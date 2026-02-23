Рашисты нанесли удар по Орехову: погиб мужчина

Мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Каковы последствия?

По его словам, россияне беспилотником нанесли удар по частной застройке Орехова.

"Взрывной волной и обломками поврежден дом. Погиб 71-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

