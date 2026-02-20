Сутки на Запорожье: враг нанес более 650 ударов
За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупационные войска нанесли 652 удара по 33 населенным пунктам Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Авиаудары и массированная атака дронами
Войска РФ нанесли 18 авиационных ударов по Заливному, Самойловке, Любицкому, Киевскому, Лесному, Зализничному, Копанях, Загорному, Гуляйпольскому, Воздвижовке, Верхней Терсе, Долинке и Горкому.
349 БПЛА различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку и Дорожнянку.
Удары из РСЗО и артиллерии
Пять обстрелов из РСЗО зафиксировано по территории Гуляйполя и Зализничного.
Кроме того, 280 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполье, Прилуках, Дорожнянке, Чаривном, Варваровке и Щербаках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль