Враг нанес удар по Запорожскому району: пострадал 6-летний ребенок
За сутки войска РФ совершили сотни атак по Запорожскому району и другим громадам области. Зафиксировано 448 ударов по 34 населенным пунктам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"6-летний ребенок получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.
Удары по области за сутки
- Войска РФ нанесли 20 авиационных ударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Терсянке, Сергиевке, Самойловке, Заливному, Барвиновке, Орехове, Копаням, Загорному, Чаривному, Гуляйпольском, Воздвижовке, Верхней Терсе, Долинке и Горьком.
- 218 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Кушугум, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Староукраинку, Святопетровку, Зеленое, Верхнюю Терсу, Доброполье и Прилуки.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Павловки, Новоданиловки, Луговского и Верхней Терсы.
- 206 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализнычного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинке, Зеленого, Доброполья и Прилук.
