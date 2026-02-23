РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
210 0

Рашисты нанесли удар по Орехову: погиб мужчина

Удар РФ по Новониколаевке в Запорожской области

Мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Каковы последствия?

По его словам, россияне беспилотником нанесли удар по частной застройке Орехова.

"Взрывной волной и обломками поврежден дом. Погиб 71-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Одна женщина погибла и одна ранена в результате удара РФ по Новониколаевке в Запорожской области. ФОТО

Автор: 

обстрел (15042) Запорожская область (2190) жертва (118) Пологовский район (339) Орехов (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 