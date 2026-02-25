Враг ударил дроном по авто на Сумщине: погиб спасатель Павел Колесник (обновлено). ФОТО

В Великописаревской громаде Сумской области в результате удара российского дрона погиб 57-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Дрон попал в автомобиль

Как отмечается, враг попал в его гражданский автомобиль. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

"Россияне снова ударили по мирному населению. Они забрали жизнь человека, который посвятил себя спасению других", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что погибший мужчина был спасателем.

"Сегодня россия снова унесла жизни спасателя: в Сумской области, в Великописаревской громаде, вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб Павел Колесник - пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС дрон попал в его автомобиль… Ехал домой после службы - службы, которой отдал почти всю свою жизнь, начиная с 1997 года", - говорится в сообщении.