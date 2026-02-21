Ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК: руйнування значні

Ворог вночі знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Які масштаби?

"Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - наголошують у ДТЕК.

Що передувало?

Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Одесу дронами: двоє постраждалих.

Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та навчальний заклад.

