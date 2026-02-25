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Ворог ударив дроном по авто на Сумщині: загинув рятувальник Павло Колісник (оновлено). ФОТО

свічка памяті

У Великописарівській громаді на Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув 57-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон влучив в авто

Як зазначається, ворог поцілив у його цивільну автівку. Від поранень чоловік загинув на місці.

"росіяни знову вдарили по мирному населенню. Вони забрали життя людини, яка присвятила себе порятунку інших", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Сумщині: ворог атакував 21 населений пункт, поранено цивільного, пошкоджено інфраструктуру

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що загиблий чоловік був рятувальником.

"Сьогодні росія знову забрала життя рятувальника: на Сумщині, у Великописарівській громаді, ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув Павло Колісник - пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області. Він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку… Їхав додому після служби - служби, якій віддав майже все своє життя, починаючи з 1997 року", - йдеться у повідомленні.

загиблий рятувальник

Автор: 

обстріл (34320) Сумська область (4752) жертва (292) дрони (8331)
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25.02.2026 13:10 Відповісти
а Артюх читає новини і згадує свій "вклад в оборону" Сумщини!
До речі, а де Артюх...?
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25.02.2026 14:14 Відповісти
..залишається лише сподіватися, що мешканцям прикордоння (хоча хто у країні мрії Зєлєнскага знає реальні межі прикордоння Зєлєнскага) сциклива зевлада не забороняє особисту вогнепальну зброю, як зброю останнього шансу..
сум і туга за ще одним загиблим Українцем..
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25.02.2026 15:01 Відповісти
❤️✝
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25.02.2026 15:37 Відповісти
Царство небесне земляку , співчуття рідним та близким . Особисто знав Павла . Це була дуже чесна ,порядна ,чуйна і світла людина . Сум та біль (((
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25.02.2026 16:27 Відповісти
 
 