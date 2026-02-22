Одна женщина погибла и одна ранена в результате удара РФ по Новониколаевке на Запорожье. ФОТО
Сегодня, 22 февраля, российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области, в результате чего есть погибшая и раненая.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Россияне нанесли удар КАБами по Новониколаевке.
В результате атаки повреждены частные дома.
Жертвы ударов
К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Получила ранения - 48-летняя.
Травмированной оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль