Подразделениям ВСУ передали антидроновые сетки, мастерские и квадроциклы

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал 9 подразделениям ВСУ партию техники.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По его словам, самый простой способ борьбы с FPV-дронами врага - антидроновые сетки.

"Дрон запутывается, детонирует раньше или даже не взрывается. Это дает те самые критические секунды, которые решают все. Но сетки - не вечны. Их рвут обломки, уничтожают взрывы, разрывает ветер и погода. После каждого обстрела их нужно менять. Именно поэтому мы передаем 100 комплектов сеток, которые дадут 100 дополнительных шансов сохранить орудие, машину и самое главное - жизнь", - отметил Порошенко.

Артиллерийским бригадам передали экскаваторы и мобильные пилорамы.

Трем механизированным бригадам, десантникам и центру ССО передали мобильные мастерские. А артиллеристам - квадроциклы.

Читайте также: Еще 200 дизельных обогревателей передали военным на передовую











