Оккупанта из Бурятии будут судить за сексуальное насилие над женщиной во время оккупации Киевщины

Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, которого обвиняют в военном преступлении, совершенном во время временной оккупации Киевской области.

В марте 2022 года, когда часть территории находилась под контролем российских войск, обвиняемый воспользовался незащищенностью местной женщины и совершил насильственные действия сексуального характера, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Он служил в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 36-й общевойсковой армии, входящей в Восточный военный округ РФ, которая дислоцируется в Республике Бурятия.

Его действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что подобные преступления российские военные систематически используют как способ давления и запугивания мирного населения на временно оккупированных территориях.

