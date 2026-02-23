Рашисти вдарили по Оріхову: загинув чоловік

Чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Які наслідки?

За його словами, росіяни безпілотником ударили по приватній забудові Оріхова.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений будинок. Загинув 71-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

