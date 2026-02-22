596 ударів за добу на Запоріжжі: в Оріхові загинули дві людини. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви обстрілів

Так, учора в Оріхові внаслідок ворожого удару безпілотника загинули двоє чоловіків віком 64 та 76 років.

Атаковані населені пункти

Війська рф здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Новоолександрівці, Юліївці, Шевченківському, Таврійському, Любицькому, Розівці, Барвинівці, Залізничному, Гуляйпільському, Мирному, Лугівському, Долинці, Новоукраїнці, Чарівному, Гіркому та Верхній Терсі.

Також читайте: Сили оборони відновили контроль над низкою населених пунктів на адмінмежі Запоріжжя і Дніпропетровщини, - Волошин

Чим били росіяни?

Зазначається, що російські війська били по області безпілотниками, РСЗВ та артилерією.

313 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Кушугум, Новомиколаївку, Софіївку, Любимівку, Михайлівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Павлівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Прилуки.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Залізничного, Святопетрівки та Новоданилівки.

258 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атак на Запоріжжя: 7 поранених, 679 ударів за добу. ФОТО

Пошкодження

Надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Наслідки обстрілів









