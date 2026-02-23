Сутки в Сумской области: враг атаковал 21 населенный пункт, ранен гражданский, повреждена инфраструктура
В течение 22 февраля враг применил артиллерию, FPV-дроны и управляемые авиабомбы. Повреждены жилые дома, административные здания и учебные заведения в Сумской, Шосткинской и Зноб-Новгородской громадах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Обстрелы общин
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей. В Сумской громаде в результате удара управляемой авиационной бомбы травмирован 36-летний мужчина.
Также в медицинское учреждение обратилась 9-летняя девочка, которая пострадала 21 февраля в Сумской громаде в результате удара вражеского БПЛА.
В течение суток, с утра 22 февраля до утра 23 февраля 2026 года, российские войска осуществили более 70 обстрелов по 21 населенному пункту в 12 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Последствия ударов
Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде повреждены административное здание, многоквартирный жилой дом, частные жилые дома;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждены помещение учебного заведения, дом культуры, частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
- в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль.
