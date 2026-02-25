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Новини Атака безпілотників на Харків
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Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до північної околиці Харкова. ФОТО

У Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожий дрон на оптоволокні долетів до Харкова 

"За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова", - йдеться у повідомленні. 

російський дрон на оптоволокні вперше дістався околиць Харкова

Ворожий дрон влучив у дерево.

У прокуратурі зауважили, що це перший зафіксований випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.

російський дрон на оптоволокні вперше дістався околиць Харкова

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

Харків (6116) атака (1585) дрони (8331) Харківська область (2796) Харківський район (916)
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Топ коментарі
+23
військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон

Оце хтось креативить.
По факту 20-30 км для оптоволокна не відстань.Це було питання часу.Запоріжжя тому приклад.
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25.02.2026 23:15 Відповісти
+16
як ввічливо та з повагою прокурори-інваліди Харкова про болотних істот з паРаши "військовослужбовці збройних сил РФ "
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25.02.2026 23:29 Відповісти
+11
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
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26.02.2026 02:51 Відповісти
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Вітаємо російський дрон на оптоволоконні ❗❗❗❗😒😒😒🤬🤬🤬🤬
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25.02.2026 23:08 Відповісти
Проєюалі будєм разбіраца ©
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26.02.2026 00:02 Відповісти
військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон

Оце хтось креативить.
По факту 20-30 км для оптоволокна не відстань.Це було питання часу.Запоріжжя тому приклад.
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25.02.2026 23:15 Відповісти
от все було ок до цього часу, а тут раз - і порушили
аж якесь занепокоєння виникло
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26.02.2026 11:28 Відповісти
Згідно з картою, до північних околиць Харкова з терріторії рф приблизно 23 км... Для подібних дронів, 30км. вже давно робоча відстань. Можуть і на 40 залітати. А ще з'явилися "молнії", які несуть на собі 2 фпв-дрони, по Сумах вже починають активно використовувати.
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25.02.2026 23:27 Відповісти
як ввічливо та з повагою прокурори-інваліди Харкова про болотних істот з паРаши "військовослужбовці збройних сил РФ "
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25.02.2026 23:29 Відповісти
Навіщо ці "досягнення" на цензорі?
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25.02.2026 23:44 Відповісти
Щоб показати,що ворог прогресує,а ми ні.
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26.02.2026 02:08 Відповісти
Більше садочків - більше повісится падлів...!
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26.02.2026 01:45 Відповісти
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
показати весь коментар
26.02.2026 02:51 Відповісти
 
 