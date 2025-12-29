3 роки і 4 місяці тюрми: на Київщині засудили чоловіка за спробу викрадення дитини, - поліція

На Київщині суд виніс вирок чоловіку, який у селі Бишів Фастівського району в травні 2025 року намагався викрасти 6-річну дівчинку. Зловмисника засудили до 3 років і 4 місяців позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

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У селі Бишів фігурант силоміць заштовхав дівчинку до салону автомобіля, проте дитині вдалося одразу втекти. До поліції про подію повідомила стурбована мати малолітньої.

Спроба викрадення дитини в Бишеві

Нагадаємо, у квітні 2025 року дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З транспортного засобу вийшов невідомий та примусово посадив дівчинку до авто. На щастя, малолітня втекла.

Поліцейські затримали 39-річного зловмисника у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. В суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за фактом замаху на незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 ККУ).

Вирок викрадачу

Вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області фігуранта засуджено до 3 років та 4 місяців позбавлення волі.

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