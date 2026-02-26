Подразделениям ВСУ передали антидроновые сетки, мастерские и квадроциклы
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал 9 подразделениям ВСУ партию техники.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По его словам, самый простой способ борьбы с FPV-дронами врага - антидроновые сетки.
"Дрон запутывается, детонирует раньше или даже не взрывается. Это дает те самые критические секунды, которые решают все. Но сетки - не вечны. Их рвут обломки, уничтожают взрывы, разрывает ветер и погода. После каждого обстрела их нужно менять. Именно поэтому мы передаем 100 комплектов сеток, которые дадут 100 дополнительных шансов сохранить орудие, машину и самое главное - жизнь", - отметил Порошенко.
Артиллерийским бригадам передали экскаваторы и мобильные пилорамы.
Трем механизированным бригадам, десантникам и центру ССО передали мобильные мастерские. А артиллеристам - квадроциклы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому їй час повертатися в крісло прем'єра як мінімум.
Вона була завжди в Україні.
Її донька була в Дубаї. Але я ж не пишу, що Петро Порошенко бів в Англії, де і тоді і зараз всі його діти. Не хочу брехати бо це низько.
І визнаю, він багато робить.для Армії і разів в 100000000....0 краще справлявся з обов'язком президента ніж те.що є зараз.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/27/7386706/
Щира подяка!
Прізвище того хто оформив всю цю ху...ю? Україна має.знати свого «героя»
Це ж страшенна несправедливість, що ЗМІ не пишуть, що вони передають майже щоденно українському війську, економлячі навіть на сірниках.
Озвучте, хочеть знати прл невимовгу щедрість цих державників, цих борців за світле майбутнє України!🙂