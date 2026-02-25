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Новини Вбивство українця на Балі
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МЗС відреагувало на ймовірне викрадення синів дніпровських бізнесменів на Балі: "Звернень чи підтверджень не отримували"

Справа про викрадення українців на Балі: у МЗС прокоментували резонансну інформацію

Посольство України в Індонезії не отримувало звернень через ймовірне викрадення на Балі синів двох дніпровських бізнесменів – Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Жодних офіційних підтверджень від місцевих органів також не надходило.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит "УП. Життя", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявили у відомстві

"У попередні дні, коли у соцмережах почала активно поширюватися непідтверджена інформація про нібито викрадення на острові Балі двох громадян України, посольство України в Індонезії не отримувало жодних запитів чи звернень з цього приводу від родичів, правоохоронних органів чи інших установ державної влади країни",- заявили у міністерстві.

Після резонансу у ЗМІ дипломати відправили запити до місцевих інституцій.

Крім цього, вони звʼязалися з адвокатом одного з можливих постраждалих. Він розповів, що його клієнт покинув територію Індонезії.

Що стосується другого чоловіка – інформацію від його рідних чи представників не отримували.

"Офіційне підтвердження згаданого інциденту від місцевих компетентних органів до установи також не надходило. Посольство направило окремий запит до МЗС країни перебування з метою отримання додаткових деталей. Справа перебуває на контролі",- заявили у МЗС.

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Контекст

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України - Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. За попередніми даними, вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як "Нарік").

Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

  • Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
  • За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримують. Останнього начебто піддають тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів. 
  • За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого. 
  • За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзям каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
  • Наразі місцева поліція проводить розслідування інциденту.

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Автор: 

Індонезія (155) МЗС (4337) викрадення (855)
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Топ коментарі
+15
ЩЕ треба коментувати КОГО ми захищаєм проти орків???
Успіху викрадачам.
І які ЗАГОЛОВКИ!!!
А ХТО розслідує викрадення полюцією і Тсцикунами пересічних громадян??
ДЕ гучні заяви МЗС,
ДЕ глибока занепокоєність станом мобілізаціїї??
Виродки захищають виродків за наші гроші!!
Максимальна НЕ повага!!
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25.02.2026 20:54 Відповісти
+8
Срочно послать туда специалистов в смежной области. ВЛК провести на месте.
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25.02.2026 20:54 Відповісти
+7
Начхати взагалі на обох
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25.02.2026 21:08 Відповісти
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ЩЕ треба коментувати КОГО ми захищаєм проти орків???
Успіху викрадачам.
І які ЗАГОЛОВКИ!!!
А ХТО розслідує викрадення полюцією і Тсцикунами пересічних громадян??
ДЕ гучні заяви МЗС,
ДЕ глибока занепокоєність станом мобілізаціїї??
Виродки захищають виродків за наші гроші!!
Максимальна НЕ повага!!
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25.02.2026 20:54 Відповісти
Срочно послать туда специалистов в смежной области. ВЛК провести на месте.
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25.02.2026 20:54 Відповісти
виявляється що є дещо гірше ніж ТЦК.
це - отдих на Балі поруч з чеченцями.

короче, "бусифікували" горді діти гір двох баранів

.
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26.02.2026 00:53 Відповісти
Яка біда, яка була. Надіюсь в родичів знайдуться копійки щоб відкупитись
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25.02.2026 21:02 Відповісти
Нічого.
Трактористів наловлять - в них на Балі грошей все рівно немає, та і за кордон вони хер виїдуть.
Так що я б не переймався на рахунок нестачі бійців для фронту.
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25.02.2026 21:03 Відповісти
Гарні татуювання з черепами. Але можуть виявитися пророчими.
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25.02.2026 21:03 Відповісти
якщо їх не забаранили б чеченці, то за таку татуіровку стопроцентно могли б нарватись на ображену якудзу

.
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26.02.2026 00:55 Відповісти
Видно що нарвався тепер🤣
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06.03.2026 03:53 Відповісти
1997 року народження.
Має 29 повних років.
ЧОТИРИ роки війна - А він НА БАЛІ, получив по *****, добре що поки що його не є - ну ви зрозуміли.
А може це ТАК МЗС "вазбуділось" - від запитів палюції і тСцикунів.??
ТАКИЙ штурмовик пропадає((.
Треба єго павернуть і зразу на ВЛК і в інваліди- "пастрадал" за ПРОукраїнську позицію (майже як Бонд), пєдаль там ордєн від адміністрації мафії (поки при влалі і є "акно" можливостей).
А там - і до ХЕРАроя України недалеко!!
всранський плаче і переживає за ТАКОГО "упакованиго" штурмовика!!
Інфопомийка95 - готовий написати сценарій блокбастеру!! Мафія Діпра спонсорує!!!
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25.02.2026 21:07 Відповісти
і чого підняли гвалт? просто хлопчики поїхали у Паттайю розвіятись.
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25.02.2026 21:08 Відповісти
Начхати взагалі на обох
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25.02.2026 21:08 Відповісти
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25.02.2026 21:11 Відповісти
що вже ?

є-бальський загар

.
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26.02.2026 00:57 Відповісти
Дивився б і дивився
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25.02.2026 21:13 Відповісти
Може то их там ТЦК оповестило???
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25.02.2026 21:14 Відповісти
Та розслабтесь тутечки, то лише діточки бандюків девяностих.
Намутиди бізнес діточки на лохотроні по дзвінкам із банків.
Ну тих де дзвонять старенькій чи старенькому і просять код-пароль... калцентри і тд.
Той хто татуйований уже місяць як таки покалічений на лапцю.
Інфа не лише є на цензорі, читаю багато.
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25.02.2026 21:16 Відповісти
Сльози мєшают мнє пісать
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25.02.2026 21:17 Відповісти
Назвати сина Єрмаком міг тільки героїновий Нарік.
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25.02.2026 21:35 Відповісти
Висилайте Єрмака на поміч іншому Єрмаку!
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25.02.2026 21:42 Відповісти
А то що він казав про кришу колцентрів від сбу та голови області ?
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25.02.2026 21:50 Відповісти
викрадення синів дніпровських бізнесменів Джерело: https://censor.net/ua/n3602442 Бандбгани у нас бізнесмени! Тоді їх викрали не кадирівські злочинці, а кадирівські бізнесмени. ***** шастать.
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25.02.2026 22:02 Відповісти
вірно !

тільки чікі-пікі бізнес тьорки

.
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26.02.2026 00:59 Відповісти
Розходимось, бізнес буде продовжуватись.
Просто пальчиків буде менше)))
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26.02.2026 03:07 Відповісти
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26.02.2026 08:41 Відповісти
 
 