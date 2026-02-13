РУС
845 9

Мужчине, похитившему 13-летнюю девочку в Черновцах, сообщено о подозрении

На Буковине задержали похитителя 13-летней девочки

Накануне в Черновцах 13-летнюю школьницу, которую искали более 40 часов, нашли. Мужчине, который ее похитил и удерживал, уже сообщено о подозрении.

Об этом пишут Офис Генпрокурора и полиция, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее о похищении девочки

10 февраля об исчезновении сообщила бабушка. К поискам привлекли оперативников, спецназовцев, аналитиков, волонтеров, проверили маршруты и записи камер видеонаблюдения.

12 февраля ребенка нашли целой и невредимой в частном доме за городом. Там ее удерживал 37-летний мужчина. Он задержан и ему сообщено о подозрении в похищении малолетнего ребенка и краже ее имущества.

Физического насилия не было

  • По данным следствия, мужчина заметил девочку на улице и предложил подвезти к бабушке. После этого постоянно менял маршрут, успокаивал ребенка выдуманными объяснениями, выбросил ее рюкзак с телефоном и привез в дом, где никто не проживал.
  • Когда узнал о масштабных поисках, перевозил ее между разными домами в пределах села Тарашаны, пытаясь избежать разоблачения.

"По имеющимся на данный момент данным установлено, что физическое насилие в отношении ребенка не применялось. В то же время, речь идет об ограничении ее свободы передвижения и психологическом воздействии. По словам ребенка, почему они почти двое суток не могли доехать до места назначения, девочка не поняла - никаких четких объяснений своих действий мужчина ей не давал. Свои мотивы правоохранителям он пока тоже не объясняет. С девочкой работают психологи. Ее допрос проведен с соблюдением международных стандартов защиты прав детей - в специализированном центре по модели "Барнахус", - сообщила начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук.

Назначен ряд экспертиз. Прокуратура будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей.

Автор: 

дети (6908) похищение (1734) Черновцы (701) подозрение (648) Офис Генпрокурора (2946) Черновицкая область (101) Черновицкий район (29)
шиза
показать весь комментарий
13.02.2026 17:29 Ответить
Та ні, чувак дізнався про шухер, і вирішив не додавати собі статей. Холодний розсуд
показать весь комментарий
13.02.2026 17:33 Ответить
Казали родичі дівчинки, що оте ******, повісили вони його, на його ж ісподньому!! Так буде без волокіти РОКАМИ і заробляння дєньог портновськими продажними суддівськими на посадах!! Але дзвонарів з району-області, було уже чимало, щоб його «спасти=відмазати», до НацПолу району і області!!!! «Врадіївкає готується місцевою владою, яка це і робить!!
показать весь комментарий
13.02.2026 17:59 Ответить
Там її утримував 37-річний чоловік. Джерело: https://censor.net/ua/n3600464

Де всі бандити отримують " бронювання". Що не випадок так 30-40 років злочинцю.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:39 Ответить
А це слід запитати у "чесних" тцкунів, як такі люди спокійно пересуваються і не мають проблем на блохпостах та з поліцаями.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:42 Ответить
Виходячи з дій цього чоловіка він не потрібен в армії навіть у якості тяглового вола. Це з психічно хворий.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:06 Ответить
Скільки таких в Україні «епштейнів» з району-області або співучих ректорів!!!?? НацПоліції та СБУ в області-районі, про них добре знають, але чомусь за гроші вчиняють злочин щодо саботування притягнення до криміналу такого кнуряки на посаді!!!!! Типовий - АНАЛ табу, як і у ВРУ від служок зеленського!!
показать весь комментарий
13.02.2026 18:04 Ответить
чекав, коли закон приймуть і їй 14 стукне
показать весь комментарий
13.02.2026 18:11 Ответить
Відірвати скотиняці причандали і на фронт.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:17 Ответить
 
 