 23:08 Відповісти
Уткнумц, тырямц и ныкамц. 🤣🤣🤣
23.02.2026 10:33 Відповісти
что русское быдло там делает?
22.02.2026 22:15 Відповісти
ваняєт , сер !
22.02.2026 23:09 Відповісти
****, мені одному це здалося не дивним ???
22.02.2026 22:16 Відповісти
Можем павтаріть!))
22.02.2026 22:19 Відповісти
Боже, яка ,,несподіванка''! Російська лижниця вирішила, що олімпійське золото - це занадто складно, тому пішла перевіреним шляхом предків і просто поцупила лижі німецької суперниці.... Мабуть, у її генетичному коді спрацював стародавній інстинкт - якщо щось лежить без нагляду і воно краще за твоє, значить, це ,,ісконно русскоє''... Взагалі, стабільність цієї нації просто вражає. Протягом століть вони відточували майстерність присвоєння всього, що погано прибите цвяхами:Це чи не єдине чому вони навчилися за всю свою історію існування- це постійно красти . Крали чужу Історію, чужі Технології , чужі Території ....Ну, тут вони взагалі професіонали: прийти в гості, вигнати господарів і заявити, що тут завжди була Рязань ....Тепер от дійшли до лиж.... Мабуть, наступний етап - красти сніг на трасі, щоб суперникам було складніше їхати......
Дружня порада для іноземних атлетів та дипломатів: якщо ви з якоїсь причини все ще тиснете руку представнику цієї ,,цивілізації'', обов'язково перевірте свої пальці одразу після контакту..... .
22.02.2026 22:20 Відповісти
І не вкрала взагалі, в асвабаділа!
22.02.2026 22:20 Відповісти
І не асвабаділа , а вєрнула в радную говень .
22.02.2026 23:11 Відповісти
Це зайвий раз доказує, що кацап завжди остається кацапом козломордим
22.02.2026 22:22 Відповісти
Эта фсе ниправда! Эта укропы падлажили 😁
22.02.2026 22:39 Відповісти
Подозвляли кацпському лайну участь, то насолоджуйтесь. Не бачу проблеми
22.02.2026 22:42 Відповісти
Де ЗЕобана дипломатія??!!!
показати весь коментар
22.02.2026 22:49 Відповісти
Где очередь за комментариями?
22.02.2026 22:59 Відповісти
Уже кто-то писал, чтоб унитазы пересчитали олимпийской деревне?
22.02.2026 23:09 Відповісти
Кацапам їх просто не встановлювали .
22.02.2026 23:12 Відповісти
Мардва пачкамц халявки.
23.02.2026 10:36 Відповісти
Мардва звикла до вулиці і лопушком підтертися , звісно , якщо є лопушок
23.02.2026 11:33 Відповісти
Ось що буває коли кацапів пускаїте до себе. Кацап є кацап без різниці під яким він прапором. Німецькій спортсменці потрібно було б подати до суду на олімпійський комітет на пару сотень мільйонів доларів за те що впустили на олімпіаду московських терористів і вкрали перемогу.
22.02.2026 23:34 Відповісти
Не здивуюсь коли кацапи ще й новічком понамазують там все і потруять всіх спортсменів відомстивши за програш
22.02.2026 23:36 Відповісти
Воровская нация... 🤬
22.02.2026 23:53 Відповісти
Гени пальцем не розчавиш... Скрєпа...
23.02.2026 00:20 Відповісти
Неправильно.
Треба було всю команду
дискваліфуваьи.
23.02.2026 04:52 Відповісти
Лаптєголові, вони і на Олімпіаді лаптєголові.
23.02.2026 06:17 Відповісти
шо тут сказати? - хапальні рефлекси, "стаж" чугункіних-шарікових нЄ пропйош..
23.02.2026 08:05 Відповісти
Чей туфля? )
23.02.2026 08:20 Відповісти
23.02.2026 09:02 Відповісти
Хотілось би коментар від спортсменів лижників, чи таке можливо ненавмисно....
23.02.2026 11:10 Відповісти
це ще унитази в олімпійському містечку не перевірили
23.02.2026 11:21 Відповісти
Деды лыжи воровали! Смогла повторить!
23.02.2026 11:26 Відповісти
чертовы гены)))
23.02.2026 12:48 Відповісти
 
 