Одна жінка загинула й одну поранено внаслідок удару РФ по Новомиколаївці на Запоріжжі. ФОТО
Сьогодні, 22 лютого, російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є загибла та поранена.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Росіяни вдарили КАБами по Новомиколаївці.
Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.
Жертви ударів
На жаль, загинула 45-річна жінка. Дістала поранення 48-річна.
Травмованій надається вся необхідна медична допомога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль