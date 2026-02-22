Одна женщина погибла и одна ранена в результате удара РФ по Новониколаевке на Запорожье. ФОТО

Сегодня, 22 февраля, российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области, в результате чего есть погибшая и раненая.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Россияне нанесли удар КАБами по Новониколаевке.

В результате атаки повреждены частные дома.

Жертвы ударов

К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Получила ранения - 48-летняя.



Травмированной оказывается вся необходимая медицинская помощь.

