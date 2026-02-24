Трамп виступить у Конгресі США зі щорічним зверненням
Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок на спільному засіданні обох палат Конгресу зі щорічним зверненням про стан справ у країні.
Про це повідомляє CNN, цитує Цензор.НЕТ.
Звернення Трампа: "нам є про що поговорити"
Виступ заплановано на 21:00 за східноамериканським часом (03:00 середи – за Києвом).
Трамп зазначив, що його звернення буде "довгим", оскільки "нам є про що поговорити". Очікується, що під час промови він окреслить пріоритети на наступний рік.
Президент США зазначив, що нині Сполучені Штати перебувають у періоді економічного зростання.
"У нас країна, яка зараз процвітає. У нас найкраща економіка в історії. Увечері 24 лютого я виголошу промову, і ви почуєте, як я це скажу", – заявив Трамп.
За даними опитування CNN, проведеного компанією SSRS, частина американців дедалі критичніше оцінює пріоритети Дональда Трампа та сумнівається в ефективності його політики.
Водночас Демократична партія США готує офіційну відповідь на звернення президента після його виступу в Конгресі.
- Раніше видання Bloomberg зазначило, що президент США хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня - Дня Незалежності Сполучених Штатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Америка уже Велика ... майже
Росте у маслі жирності процент
У всьому винуватий падло Байден
А я у Всесвіті найкращий Президент!