Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 650 ударів

Упродовж минулої доби, 19 лютого, російські окупаційні війська завдали 652 удари по 33 населених пунктах Запорізька область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Авіаудари та масована атака дронами

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Заливному, Самійлівці, Любицькому, Київському, Лісному, Залізничному, Копанях, Загірному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці та Гіркому.

349 БпЛА різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку та Дорожнянку.

Удари з РСЗВ та артилерії

П’ять обстрілів із РСЗВ зафіксовано по території Гуляйполя та Залізничного.

Крім того, 280 артилерійських ударів завдано по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Добропіллю, Прилуках, Дорожнянці, Чарівному, Варварівці та Щербаках.

