Российский дрон на оптоволокне впервые долетел до северной окраины Харькова. ФОТО
Индустрия дронов
В Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволокне.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеский дрон на оптоволокне долетел до Харькова
"По данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района г. Харькова", - говорится в сообщении.
Вражеский дрон попал в дерево.
В прокуратуре отметили, что это первый зафиксированный случай применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Оце хтось креативить.
По факту 20-30 км для оптоволокна не відстань.Це було питання часу.Запоріжжя тому приклад.