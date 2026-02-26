Зустріч Зеленського з Путіним: Кремль не бачить реальних намірів Києва, - Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість тристороннього саміту Україна-США-РФ. У Москві заявляють, що зустріч можлива лише для "фіналізації домовленостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Що стосується перспектив організації зустрічі президента Росії і Зеленського, ну, поки що обмежимося тим, що згадаємо його заяву за останній тиждень.

З чим Україна ніколи не погодиться, на що вона не піде, що вона має намір робити далі і так далі.

Просто їх навіть не треба аналізувати, треба просто згадати і задатися питанням: чи є сенс на вищому рівні, якщо "київський режим" як і раніше зберігає таку позицію", - заявив Пєсков.

Він також додав, що вважає питання територій - найскладнішим.

"Ну, судячи з усього, так, питання території — воно найскладніше, і, звичайно, будь-яким серйозним зустрічам має передувати дуже скрупульозна робота на експертному рівні. Ось. Поки ж, що стосується "київського режиму", вони, я думаю, зараз докладають усіх зусиль не для пошуку варіантів мирного врегулювання, а для пошуку варіанту розкасування європейських грошей.

Їм треба не миттям, так катанням отримати ось ці сотні мільярдів євро. Ось над цим вони дійсно працюють серйозно. Серйозності в підході до інших питань ми поки не бачимо", - сказав Пєсков.

Що передувало?

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.