3 года и 4 месяца тюрьмы: на Киевщине осудили мужчину за попытку похищения ребенка, - полиция
В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который в селе Бышев Фастовского района в мае 2025 года пытался похитить 6-летнюю девочку. Злоумышленника приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
В селе Бышев фигурант силой затолкнул девочку в салон автомобиля, однако ребенку удалось сразу убежать. В полицию о происшествии сообщила обеспокоенная мать малолетней.
Попытка похищения ребенка в Бышеве
Напомним, в апреле 2025 года ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из транспортного средства вышел неизвестный и принудительно посадил девочку в авто. К счастью, малолетняя сбежала.
Полицейские задержали 39-летнего злоумышленника в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении. В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Следователи под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по факту покушения на незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК).
Приговор похитителю
Приговором Фастовского горрайонного суда Киевской области фигурант приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.
журнашлюхи відробляють добову норму знаків?
то, може, то батько був?
приїхав за своєю донькою, котру дуже любить, а мати квасить безбожно.