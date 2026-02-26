РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
2 866 16

Встреча Зеленского с Путиным: Кремль не видит реальных намерений Киева, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возможность трехстороннего саммита Украина-США-РФ. В Москве заявляют, что встреча возможна только для "финализации договоренностей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока ограничимся тем, что вспомним его заявления за последнюю неделю. 

С чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее.

Просто их даже не нужно анализировать, нужно просто вспомнить и задаться вопросом: есть ли смысл на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию", - заявил Песков.

Он также добавил, что считает вопрос территорий самым сложным.

"Ну, судя по всему, да, вопрос территории — он самый сложный, и, конечно, любым серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне. Вот. Пока же, что касается "киевского режима", они, я думаю, сейчас прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег.

Им надо не мытьем так катанием получить вот эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно. Серьезности в подходе к другим вопросам мы пока не видим", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.

Зеленский Владимир (10620) Песков Дмитрий (613) путин владимир (16356)
Топ комментарии
+13
Поломайте планы Киевского Режима. Выведите все войска из всех территорий Украины. Укропы ******, гарантирую
26.02.2026 08:11 Ответить
+6
Опустили країну,обравши керманичом нарка!Решта наслідки і це ще не все.
26.02.2026 08:34 Ответить
+4
Опустили дипломатію нижче плінтуса, яка зустріч з кривавим воєним злочинцем терористом який убив сотні тисяч невинних українців,легалізувати світового злочинця намагаєтся Трамп і тут Зеля підкинув ідею ,ну що який президент такі ідеї.
26.02.2026 08:30 Ответить
ну якжеш??? в очі глянути хоче нелюду-пдру путіну.. така манія у Зе
26.02.2026 08:08 Ответить
26.02.2026 08:11 Ответить
Це якраз те, що ішаку і треба: тягнути час та надалі царювати.
26.02.2026 08:17 Ответить
Я далеко не фанат зешмарклі, соррі містер презідент оф Юкраіне,але на міжнародній арені він супер лев.
26.02.2026 08:20 Ответить
Лев - брехун?
Лев - крадій?
Лев - піськограй?
Оригінально!
26.02.2026 08:31 Ответить
Лев мародер і зрадник Але криваві шашлики досі смакуєш, не нажерся?? Щоб вони таким як ти поперек горла.
26.02.2026 08:50 Ответить
Люда, а ви, часом, адресата не поплутали? Ви впевнені шо це мені?
26.02.2026 08:51 Ответить
Виходить, люда, шо висрала ти ротом якесь гівно не за адресою а вибачится за свій висер зась? Мабуть ця люда з камшотів.
26.02.2026 13:52 Ответить
Толку з того країні не багато.
26.02.2026 08:38 Ответить
Ти переглянь відео де він приїхав у Житомир до студентів,де від того що він там городив дітвора сміялась.
На міжнародній арені це олух царя небесного
26.02.2026 12:45 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Ні, як вам, шановна громада, нравится цей лупоочний піждюк? Наміри Київа прозорияк крапля джерельной води - шоб здохли во встому світі ВСІ хто носить тавро "росиянин" і Параша зникла з політичних мап свіиу.
26.02.2026 08:28 Ответить
26.02.2026 08:30 Ответить
26.02.2026 08:34 Ответить
А яка фіналізація домовленостей може бути, якщо на болотах все вирішує *****??? Які повноваження у цієї т.з. "переговорної групи"? Почути і передати йому? А він щоб потім дав вказівки, як реагувати? Ну і для чого цей зіпсований телефон?
26.02.2026 09:08 Ответить
Як не бачиш реальних намірів?
Ну хоче Зеля вчергове подивитися в очко твоєму *****! Давно дивився!
26.02.2026 09:45 Ответить
Купи собі окуляри, абізяна лупата...
26.02.2026 10:52 Ответить
 
 