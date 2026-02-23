Доба на Сумщині: ворог атакував 21 населений пункт, поранено цивільного, пошкоджено інфраструктуру
Протягом 22 лютого ворог застосував артилерію, FPV-дрони та керовані авіабомби. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та навчальні заклади у Сумській, Шосткинській та Зноб-Новгородській громадах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Обстріли громад
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Сумській громаді внаслідок удару керованої авіаційної бомби травмований 36-річний чоловік.
Також до медичного закладу звернулася 9-річна дівчинка, яка постраждала 21 лютого в Сумській громаді через удар ворожого БпЛА.
Протягом доби, з ранку 22 лютого до ранку 23 лютого 2026 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Наслідки ударів
Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, будинку культури, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль.
