РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости Похищение детей
500 6

3 года и 4 месяца тюрьмы: на Киевщине осудили мужчину за попытку похищения ребенка, - полиция

суд

В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который в селе Бышев Фастовского района в мае 2025 года пытался похитить 6-летнюю девочку. Злоумышленника приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В селе Бышев фигурант силой затолкнул девочку в салон автомобиля, однако ребенку удалось сразу убежать. В полицию о происшествии сообщила обеспокоенная мать малолетней.

Попытка похищения ребенка в Бышеве

Напомним, в апреле 2025 года ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из транспортного средства вышел неизвестный и принудительно посадил девочку в авто. К счастью, малолетняя сбежала.

Полицейские задержали 39-летнего злоумышленника в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении. В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте также: Попытка продать 25 детей за границу под видом "каникул": в Одесской области разоблачили преступную группу

Следователи под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по факту покушения на незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК).

Приговор похитителю

Приговором Фастовского горрайонного суда Киевской области фигурант приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Смотрите: Полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку на 120 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6864) Киевская область (4511) похищение (1730) Фастовский район (63) Бышев (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
невідомий, стурбована мати, малолітня втекла ....
журнашлюхи відробляють добову норму знаків?
то, може, то батько був?
приїхав за своєю донькою, котру дуже любить, а мати квасить безбожно.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:02 Ответить
Читати вмієте і зміст розумієте ? Дитину викрала НЕВІДОМА людина. Дівчина, якби то був батько, не втекла відразу.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:20 Ответить
журнашлюхи відробляють добову норму знаків?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:17 Ответить
Вирок - якась фігня.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:02 Ответить
Вкрав з якими мотивами? В ляльки погратися чи на холодець?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:39 Ответить
В штатах за таке дають довічне, і правильно роблять.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:22 Ответить
 
 