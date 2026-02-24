Окупанта з Бурятії судитимуть за сексуальне насильство над жінкою під час окупації Київщини

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ, якого звинувачують у воєнному злочині, скоєному під час тимчасової окупації Київської області.

У березні 2022 року, коли частина території перебувала під контролем російських військ, обвинувачений скористався незахищеністю місцевої жінки й вчинив насильницькі дії сексуального характеру, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він служив у 37-ій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді 36-ої загальновійськової армії, що входить до Східного військового округу РФ, яка дислокується в Республіці Бурятія.

Його дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначають, що подібні злочини російські військові систематично використовують як спосіб тиску та залякування мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Заочно? Самокат уже в дорозі....?
24.02.2026 15:46 Відповісти
Сралін захопив Бурятію лише у 1944 р., і як же швидко, за історичною міркою, московити перетворили тамтешніх китайців на нелюдів.
24.02.2026 16:09 Відповісти
ти плутаєш з Тувою. Будь уважний.
24.02.2026 17:08 Відповісти
Він сплутав не тільки країни, а й народи... Тувинці і буряти не мають ніякого стосунку, до китайців... Вони - родичі монголам і тюркам... Різниця тільки в тому, що тувинці - тюрки, з сильним впливом монгольської моови, а буряти - родичі монголам напряму...
24.02.2026 17:19 Відповісти
а якось відрізняється між ними процес, хто і як з них вбиває тут українців, порахуйте самі за Медіа-зоною, бо у мене нудить як від перших, так і від других, визначте самі, хто з них кровожерливіші, аби за санкцією "білого царя" - Х-уйла безкарно і з задоволенням вбивати українців?
24.02.2026 17:36 Відповісти
нехай Туву, а буряти мріяли колись стати рабами Москви, чи є тепер між ними різниця?
24.02.2026 17:38 Відповісти
відрязняється неукством дописувача.
24.02.2026 19:22 Відповісти
Окупанти всіх національностей однакові. Зайдіть в обласний архів почитайте чолобитні сільських старост до Київської влади з криком про захист жінок від масових зґвалтувань польськими жовнірами 1919-20 роках коли вони "визволяли"Україну.
24.02.2026 16:20 Відповісти
так, окупанти усіх національностей однакові,
схоже ця банальна істина неочевидна для деяких самоуків-етнографів,
якутів, до речі, китайці теж вважають своїми співплемінниками, як і тувинців і бурятів, яких усіх Х-уйло у цій війні зробив вбивцями українців
24.02.2026 23:43 Відповісти
 
 