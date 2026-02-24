Окупанта з Бурятії судитимуть за сексуальне насильство над жінкою під час окупації Київщини
Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ, якого звинувачують у воєнному злочині, скоєному під час тимчасової окупації Київської області.
У березні 2022 року, коли частина території перебувала під контролем російських військ, обвинувачений скористався незахищеністю місцевої жінки й вчинив насильницькі дії сексуального характеру, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він служив у 37-ій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді 36-ої загальновійськової армії, що входить до Східного військового округу РФ, яка дислокується в Республіці Бурятія.
Його дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці зазначають, що подібні злочини російські військові систематично використовують як спосіб тиску та залякування мирного населення на тимчасово окупованих територіях.
схоже ця банальна істина неочевидна для деяких самоуків-етнографів,
якутів, до речі, китайці теж вважають своїми співплемінниками, як і тувинців і бурятів, яких усіх Х-уйло у цій війні зробив вбивцями українців