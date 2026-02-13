Чоловіку, який викрав 13-річну дівчинку у Чернівцях, повідомлено про підозру

Напередодні у Чернівцях 13-річну школярку, яку шукали понад 40 годин, знайшли. Чоловіку, який її викрав та утримував, вже повідомлено про підозру.

Про це пишуть Офіс Генпрокурора та поліція, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про викрадення дівчинки

10 лютого про зникнення повідомила бабуся. До пошуків залучили оперативників, спецпризначенців, аналітиків, волонтерів, перевірили маршрути та записи камер відеоспостереження.

12 лютого дитину знайшли цілою та неушкодженою у приватному будинку за містом. Там її утримував 37-річний чоловік. Його затримано та повідомлено про підозру у викраденні малолітньої дитини й крадіжці її майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроба продати 25 дітей за кордон під виглядом "канікул": на Одещині викрили злочинну групу

Фізичного насильства не було

За даними слідства, чоловік помітив дівчинку на вулиці та запропонував підвезти до бабусі. Після цього постійно змінював маршрут, заспокоював дитину вигаданими поясненнями, викинув її наплічник із телефоном і привіз у будинок, де ніхто не проживав.

Коли дізнався про масштабні пошуки, перевозив її між різними будинками в межах села Тарашани, намагаючись уникнути викриття.

"За наявними на цей час даними встановлено, що фізичного насильства щодо дитини не застосовувалося. Водночас йдеться про обмеження її свободи пересування та психологічний вплив. Зі слів дитини, чому вони майже дві доби не могли доїхати до місця призначення, дівчинка не зрозуміла - жодних чітких пояснень своїх дій чоловік їй не надавав. Свої мотиви правоохоронцям він наразі теж не пояснює. З дівчинкою працюють психологи. Її допит проведено з дотриманням міжнародних стандартів захисту прав дітей — у спеціалізованому центрі за моделлю "Барнахус", - повідомила начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури Людмила Кініщук.

Призначено низку експертиз. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою підозрюваного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 роки і 4 місяці тюрми: на Київщині засудили чоловіка за спробу викрадення дитини, - поліція