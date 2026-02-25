Враг ударил дроном по авто на Сумщине: погиб спасатель Павел Колесник (обновлено). ФОТО
В Великописаревской громаде Сумской области в результате удара российского дрона погиб 57-летний мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Дрон попал в автомобиль
Как отмечается, враг попал в его гражданский автомобиль. От полученных ранений мужчина погиб на месте.
"Россияне снова ударили по мирному населению. Они забрали жизнь человека, который посвятил себя спасению других", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что погибший мужчина был спасателем.
"Сегодня россия снова унесла жизни спасателя: в Сумской области, в Великописаревской громаде, вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб Павел Колесник - пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС дрон попал в его автомобиль… Ехал домой после службы - службы, которой отдал почти всю свою жизнь, начиная с 1997 года", - говорится в сообщении.
До речі, а де Артюх...?
сум і туга за ще одним загиблим Українцем..