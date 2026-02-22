Одна жінка загинула й одну поранено внаслідок удару РФ по Новомиколаївці на Запоріжжі. ФОТО

Сьогодні, 22 лютого, російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є загибла та поранена.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Удар РФ по Новомиколаївці на Запоріжжі

Що відомо

Росіяни вдарили КАБами по Новомиколаївці.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Жертви ударів

На жаль, загинула 45-річна жінка. Дістала поранення 48-річна.

Травмованій надається вся необхідна медична допомога.

