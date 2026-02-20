Росіяни атакували Запорізьку область: четверо постраждалих, під ударами – інфраструктура та АЗС. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Від ранку 20 лютого російські війська кілька разів завдавали ударів по населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по Запорізькому району

Так, вранці росіяни безпілотниками ударили по Новомиколаївці та Вільнянську в Запорізькому районі.

Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Поранено 73-річного чоловіка. Йому надали всю необхідна медична допомога.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 650 ударів

Вдень окупанти керованими авіабомбами вдарили по Комишувасі - зруйнували та пошкодили житлові будинки. Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.

Через ворожі обстріли поранені 22-річна жінка та 27-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога.

Атаки на Запоріжжя

Крім того, російські війська завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя.

"Дим, що здіймається над Запоріжжям, - це наслідки ворожої атаки на інфраструктуру обласного центра", - написав Федоров.

За його словами, інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють екстрені служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська не можуть витіснити ЗСУ з Гуляйполя, - Сили оборони півдня

Також росіяни завдали удару по заправці в одному із районів Запоріжжя.

Повідомляється, що сталася пожежа. Надзвичайники її вже локалізували.

За попередніми даними, без постраждалих.

Читайте: Ворог вдарив по Запорізькому району: постраждала 6-річна дитина

Оновлена інформація щодо удару по Комишувасі

За даними ДСНС, ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки. Крім того, в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Запорізькому районі збільшилася до трьох людей.

Надзвичайники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири й транспортували до карети "швидкої". Постраждалу госпіталізували.

77-річну жінку також доправили до медзакладу для обстеження.

27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали йому необхідну допомогу на місці.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені", - додали в ДСНС.







