Российский дрон на оптоволокне впервые долетел до северной окраины Харькова. ФОТО

Индустрия дронов

В Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволокне.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеский дрон на оптоволокне долетел до Харькова 

"По данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района г. Харькова", - говорится в сообщении. 

российский дрон на оптоволокне впервые добрался до окраин Харькова

Вражеский дрон попал в дерево.

В прокуратуре отметили, что это первый зафиксированный случай применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ.

российский дрон на оптоволокне впервые добрался до окраин Харькова

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

