Россия ночью атаковала Одессу дронами: двое пострадавших (обновлено). ФОТО
В результате ночной атаки беспилотников на Одессу повреждены жилые дома, инфраструктура и учебное заведение. Пострадал мужчина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"Известно о повреждении инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города и учебного заведения", - говорится в сообщении.
Позже Лысак сообщил о пострадавшем.
"После вражеской атаки все экстренные службы с ночи работают на местах попаданий.
Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
Развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь. Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки", - говорится в сообщении.
Обновление
По информации начальника ОВА Олега Кипера, в результате атаки повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. К сожалению, два человека пострадали. Один человек госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте.
Из-за атак врага вспыхнули и разрушились по меньшей мере пять частных домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей. В городе частично разрушен лицей, также повреждения получили склады энергетической компании.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль