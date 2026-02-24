РУС
Трамп выступит в Конгрессе США с ежегодным обращением

Трамп выступит с посланием к Конгрессу 24 февраля

Президент США Дональд Трамп выступит во вторник на совместном заседании обеих палат Конгресса с ежегодным обращением о положении дел в стране.

Об этом сообщает CNN

Обращение Трампа: "Нам есть о чем поговорить"

Выступление запланировано на 21:00 по восточноамериканскому времени (03:00 среды – по Киеву).

Трамп отметил, что его обращение будет "длинным", поскольку "нам есть о чем поговорить". Ожидается, что во время речи он обозначит приоритеты на следующий год.

Президент США отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты находятся в периоде экономического роста.

"У нас страна, которая сейчас процветает. У нас лучшая экономика в истории. Вечером 24 февраля я произнесу речь, и вы услышите, как я это скажу", – заявил Трамп.

По данным опроса CNN, проведенного компанией SSRS, часть американцев все более критично оценивает приоритеты Дональда Трампа и сомневается в эффективности его политики.

В то же время Демократическая партия США готовит официальный ответ на обращение президента после его выступления в Конгрессе.

  • Ранее издание Bloomberg отметило, что президент США хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля – Дня Независимости Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые 10% пошлины Трампа вступили в силу: Белый дом планирует повысить ставки до 15%

Конгресс США (337) обращение (402) Трамп Дональд (4632)
