Окупанта з Бурятії судитимуть за сексуальне насильство над жінкою під час окупації Київщини

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ, якого звинувачують у воєнному злочині, скоєному під час тимчасової окупації Київської області.

У березні 2022 року, коли частина території перебувала під контролем російських військ, обвинувачений скористався незахищеністю місцевої жінки й вчинив насильницькі дії сексуального характеру, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Він служив у 37-ій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді 36-ої загальновійськової армії, що входить до Східного військового округу РФ, яка дислокується в Республіці Бурятія.

Його дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначають, що подібні злочини російські військові систематично використовують як спосіб тиску та залякування мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Також читайте: 3 доби утримував в полоні і ґвалтував жінку на Запоріжжі: справу військового РФ передано до суду