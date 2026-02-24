Оккупанта из Бурятии будут судить за сексуальное насилие над женщиной во время оккупации Киевщины
Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, которого обвиняют в военном преступлении, совершенном во время временной оккупации Киевской области.
В марте 2022 года, когда часть территории находилась под контролем российских войск, обвиняемый воспользовался незащищенностью местной женщины и совершил насильственные действия сексуального характера, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Он служил в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 36-й общевойсковой армии, входящей в Восточный военный округ РФ, которая дислоцируется в Республике Бурятия.
Его действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители отмечают, что подобные преступления российские военные систематически используют как способ давления и запугивания мирного населения на временно оккупированных территориях.
схоже ця банальна істина неочевидна для деяких самоуків-етнографів,
якутів, до речі, китайці теж вважають своїми співплемінниками, як і тувинців і бурятів, яких усіх Х-уйло у цій війні зробив вбивцями українців