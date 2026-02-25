МИД отреагировал на вероятное похищение сыновей днепровских бизнесменов на Бали: "Обращений или подтверждений не получали"

Посольство Украины в Индонезии не получало обращений по поводу вероятного похищения на Бали сыновей двух днепровских бизнесменов – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Никаких официальных подтверждений от местных органов также не поступало.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в ответ на запрос "УП. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявили в ведомстве

"В предыдущие дни, когда в соцсетях начала активно распространяться неподтвержденная информация о якобы похищении на острове Бали двух граждан Украины, посольство Украины в Индонезии не получало никаких запросов или обращений по этому поводу от родственников, правоохранительных органов или других государственных органов страны", - заявили в министерстве.

После резонанса в СМИ дипломаты отправили запросы в местные институты.

Кроме этого, они связались с адвокатом одного из возможных пострадавших. Он рассказал, что его клиент покинул территорию Индонезии.

Что касается второго мужчины – информации от его родных или представителей не получали.

"Официального подтверждения упомянутого инцидента от местных компетентных органов в учреждение также не поступало. Посольство направило отдельный запрос в МИД страны пребывания с целью получения дополнительных деталей. Дело находится на контроле", - заявили в МИД.

Контекст

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. По предварительным данным, они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик").

Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических call-центров, так называемых днепровских "офисов".

По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, а Комарова удерживают. Последнего якобы подвергают пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.

По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.

По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катались на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.

В настоящее время местная полиция проводит расследование инцидента.

