Последствия атак на Запорожье: 7 раненых, 679 ударов за сутки. ФОТО

В результате массированных атак РФ на Запорожскую область ранены семь мирных жителей. За сутки зафиксировано 679 ударов по 36 населенным пунктам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области.

За прошедшие сутки под огнем армии РФ находились:

Запорожский район: Запорожье, Камышеваха, Великая Камышеватка, Заречное, Трудовое, Новониколаевка, Кушугум, Новооленовка, Барвиновка, Юльевка;

Васильевский район:Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка;

Пологовский район: Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Дорожнянка, Зеленое, Варваровка, Доброполье, Прилуки, Васиновка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Ровное, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Копани.

Разрушения и уголовные производства

В полицию поступило 142 сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Повреждены и разрушены многоквартирные и частные дома, придомовые территории, хозяйственные постройки, торговые помещения и транспортные средства.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и УСБУ. По фактам военных преступлений открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Эвакуация из прифронтовых районов

За прошедшие сутки правоохранители эвакуировали из Запорожского и Пологовского районов пятерых человек — двух женщин и трех мужчин.

