596 ударов за сутки на Запорожье: в Орехове погибли два человека. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты нанесли 596 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров и ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы обстрелов

Так, вчера в Орехове в результате вражеского удара беспилотника погибли двое мужчин в возрасте 64 и 76 лет.

Атакованные населенные пункты

Войска РФ нанесли 21 авиационный удар по Камышевахе, Новоалександровке, Юлиевке, Шевченковском, Таврическом, Любицком, Розовке, Барвиновке,Зализничном, Гуляйпольском, Мирном, Луговском, Долинке, Новоукраинке, Чаровом, Горьком и Верхней Терсе.

Чем били россияне?

Отмечается, что российские войска били по области беспилотниками, РСЗО и артиллерией.

313 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Кушугум, Новониколаевку, Софиевку, Любимовку, Михайловку, Михайло-Лукашево, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Павловку, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Прилуки.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Зализничного, Святопетровки и Новоданиловки.

258 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализничного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Прилук.

Повреждения

Поступило 73 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

