Росія вночі атакувала Одесу дронами: двоє постраждалих (оновлено). ФОТО

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Одесу пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та навчальний заклад. Постраждав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

"Відомо про пошкодження інфраструктури, чотирьох житлових будинків в різних районах міста та навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом Лисак повідомив про потерпілого.

"Після ворожої атаки усі екстрені служби від ночі працюють на місцях влучань.

Постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури. На жаль, двоє осіб постраждало. Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надано на місці.

Через атаки ворога спалахнули та зазнали руйнувань щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автомобілей. В місті частково зруйновано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії.

