Зустріч Зеленського з Путіним: Кремль не бачить реальних намірів Києва, - Пєсков
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість тристороннього саміту Україна-США-РФ. У Москві заявляють, що зустріч можлива лише для "фіналізації домовленостей".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Що стосується перспектив організації зустрічі президента Росії і Зеленського, ну, поки що обмежимося тим, що згадаємо його заяву за останній тиждень.
З чим Україна ніколи не погодиться, на що вона не піде, що вона має намір робити далі і так далі.
Просто їх навіть не треба аналізувати, треба просто згадати і задатися питанням: чи є сенс на вищому рівні, якщо "київський режим" як і раніше зберігає таку позицію", - заявив Пєсков.
Він також додав, що вважає питання територій - найскладнішим.
"Ну, судячи з усього, так, питання території — воно найскладніше, і, звичайно, будь-яким серйозним зустрічам має передувати дуже скрупульозна робота на експертному рівні. Ось. Поки ж, що стосується "київського режиму", вони, я думаю, зараз докладають усіх зусиль не для пошуку варіантів мирного врегулювання, а для пошуку варіанту розкасування європейських грошей.
Їм треба не миттям, так катанням отримати ось ці сотні мільярдів євро. Ось над цим вони дійсно працюють серйозно. Серйозності в підході до інших питань ми поки не бачимо", - сказав Пєсков.
Що передувало?
Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лев - крадій?
Лев - піськограй?
Оригінально!
На міжнародній арені це олух царя небесного
Ні, як вам, шановна громада, нравится цей лупоочний піждюк? Наміри Київа прозорияк крапля джерельной води - шоб здохли во встому світі ВСІ хто носить тавро "росиянин" і Параша зникла з політичних мап свіиу.
Ну хоче Зеля вчергове подивитися в очко твоєму *****! Давно дивився!