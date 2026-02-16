У Молдові знайшли 3-річну дівчинку, яку її батько викрав та вивіз з України: чоловіка затримали

У Молдові поліція затримала чоловіка, який кілька місяців тому забрав свою трирічну доньку й незаконно вивіз її з України. Це сталося після конфлікту в родині та процесу розлучення з матір’ю дитини.

Про це повідомили у молдовській Генеральній інспекції з питань міграції (IGM), інформує Цензор.НЕТ.

Викрадення дитини

Зазначається, що у жовтні 2025 року батько забрав дитину з дитячого майданчика й незаконно вивіз її з України. Після цього українська влада оголосила дитину в розшук.

Нещодавно дівчинку та її батька знайшли в молдовському місті Кагулу. Дитину передали матері, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Чоловіка затримали

Батька дівчини затримали за звинуваченням у викраденні дитини й помістили до ізолятора в поліції Кишинева. Молдовська влада розпочала процедуру його екстрадиції до України.

Раніше у Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні 13-річної дівчини.

