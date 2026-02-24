Трамп виступить у Конгресі США зі щорічним зверненням

Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок на спільному засіданні обох палат Конгресу зі щорічним зверненням про стан справ у країні.

Про це повідомляє CNN, цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення Трампа: "нам є про що поговорити"

Виступ заплановано на 21:00 за східноамериканським часом (03:00 середи – за Києвом).

Трамп зазначив, що його звернення буде "довгим", оскільки "нам є про що поговорити". Очікується, що під час промови він окреслить пріоритети на наступний рік.

Президент США зазначив, що нині Сполучені Штати перебувають у періоді економічного зростання.

"У нас країна, яка зараз процвітає. У нас найкраща економіка в історії. Увечері 24 лютого я виголошу промову, і ви почуєте, як я це скажу", – заявив Трамп.

За даними опитування CNN, проведеного компанією SSRS, частина американців дедалі критичніше оцінює пріоритети Дональда Трампа та сумнівається в ефективності його політики.

Водночас Демократична партія США готує офіційну відповідь на звернення президента після його виступу в Конгресі.

Раніше видання Bloomberg зазначило, що президент США хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня - Дня Незалежності Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові 10% мита Трампа набули чинності: Білий дім планує підвищити ставки до 15%