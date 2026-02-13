Чоловіку, який викрав 13-річну дівчинку у Чернівцях, повідомлено про підозру

На Буковині затримали викрадача 13-річної дівчини

Напередодні у Чернівцях 13-річну школярку, яку шукали понад 40 годин, знайшли. Чоловіку, який її викрав та утримував, вже повідомлено про підозру.

Про це пишуть Офіс Генпрокурора та поліція, передає Цензор.НЕТ.

10 лютого про зникнення повідомила бабуся. До пошуків залучили оперативників, спецпризначенців, аналітиків, волонтерів, перевірили маршрути та записи камер відеоспостереження.

12 лютого дитину знайшли цілою та неушкодженою у приватному будинку за містом. Там її утримував 37-річний чоловік. Його затримано та повідомлено про підозру у викраденні малолітньої дитини й крадіжці її майна.

Фізичного насильства не було

  • За даними слідства, чоловік помітив дівчинку на вулиці та запропонував підвезти до бабусі. Після цього постійно змінював маршрут, заспокоював дитину вигаданими поясненнями, викинув її наплічник із телефоном і привіз у будинок, де ніхто не проживав.
  • Коли дізнався про масштабні пошуки, перевозив її між різними будинками в межах села Тарашани, намагаючись уникнути викриття.

"За наявними на цей час даними встановлено, що фізичного насильства щодо дитини не застосовувалося. Водночас йдеться про обмеження її свободи пересування та психологічний вплив. Зі слів дитини, чому вони майже дві доби не могли доїхати до місця призначення, дівчинка не зрозуміла - жодних чітких пояснень своїх дій чоловік їй не надавав. Свої мотиви правоохоронцям він наразі теж не пояснює. З дівчинкою працюють психологи. Її допит проведено з дотриманням міжнародних стандартів захисту прав дітей — у спеціалізованому центрі за моделлю "Барнахус", - повідомила начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури Людмила Кініщук.

Призначено низку експертиз. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою підозрюваного.

Топ коментарі
+7
Там її утримував 37-річний чоловік. Джерело: https://censor.net/ua/n3600464

Де всі бандити отримують " бронювання". Що не випадок так 30-40 років злочинцю.
13.02.2026 17:39 Відповісти
+7
А це слід запитати у "чесних" тцкунів, як такі люди спокійно пересуваються і не мають проблем на блохпостах та з поліцаями.
13.02.2026 17:42 Відповісти
+2
Та ні, чувак дізнався про шухер, і вирішив не додавати собі статей. Холодний розсуд
13.02.2026 17:33 Відповісти
Скільки дадуть за викрадення ?
13.02.2026 19:58 Відповісти
Казали родичі дівчинки, що оте ******, повісили вони його, на його ж ісподньому!! Так буде без волокіти РОКАМИ і заробляння дєньог портновськими продажними суддівськими на посадах!! Але дзвонарів з району-області, було уже чимало, щоб його «спасти=відмазати», до НацПолу району і області!!!! «Врадіївкає готується місцевою владою, яка це і робить!!
13.02.2026 17:59 Відповісти
Дикун-вішальщик з Європи пише?
13.02.2026 19:15 Відповісти
Виходячи з дій цього чоловіка він не потрібен в армії навіть у якості тяглового вола. Це з психічно хворий.
13.02.2026 18:06 Відповісти
Потрібен. Його навички викрадення людей активно практикуються.
13.02.2026 19:16 Відповісти
Скільки таких в Україні «епштейнів» з району-області або співучих ректорів!!!?? НацПоліції та СБУ в області-районі, про них добре знають, але чомусь за гроші вчиняють злочин щодо саботування притягнення до криміналу такого кнуряки на посаді!!!!! Типовий - АНАЛ табу, як і у ВРУ від служок зеленського!!
13.02.2026 18:04 Відповісти
чекав, коли закон приймуть і їй 14 стукне
13.02.2026 18:11 Відповісти
Відірвати скотиняці причандали і на фронт.
13.02.2026 18:17 Відповісти
Психічно здоровому 40 річному чоловіку точно не потрібна кіпішлива 13 річна дівчинка підліток.
Постійно бути на нервах?
Не заздрю тим у кого є діти підлітки.....
13.02.2026 18:25 Відповісти
Дитя жаль.Того вилупка закрити і надовго.
13.02.2026 20:48 Відповісти
Надивився плівок Епштейна... і теж дах поїхав...
14.02.2026 03:01 Відповісти
 
 