Россияне атаковали Запорожскую область: четверо пострадавших, под ударами - инфраструктура и АЗС. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

С утра 20 февраля российские войска несколько раз наносили удары по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Запорожскому району

Так, утром россияне беспилотниками нанесли удары по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе.

В результате атаки разрушены и повреждены частные дома.

Ранен 73-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Днем оккупанты управляемыми авиабомбами нанесли удары по Камышевахе - разрушили и повредили жилые дома. Возник пожар в многоквартирном доме.

В результате вражеских обстрелов ранены 22-летняя женщина и 27-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь.

Атаки на Запорожье

Кроме того, российские войска нанесли удар по инфраструктуре Запорожья.

"Дым, поднимающийся над Запорожьем, - это последствия вражеской атаки на инфраструктуру областного центра", - написал Федоров.

По его словам, информации о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.

Также россияне нанесли удар по заправке в одном из районов Запорожья.

Сообщается, что произошел пожар. Спасаатели его уже локализовали.

По предварительным данным, без пострадавших.

Обновлена ​​информация по удару по Камышевахе

По данным ГСЧС, вражеская авиабомба повредила фасад, окна и крышу жилой четырехэтажки. Кроме того, в одной из квартир на втором этаже возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Позже стало известно, что количество пострадавших в Запорожском районе увеличилось до трех человек.

Спасатели достали 22-летнюю женщину из разрушенной квартиры и транспортировали в карету "скорой". Пострадавшую госпитализировали.

77-летнюю женщину также доставили в медучреждение для обследования.

27-летний мужчина врачи осмотрели и оказали ему необходимую помощь на месте.

"Аварийно-спасательные работы завершены", - добавили в ГСЧС.







