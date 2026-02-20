Россияне атаковали Запорожскую область: четверо пострадавших, под ударами - инфраструктура и АЗС. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
С утра 20 февраля российские войска несколько раз наносили удары по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Запорожскому району
Так, утром россияне беспилотниками нанесли удары по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе.
В результате атаки разрушены и повреждены частные дома.
- Ранен 73-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Днем оккупанты управляемыми авиабомбами нанесли удары по Камышевахе - разрушили и повредили жилые дома. Возник пожар в многоквартирном доме.
- В результате вражеских обстрелов ранены 22-летняя женщина и 27-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь.
Атаки на Запорожье
Кроме того, российские войска нанесли удар по инфраструктуре Запорожья.
"Дым, поднимающийся над Запорожьем, - это последствия вражеской атаки на инфраструктуру областного центра", - написал Федоров.
По его словам, информации о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.
Также россияне нанесли удар по заправке в одном из районов Запорожья.
Сообщается, что произошел пожар. Спасаатели его уже локализовали.
По предварительным данным, без пострадавших.
Обновлена информация по удару по Камышевахе
По данным ГСЧС, вражеская авиабомба повредила фасад, окна и крышу жилой четырехэтажки. Кроме того, в одной из квартир на втором этаже возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Позже стало известно, что количество пострадавших в Запорожском районе увеличилось до трех человек.
Спасатели достали 22-летнюю женщину из разрушенной квартиры и транспортировали в карету "скорой". Пострадавшую госпитализировали.
77-летнюю женщину также доставили в медучреждение для обследования.
27-летний мужчина врачи осмотрели и оказали ему необходимую помощь на месте.
"Аварийно-спасательные работы завершены", - добавили в ГСЧС.
