Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до північної околиці Харкова. ФОТО

У Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожий дрон на оптоволокні долетів до Харкова

"За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова", - йдеться у повідомленні.







Ворожий дрон влучив у дерево.

У прокуратурі зауважили, що це перший зафіксований випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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