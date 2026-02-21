Наслідки атак на Запоріжжя: 7 поранених, 679 ударів за добу. ФОТО
Через масовані атаки РФ на Запорізьку область поранено сімох мирних жителів. За добу зафіксовано 679 ударів по 36 населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області.
Минулої доби під вогнем армії РФ перебували:
- Запорізький район: Запоріжжя, Комишуваха, Велика Комишуватка, Зарічне, Трудове, Новомиколаївка, Кушугум, Новооленівка, Барвінівка, Юльївка;
- Василівський район: Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка;
- Пологівський район: Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянка, Зелене, Варварівка, Добропілля, Прилуки, Васинівка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Рівне, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Копані.
Руйнування та кримінальні провадження
До поліції надійшло 142 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури. Пошкоджені та зруйновані багатоквартирні й приватні будинки, прибудинкові території, господарські споруди, торговельні приміщення та транспортні засоби.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Евакуація з прифронтових районів
Минулої доби правоохоронці евакуювали із Запорізького та Пологівського районів п’ятьох людей — двох жінок і трьох чоловіків.
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