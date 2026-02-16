У Молдові знайшли 3-річну дівчинку, яку її батько викрав та вивіз з України: чоловіка затримали
У Молдові поліція затримала чоловіка, який кілька місяців тому забрав свою трирічну доньку й незаконно вивіз її з України. Це сталося після конфлікту в родині та процесу розлучення з матір’ю дитини.
Про це повідомили у молдовській Генеральній інспекції з питань міграції (IGM), інформує Цензор.НЕТ.
Викрадення дитини
Зазначається, що у жовтні 2025 року батько забрав дитину з дитячого майданчика й незаконно вивіз її з України. Після цього українська влада оголосила дитину в розшук.
Нещодавно дівчинку та її батька знайшли в молдовському місті Кагулу. Дитину передали матері, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Чоловіка затримали
Батька дівчини затримали за звинуваченням у викраденні дитини й помістили до ізолятора в поліції Кишинева. Молдовська влада розпочала процедуру його екстрадиції до України.
Батька у сізо ...
Єпанаріум..
Нажаль в умовах СНД батько де-факто не має права на дітей, судді завжди на боці "яжематері"..
Аліменти стягують жорстко, а якщо мати не дає бачити дитину - майже ніколи не карають.
У Молдові, Росії, Грузії ситуація схожа або гірша, тому батьки іноді просто забирають дітей і тікають.
Тут питання до прикордонників, як батькові це вдалося... Нотаріальний бланк підробити не просто, доступ до баз є...
