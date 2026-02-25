РУС
Враг ударил дроном по авто на Сумщине: погиб спасатель Павел Колесник (обновлено). ФОТО

В Великописаревской громаде Сумской области в результате удара российского дрона погиб 57-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Дрон попал в автомобиль

Как отмечается, враг попал в его гражданский автомобиль. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

"Россияне снова ударили по мирному населению. Они забрали жизнь человека, который посвятил себя спасению других", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что погибший мужчина был спасателем.

"Сегодня россия снова унесла жизни спасателя: в Сумской области, в Великописаревской громаде, вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб Павел Колесник - пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС дрон попал в его автомобиль… Ехал домой после службы - службы, которой отдал почти всю свою жизнь, начиная с 1997 года", - говорится в сообщении.

25.02.2026 13:10 Ответить
а Артюх читає новини і згадує свій "вклад в оборону" Сумщини!
До речі, а де Артюх...?
25.02.2026 14:14 Ответить
..залишається лише сподіватися, що мешканцям прикордоння (хоча хто у країні мрії Зєлєнскага знає реальні межі прикордоння Зєлєнскага) сциклива зевлада не забороняє особисту вогнепальну зброю, як зброю останнього шансу..
сум і туга за ще одним загиблим Українцем..
25.02.2026 15:01 Ответить
❤️✝
25.02.2026 15:37 Ответить
Царство небесне земляку , співчуття рідним та близким . Особисто знав Павла . Це була дуже чесна ,порядна ,чуйна і світла людина . Сум та біль (((
25.02.2026 16:27 Ответить
 
 