РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
694 0

Одна женщина погибла и одна ранена в результате удара РФ по Новониколаевке на Запорожье. ФОТО

Сегодня, 22 февраля, российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области, в результате чего есть погибшая и раненая.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар РФ по Новониколаевке в Запорожье

Что известно

Россияне нанесли удар КАБами по Новониколаевке.

В результате атаки повреждены частные дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 596 ударов за сутки на Запорожье: в Орехове погибли два человека. ФОТОрепортаж

Жертвы ударов

К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Получила ранения - 48-летняя.

Травмированной оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Смотрите также: Последствия атак на Запорожье: 7 раненых, 679 ударов за сутки. ФОТО

Автор: 

обстрел (32894) Запорожская область (4401) Запорожский район (580) Новониколаевка (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 