МЗС відреагувало на ймовірне викрадення синів дніпровських бізнесменів на Балі: "Звернень чи підтверджень не отримували"
Посольство України в Індонезії не отримувало звернень через ймовірне викрадення на Балі синів двох дніпровських бізнесменів – Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Жодних офіційних підтверджень від місцевих органів також не надходило.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит "УП. Життя", повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявили у відомстві
"У попередні дні, коли у соцмережах почала активно поширюватися непідтверджена інформація про нібито викрадення на острові Балі двох громадян України, посольство України в Індонезії не отримувало жодних запитів чи звернень з цього приводу від родичів, правоохоронних органів чи інших установ державної влади країни",- заявили у міністерстві.
Після резонансу у ЗМІ дипломати відправили запити до місцевих інституцій.
Крім цього, вони звʼязалися з адвокатом одного з можливих постраждалих. Він розповів, що його клієнт покинув територію Індонезії.
Що стосується другого чоловіка – інформацію від його рідних чи представників не отримували.
"Офіційне підтвердження згаданого інциденту від місцевих компетентних органів до установи також не надходило. Посольство направило окремий запит до МЗС країни перебування з метою отримання додаткових деталей. Справа перебуває на контролі",- заявили у МЗС.
Контекст
Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України - Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. За попередніми даними, вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як "Нарік").
Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.
- Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
- За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримують. Останнього начебто піддають тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
- За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
- За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзям каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
- Наразі місцева поліція проводить розслідування інциденту.
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Успіху викрадачам.
І які ЗАГОЛОВКИ!!!
А ХТО розслідує викрадення полюцією і Тсцикунами пересічних громадян??
ДЕ гучні заяви МЗС,
ДЕ глибока занепокоєність станом мобілізаціїї??
Виродки захищають виродків за наші гроші!!
Максимальна НЕ повага!!
це - отдих на Балі поруч з чеченцями.
короче, "бусифікували" горді діти гір двох баранів
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Трактористів наловлять - в них на Балі грошей все рівно немає, та і за кордон вони хер виїдуть.
Так що я б не переймався на рахунок нестачі бійців для фронту.
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Має 29 повних років.
ЧОТИРИ роки війна - А він НА БАЛІ, получив по *****, добре що поки що його не є - ну ви зрозуміли.
А може це ТАК МЗС "вазбуділось" - від запитів палюції і тСцикунів.??
ТАКИЙ штурмовик пропадає((.
Треба єго павернуть і зразу на ВЛК і в інваліди- "пастрадал" за ПРОукраїнську позицію (майже як Бонд), пєдаль там ордєн від адміністрації мафії (поки при влалі і є "акно" можливостей).
А там - і до ХЕРАроя України недалеко!!
всранський плаче і переживає за ТАКОГО "упакованиго" штурмовика!!
Інфопомийка95 - готовий написати сценарій блокбастеру!! Мафія Діпра спонсорує!!!
є-бальський загар
.
Намутиди бізнес діточки на лохотроні по дзвінкам із банків.
Ну тих де дзвонять старенькій чи старенькому і просять код-пароль... калцентри і тд.
Той хто татуйований уже місяць як таки покалічений на лапцю.
Інфа не лише є на цензорі, читаю багато.
тільки чікі-пікі бізнес тьорки
.
Просто пальчиків буде менше)))