Росіяни атакували Запорізьку область: четверо постраждалих, під ударами – інфраструктура та АЗС. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)
Від ранку 20 лютого російські війська кілька разів завдавали ударів по населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Запорізькому району
Так, вранці росіяни безпілотниками ударили по Новомиколаївці та Вільнянську в Запорізькому районі.
Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні будинки.
- Поранено 73-річного чоловіка. Йому надали всю необхідна медична допомога.
Вдень окупанти керованими авіабомбами вдарили по Комишувасі - зруйнували та пошкодили житлові будинки. Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.
- Через ворожі обстріли поранені 22-річна жінка та 27-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога.
Атаки на Запоріжжя
Крім того, російські війська завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя.
"Дим, що здіймається над Запоріжжям, - це наслідки ворожої атаки на інфраструктуру обласного центра", - написав Федоров.
За його словами, інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють екстрені служби.
Також росіяни завдали удару по заправці в одному із районів Запоріжжя.
Повідомляється, що сталася пожежа. Надзвичайники її вже локалізували.
За попередніми даними, без постраждалих.
Оновлена інформація щодо удару по Комишувасі
За даними ДСНС, ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки. Крім того, в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Запорізькому районі збільшилася до трьох людей.
Надзвичайники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири й транспортували до карети "швидкої". Постраждалу госпіталізували.
77-річну жінку також доправили до медзакладу для обстеження.
27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали йому необхідну допомогу на місці.
"Аварійно-рятувальні роботи завершені", - додали в ДСНС.
