791 15

Подразделениям ВСУ передали антидроновые сетки, мастерские и квадроциклы

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал 9 подразделениям ВСУ партию техники.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По его словам, самый простой способ борьбы с FPV-дронами врага - антидроновые сетки.

"Дрон запутывается, детонирует раньше или даже не взрывается. Это дает те самые критические секунды, которые решают все. Но сетки - не вечны. Их рвут обломки, уничтожают взрывы, разрывает ветер и погода. После каждого обстрела их нужно менять. Именно поэтому мы передаем 100 комплектов сеток, которые дадут 100 дополнительных шансов сохранить орудие, машину и самое главное - жизнь", - отметил Порошенко.

Артиллерийским бригадам передали экскаваторы и мобильные пилорамы.

Трем механизированным бригадам, десантникам и центру ССО передали мобильные мастерские. А артиллеристам - квадроциклы.

Порошенко передал партию техники защитникам на передовую
Автор: 

помощь (2715) Порошенко Петр (4224)
+11
Дякуємо пане Президенте !
26.02.2026 09:57 Ответить
+11
бо Він - Президент України
26.02.2026 10:02 Ответить
+7
В першу чергу Порошенко патріот .
26.02.2026 10:11 Ответить
Дякуємо пане Президенте !
26.02.2026 09:57 Ответить
Петя чомусь якісно відрізняється від інших колишніх президентів і премєрів: Тимошенко, Литвина, Ющенка, Кучми, Януковича та інших. Дивно чому так ?
26.02.2026 09:58 Ответить
бо Він - Президент України
26.02.2026 10:02 Ответить
В першу чергу Порошенко патріот .
26.02.2026 10:11 Ответить
Тимошенко теж вирізняється серед всіх прем'єрів. Всі світло відбирали в народу або його обмежували, і лишевона його повертала народу.
Тому їй час повертатися в крісло прем'єра як мінімум.
26.02.2026 10:12 Ответить
А може їй знову час повертатися в Дубаї, де вона бідувала коли почалася війна ? До речі, де її допомога війську ?
26.02.2026 10:31 Ответить
Не пишіть брехні. Це низько.
Вона була завжди в Україні.
Її донька була в Дубаї. Але я ж не пишу, що Петро Порошенко бів в Англії, де і тоді і зараз всі його діти. Не хочу брехати бо це низько.
І визнаю, він багато робить.для Армії і разів в 100000000....0 краще справлявся з обов'язком президента ніж те.що є зараз.
26.02.2026 10:43 Ответить
https://tsn.ua/********/yuliya-timoshenko-vidpochila-na-villi-v-dubayi-pid-chas-viyni-video-2252461.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/27/7386706/
26.02.2026 11:00 Ответить
О, свідки джульки підтягнулися. Вас ще не згноїли в психіатричних лікарнях? Бо жити з таким викривленим баченням світу, щоб продовжувати любити цю кінчену крадійку, це треба бути реально божевільним.
26.02.2026 12:18 Ответить
ПП наснаги та міцного здоров'я!
Щира подяка!
26.02.2026 10:01 Ответить
26.02.2026 10:05 Ответить
Це жарт?
Прізвище того хто оформив всю цю ху...ю? Україна має.знати свого «героя»
26.02.2026 10:10 Ответить
А що передав Зеленський і Татаров, Гетьманцев і Третьякова, Єрмак і Литвин, Подоляк?
Це ж страшенна несправедливість, що ЗМІ не пишуть, що вони передають майже щоденно українському війську, економлячі навіть на сірниках.
Озвучте, хочеть знати прл невимовгу щедрість цих державників, цих борців за світле майбутнє України!🙂
26.02.2026 10:08 Ответить
Коли читаєш, що передали ЗСУ... відразу розумієш, що це зробив Президент України Петро Порошенко і його оточення та патріотична політична сила "ЄС". Бо хрипласте і небрите може тільки красти у ЗСУ через своє не українське оточення. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка Петру Олексійовича за підтримку!
26.02.2026 10:59 Ответить
А почему вы Цензор в заголовке не пишете КТО передал помощь ЗСУ?вам страшно произнести фамилию Порошенко?
26.02.2026 13:24 Ответить
 
 