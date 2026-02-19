Ворог вдарив по Запорізькому району: постраждала 6-річна дитина

За добу війська РФ здійснили сотні атак по Запорізькому району та інших громадах області. Зафіксовано 448 ударів по 34 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"6-річна дитина дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - йдеться в повідомленні.

Удари по області за добу

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Терсянці, Сергіївці, Самійлівці, Заливному, Барвинівці, Оріхову, Копаням, Загірному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці та Гіркому.

218 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Кушугум, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Верхню Терсу, Добропілля та Прилуки.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Павлівки, Новоданилівки, Лугівського та Верхньої Терси.

206 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Зеленого, Добропілля та Прилук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 40 населених пунктів, загинула людина, 7 поранених. ФОТО