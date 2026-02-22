Одна жінка загинула й одну поранено внаслідок удару РФ по Новомиколаївці на Запоріжжі. ФОТО

Сьогодні, 22 лютого, російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є загибла та поранена.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Росіяни вдарили КАБами по Новомиколаївці.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 596 ударів за добу на Запоріжжі: в Оріхові загинули дві людини. ФОТОрепортаж

Жертви ударів

На жаль, загинула 45-річна жінка. Дістала поранення 48-річна.



Травмованій надається вся необхідна медична допомога.

Також дивіться: Наслідки атак на Запоріжжя: 7 поранених, 679 ударів за добу. ФОТО