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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зустріч Зеленського з Путіним: Кремль не бачить реальних намірів Києва, - Пєсков

пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість тристороннього саміту Україна-США-РФ. У Москві заявляють, що зустріч можлива лише для "фіналізації домовленостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Що стосується перспектив організації зустрічі президента Росії і Зеленського, ну, поки що обмежимося тим, що згадаємо його заяву за останній тиждень. 

З чим Україна ніколи не погодиться, на що вона не піде, що вона має намір робити далі і так далі.

Просто їх навіть не треба аналізувати, треба просто згадати і задатися питанням: чи є сенс на вищому рівні, якщо "київський режим" як і раніше зберігає таку позицію", - заявив Пєсков.

Він також додав,  що вважає питання територій - найскладнішим.

"Ну, судячи з усього, так, питання території — воно найскладніше, і, звичайно, будь-яким серйозним зустрічам має передувати дуже скрупульозна робота на експертному рівні. Ось. Поки ж, що стосується "київського режиму", вони, я думаю, зараз докладають усіх зусиль не для пошуку варіантів мирного врегулювання, а для пошуку варіанту розкасування європейських грошей.

Їм треба не миттям, так катанням отримати ось ці сотні мільярдів євро. Ось над цим вони дійсно працюють серйозно. Серйозності в підході до інших питань ми поки не бачимо", - сказав Пєсков.

Що передувало?

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Пєсков Дмитро (1866) путін володимир (25434)
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Топ коментарі
+13
Поломайте планы Киевского Режима. Выведите все войска из всех территорий Украины. Укропы ******, гарантирую
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26.02.2026 08:11 Відповісти
+6
Опустили країну,обравши керманичом нарка!Решта наслідки і це ще не все.
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26.02.2026 08:34 Відповісти
+4
Опустили дипломатію нижче плінтуса, яка зустріч з кривавим воєним злочинцем терористом який убив сотні тисяч невинних українців,легалізувати світового злочинця намагаєтся Трамп і тут Зеля підкинув ідею ,ну що який президент такі ідеї.
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26.02.2026 08:30 Відповісти
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ну якжеш??? в очі глянути хоче нелюду-пдру путіну.. така манія у Зе
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26.02.2026 08:08 Відповісти
Поломайте планы Киевского Режима. Выведите все войска из всех территорий Украины. Укропы ******, гарантирую
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26.02.2026 08:11 Відповісти
Це якраз те, що ішаку і треба: тягнути час та надалі царювати.
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26.02.2026 08:17 Відповісти
Я далеко не фанат зешмарклі, соррі містер презідент оф Юкраіне,але на міжнародній арені він супер лев.
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26.02.2026 08:20 Відповісти
Лев - брехун?
Лев - крадій?
Лев - піськограй?
Оригінально!
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26.02.2026 08:31 Відповісти
Лев мародер і зрадник Але криваві шашлики досі смакуєш, не нажерся?? Щоб вони таким як ти поперек горла.
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26.02.2026 08:50 Відповісти
Люда, а ви, часом, адресата не поплутали? Ви впевнені шо це мені?
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26.02.2026 08:51 Відповісти
Виходить, люда, шо висрала ти ротом якесь гівно не за адресою а вибачится за свій висер зась? Мабуть ця люда з камшотів.
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26.02.2026 13:52 Відповісти
Толку з того країні не багато.
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26.02.2026 08:38 Відповісти
Ти переглянь відео де він приїхав у Житомир до студентів,де від того що він там городив дітвора сміялась.
На міжнародній арені це олух царя небесного
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26.02.2026 12:45 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Ні, як вам, шановна громада, нравится цей лупоочний піждюк? Наміри Київа прозорияк крапля джерельной води - шоб здохли во встому світі ВСІ хто носить тавро "росиянин" і Параша зникла з політичних мап свіиу.
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26.02.2026 08:28 Відповісти
Опустили дипломатію нижче плінтуса, яка зустріч з кривавим воєним злочинцем терористом який убив сотні тисяч невинних українців,легалізувати світового злочинця намагаєтся Трамп і тут Зеля підкинув ідею ,ну що який президент такі ідеї.
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26.02.2026 08:30 Відповісти
Опустили країну,обравши керманичом нарка!Решта наслідки і це ще не все.
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26.02.2026 08:34 Відповісти
А яка фіналізація домовленостей може бути, якщо на болотах все вирішує *****??? Які повноваження у цієї т.з. "переговорної групи"? Почути і передати йому? А він щоб потім дав вказівки, як реагувати? Ну і для чого цей зіпсований телефон?
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26.02.2026 09:08 Відповісти
Як не бачиш реальних намірів?
Ну хоче Зеля вчергове подивитися в очко твоєму *****! Давно дивився!
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26.02.2026 09:45 Відповісти
Купи собі окуляри, абізяна лупата...
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26.02.2026 10:52 Відповісти
 
 