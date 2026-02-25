РУС
МИД отреагировал на вероятное похищение сыновей днепровских бизнесменов на Бали: "Обращений или подтверждений не получали"

Дело об похищении украинцев на Бали: в МИД прокомментировали резонансную информацию

Посольство Украины в Индонезии не получало обращений по поводу вероятного похищения на Бали сыновей двух днепровских бизнесменов – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Никаких официальных подтверждений от местных органов также не поступало.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в ответ на запрос "УП. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявили в ведомстве

"В предыдущие дни, когда в соцсетях начала активно распространяться неподтвержденная информация о якобы похищении на острове Бали двух граждан Украины, посольство Украины в Индонезии не получало никаких запросов или обращений по этому поводу от родственников, правоохранительных органов или других государственных органов страны", - заявили в министерстве.

После резонанса в СМИ дипломаты отправили запросы в местные институты.

Кроме этого, они связались с адвокатом одного из возможных пострадавших. Он рассказал, что его клиент покинул территорию Индонезии.

Что касается второго мужчины – информации от его родных или представителей не получали.

"Официального подтверждения упомянутого инцидента от местных компетентных органов в учреждение также не поступало. Посольство направило отдельный запрос в МИД страны пребывания с целью получения дополнительных деталей. Дело находится на контроле", - заявили в МИД.

Контекст

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. По предварительным данным, они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик").

Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

  • Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических call-центров, так называемых днепровских "офисов".
  • По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, а Комарова удерживают. Последнего якобы подвергают пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов. 
  • По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля. 
  • По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катались на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
  • В настоящее время местная полиция проводит расследование инцидента.

Индонезия (22) МИД (673) похищение (138)
+11
ЩЕ треба коментувати КОГО ми захищаєм проти орків???
Успіху викрадачам.
І які ЗАГОЛОВКИ!!!
А ХТО розслідує викрадення полюцією і Тсцикунами пересічних громадян??
ДЕ гучні заяви МЗС,
ДЕ глибока занепокоєність станом мобілізаціїї??
Виродки захищають виродків за наші гроші!!
Максимальна НЕ повага!!
25.02.2026 20:54 Ответить
+6
Начхати взагалі на обох
25.02.2026 21:08 Ответить
+5
Срочно послать туда специалистов в смежной области. ВЛК провести на месте.
25.02.2026 20:54 Ответить
Завдяки дуже специфічній модерації простір коментарів на сайті перетворивсь на купу гною. Цікаво, керівництво ресурсу це заохочує? Чи просто по?
26.02.2026 03:00 Ответить
виявляється що є дещо гірше ніж ТЦК.
це - отдих на Балі поруч з чеченцями.

короче, "бусифікували" горді діти гір двох баранів

.
26.02.2026 00:53 Ответить
Яка біда, яка була. Надіюсь в родичів знайдуться копійки щоб відкупитись
25.02.2026 21:02 Ответить
Нічого.
Трактористів наловлять - в них на Балі грошей все рівно немає, та і за кордон вони хер виїдуть.
Так що я б не переймався на рахунок нестачі бійців для фронту.
25.02.2026 21:03 Ответить
Гарні татуювання з черепами. Але можуть виявитися пророчими.
25.02.2026 21:03 Ответить
якщо їх не забаранили б чеченці, то за таку татуіровку стопроцентно могли б нарватись на ображену якудзу

.
26.02.2026 00:55 Ответить
1997 року народження.
Має 29 повних років.
ЧОТИРИ роки війна - А він НА БАЛІ, получив по *****, добре що поки що його не є - ну ви зрозуміли.
А може це ТАК МЗС "вазбуділось" - від запитів палюції і тСцикунів.??
ТАКИЙ штурмовик пропадає((.
Треба єго павернуть і зразу на ВЛК і в інваліди- "пастрадал" за ПРОукраїнську позицію (майже як Бонд), пєдаль там ордєн від адміністрації мафії (поки при влалі і є "акно" можливостей).
А там - і до ХЕРАроя України недалеко!!
всранський плаче і переживає за ТАКОГО "упакованиго" штурмовика!!
Інфопомийка95 - готовий написати сценарій блокбастеру!! Мафія Діпра спонсорує!!!
25.02.2026 21:07 Ответить
і чого підняли гвалт? просто хлопчики поїхали у Паттайю розвіятись.
25.02.2026 21:08 Ответить
25.02.2026 21:11 Ответить
що вже ?

є-бальський загар

.
26.02.2026 00:57 Ответить
Дивився б і дивився
25.02.2026 21:13 Ответить
Може то их там ТЦК оповестило???
25.02.2026 21:14 Ответить
Та розслабтесь тутечки, то лише діточки бандюків девяностих.
Намутиди бізнес діточки на лохотроні по дзвінкам із банків.
Ну тих де дзвонять старенькій чи старенькому і просять код-пароль... калцентри і тд.
Той хто татуйований уже місяць як таки покалічений на лапцю.
Інфа не лише є на цензорі, читаю багато.
25.02.2026 21:16 Ответить
Сльози мєшают мнє пісать
25.02.2026 21:17 Ответить
Назвати сина Єрмаком міг тільки героїновий Нарік.
25.02.2026 21:35 Ответить
Висилайте Єрмака на поміч іншому Єрмаку!
25.02.2026 21:42 Ответить
А то що він казав про кришу колцентрів від сбу та голови області ?
25.02.2026 21:50 Ответить
викрадення синів дніпровських бізнесменів Джерело: https://censor.net/ua/n3602442 Бандбгани у нас бізнесмени! Тоді їх викрали не кадирівські злочинці, а кадирівські бізнесмени. ***** шастать.
25.02.2026 22:02 Ответить
вірно !

тільки чікі-пікі бізнес тьорки

.
26.02.2026 00:59 Ответить
Розходимось, бізнес буде продовжуватись.
Просто пальчиків буде менше)))
26.02.2026 03:07 Ответить
 
 