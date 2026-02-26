Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возможность трехстороннего саммита Украина-США-РФ. В Москве заявляют, что встреча возможна только для "финализации договоренностей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока ограничимся тем, что вспомним его заявления за последнюю неделю.

С чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее.

Просто их даже не нужно анализировать, нужно просто вспомнить и задаться вопросом: есть ли смысл на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию", - заявил Песков.

Он также добавил, что считает вопрос территорий самым сложным.

"Ну, судя по всему, да, вопрос территории — он самый сложный, и, конечно, любым серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне. Вот. Пока же, что касается "киевского режима", они, я думаю, сейчас прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег.

Им надо не мытьем так катанием получить вот эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно. Серьезности в подходе к другим вопросам мы пока не видим", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.