Сутки в Сумской области: враг атаковал 21 населенный пункт, ранен гражданский, повреждена инфраструктура

В течение 22 февраля враг применил артиллерию, FPV-дроны и управляемые авиабомбы. Повреждены жилые дома, административные здания и учебные заведения в Сумской, Шосткинской и Зноб-Новгородской громадах.

Обстрелы общин

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей. В Сумской громаде в результате удара управляемой авиационной бомбы травмирован 36-летний мужчина.

Также в медицинское учреждение обратилась 9-летняя девочка, которая пострадала 21 февраля в Сумской громаде в результате удара вражеского БПЛА.

В течение суток, с утра 22 февраля до утра 23 февраля 2026 года, российские войска осуществили более 70 обстрелов по 21 населенному пункту в 12 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Последствия ударов

Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Шосткинской громаде повреждены административное здание, многоквартирный жилой дом, частные жилые дома;

в Зноб-Новгородской громаде повреждены помещение учебного заведения, дом культуры, частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;

в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль.

