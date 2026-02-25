Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до північної околиці Харкова. ФОТО
У Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожий дрон на оптоволокні долетів до Харкова
"За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова", - йдеться у повідомленні.
Ворожий дрон влучив у дерево.
У прокуратурі зауважили, що це перший зафіксований випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+23 stels400
показати весь коментар25.02.2026 23:15 Відповісти Посилання
+16 Alex G.
показати весь коментар25.02.2026 23:29 Відповісти Посилання
+11 Vitaliy Petrishen
показати весь коментар26.02.2026 02:51 Відповісти Посилання
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Оце хтось креативить.
По факту 20-30 км для оптоволокна не відстань.Це було питання часу.Запоріжжя тому приклад.
аж якесь занепокоєння виникло