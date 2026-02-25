МЗС відреагувало на ймовірне викрадення синів дніпровських бізнесменів на Балі: "Звернень чи підтверджень не отримували"

Посольство України в Індонезії не отримувало звернень через ймовірне викрадення на Балі синів двох дніпровських бізнесменів – Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Жодних офіційних підтверджень від місцевих органів також не надходило.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит "УП. Життя", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявили у відомстві

"У попередні дні, коли у соцмережах почала активно поширюватися непідтверджена інформація про нібито викрадення на острові Балі двох громадян України, посольство України в Індонезії не отримувало жодних запитів чи звернень з цього приводу від родичів, правоохоронних органів чи інших установ державної влади країни",- заявили у міністерстві.

Після резонансу у ЗМІ дипломати відправили запити до місцевих інституцій.

Крім цього, вони звʼязалися з адвокатом одного з можливих постраждалих. Він розповів, що його клієнт покинув територію Індонезії.

Що стосується другого чоловіка – інформацію від його рідних чи представників не отримували.

"Офіційне підтвердження згаданого інциденту від місцевих компетентних органів до установи також не надходило. Посольство направило окремий запит до МЗС країни перебування з метою отримання додаткових деталей. Справа перебуває на контролі",- заявили у МЗС.

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Контекст

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України - Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. За попередніми даними, вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як "Нарік").

Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".

За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримують. Останнього начебто піддають тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.

За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзям каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.

Наразі місцева поліція проводить розслідування інциденту.

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