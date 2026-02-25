Ворог ударив дроном по авто на Сумщині: загинув рятувальник Павло Колісник (оновлено). ФОТО

У Великописарівській громаді на Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув 57-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрон влучив в авто

Як зазначається, ворог поцілив у його цивільну автівку. Від поранень чоловік загинув на місці.

"росіяни знову вдарили по мирному населенню. Вони забрали життя людини, яка присвятила себе порятунку інших", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Сумщині: ворог атакував 21 населений пункт, поранено цивільного, пошкоджено інфраструктуру

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що загиблий чоловік був рятувальником.

"Сьогодні росія знову забрала життя рятувальника: на Сумщині, у Великописарівській громаді, ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув Павло Колісник - пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області. Він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку… Їхав додому після служби - служби, якій віддав майже все своє життя, починаючи з 1997 року", - йдеться у повідомленні.