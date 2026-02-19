Враг нанес удар по Запорожскому району: пострадал 6-летний ребенок

За сутки войска РФ совершили сотни атак по Запорожскому району и другим громадам области. Зафиксировано 448 ударов по 34 населенным пунктам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"6-летний ребенок получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.

Удары по области за сутки

Войска РФ нанесли 20 авиационных ударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Терсянке, Сергиевке, Самойловке, Заливному, Барвиновке, Орехове, Копаням, Загорному, Чаривному, Гуляйпольском, Воздвижовке, Верхней Терсе, Долинке и Горьком.

218 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Кушугум, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Староукраинку, Святопетровку, Зеленое, Верхнюю Терсу, Доброполье и Прилуки.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Павловки, Новоданиловки, Луговского и Верхней Терсы.

206 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализнычного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинке, Зеленого, Доброполья и Прилук.

