Мужчине, похитившему 13-летнюю девочку в Черновцах, сообщено о подозрении

Накануне в Черновцах 13-летнюю школьницу, которую искали более 40 часов, нашли. Мужчине, который ее похитил и удерживал, уже сообщено о подозрении.

Об этом пишут Офис Генпрокурора и полиция, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о похищении девочки

10 февраля об исчезновении сообщила бабушка. К поискам привлекли оперативников, спецназовцев, аналитиков, волонтеров, проверили маршруты и записи камер видеонаблюдения.

12 февраля ребенка нашли целой и невредимой в частном доме за городом. Там ее удерживал 37-летний мужчина. Он задержан и ему сообщено о подозрении в похищении малолетнего ребенка и краже ее имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытка продать 25 детей за границу под видом "каникул": в Одесской области разоблачили преступную группу

Физического насилия не было

По данным следствия, мужчина заметил девочку на улице и предложил подвезти к бабушке. После этого постоянно менял маршрут, успокаивал ребенка выдуманными объяснениями, выбросил ее рюкзак с телефоном и привез в дом, где никто не проживал.

Когда узнал о масштабных поисках, перевозил ее между разными домами в пределах села Тарашаны, пытаясь избежать разоблачения.

"По имеющимся на данный момент данным установлено, что физическое насилие в отношении ребенка не применялось. В то же время, речь идет об ограничении ее свободы передвижения и психологическом воздействии. По словам ребенка, почему они почти двое суток не могли доехать до места назначения, девочка не поняла - никаких четких объяснений своих действий мужчина ей не давал. Свои мотивы правоохранителям он пока тоже не объясняет. С девочкой работают психологи. Ее допрос проведен с соблюдением международных стандартов защиты прав детей - в специализированном центре по модели "Барнахус", - сообщила начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук.

Назначен ряд экспертиз. Прокуратура будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 года и 4 месяца тюрьмы: в Киевской области осудили мужчину за попытку похищения ребенка, - полиция