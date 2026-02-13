Мужчине, похитившему 13-летнюю девочку в Черновцах, сообщено о подозрении
Накануне в Черновцах 13-летнюю школьницу, которую искали более 40 часов, нашли. Мужчине, который ее похитил и удерживал, уже сообщено о подозрении.
Об этом пишут Офис Генпрокурора и полиция, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о похищении девочки
10 февраля об исчезновении сообщила бабушка. К поискам привлекли оперативников, спецназовцев, аналитиков, волонтеров, проверили маршруты и записи камер видеонаблюдения.
12 февраля ребенка нашли целой и невредимой в частном доме за городом. Там ее удерживал 37-летний мужчина. Он задержан и ему сообщено о подозрении в похищении малолетнего ребенка и краже ее имущества.
Физического насилия не было
- По данным следствия, мужчина заметил девочку на улице и предложил подвезти к бабушке. После этого постоянно менял маршрут, успокаивал ребенка выдуманными объяснениями, выбросил ее рюкзак с телефоном и привез в дом, где никто не проживал.
- Когда узнал о масштабных поисках, перевозил ее между разными домами в пределах села Тарашаны, пытаясь избежать разоблачения.
"По имеющимся на данный момент данным установлено, что физическое насилие в отношении ребенка не применялось. В то же время, речь идет об ограничении ее свободы передвижения и психологическом воздействии. По словам ребенка, почему они почти двое суток не могли доехать до места назначения, девочка не поняла - никаких четких объяснений своих действий мужчина ей не давал. Свои мотивы правоохранителям он пока тоже не объясняет. С девочкой работают психологи. Ее допрос проведен с соблюдением международных стандартов защиты прав детей - в специализированном центре по модели "Барнахус", - сообщила начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук.
Назначен ряд экспертиз. Прокуратура будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей.
