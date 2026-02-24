РУС
Оккупанта из Бурятии будут судить за сексуальное насилие над женщиной во время оккупации Киевщины

Будут судить оккупанта из Бурятии за сексуальное насилие над женщиной

Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, которого обвиняют в военном преступлении, совершенном во время временной оккупации Киевской области.

В марте 2022 года, когда часть территории находилась под контролем российских войск, обвиняемый воспользовался незащищенностью местной женщины и совершил насильственные действия сексуального характера, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Он служил в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 36-й общевойсковой армии, входящей в Восточный военный округ РФ, которая дислоцируется в Республике Бурятия.

Его действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что подобные преступления российские военные систематически используют как способ давления и запугивания мирного населения на временно оккупированных территориях.

Заочно? Самокат уже в дорозі....?
24.02.2026 15:46 Ответить
Сралін захопив Бурятію лише у 1944 р., і як же швидко, за історичною міркою, московити перетворили тамтешніх китайців на нелюдів.
24.02.2026 16:09 Ответить
ти плутаєш з Тувою. Будь уважний.
24.02.2026 17:08 Ответить
Він сплутав не тільки країни, а й народи... Тувинці і буряти не мають ніякого стосунку, до китайців... Вони - родичі монголам і тюркам... Різниця тільки в тому, що тувинці - тюрки, з сильним впливом монгольської моови, а буряти - родичі монголам напряму...
24.02.2026 17:19 Ответить
а якось відрізняється між ними процес, хто і як з них вбиває тут українців, порахуйте самі за Медіа-зоною, бо у мене нудить як від перших, так і від других, визначте самі, хто з них кровожерливіші, аби за санкцією "білого царя" - Х-уйла безкарно і з задоволенням вбивати українців?
24.02.2026 17:36 Ответить
нехай Туву, а буряти мріяли колись стати рабами Москви, чи є тепер між ними різниця?
24.02.2026 17:38 Ответить
відрязняється неукством дописувача.
24.02.2026 19:22 Ответить
Окупанти всіх національностей однакові. Зайдіть в обласний архів почитайте чолобитні сільських старост до Київської влади з криком про захист жінок від масових зґвалтувань польськими жовнірами 1919-20 роках коли вони "визволяли"Україну.
24.02.2026 16:20 Ответить
так, окупанти усіх національностей однакові,
схоже ця банальна істина неочевидна для деяких самоуків-етнографів,
якутів, до речі, китайці теж вважають своїми співплемінниками, як і тувинців і бурятів, яких усіх Х-уйло у цій війні зробив вбивцями українців
24.02.2026 23:43 Ответить
 
 