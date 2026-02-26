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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Підрозділам ЗСУ передали антидронові сітки, майстерні та квадроцикли

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав у 9 підрозділів ЗСУ партію техніки.

Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, найпростіший спосіб для боротьби з FPV-дронами ворога - антидронові сітки.

"Дрон заплутується, детонує раніше чи навіть не вибухає. Це дає ті самі критичні секунди, які вирішують усе. Але сітки - не вічні. Їх рвуть уламки, знищують вибухи, розриває вітер і погода. Після кожного обстрілу їх потрібно міняти. Саме тому ми передаємо 100 комплектів сіток, які дадуть 100 додаткових шансів зберегти гармату, машину і найголовніше - життя", - зазначив Порошенко.

Артилерійським бригадам передали екскаватори та мобільні пилорами.

Трьом механізованим бригадам, десантникам та центру ССО передали мобільні майстерні. А артилеристам - квадроцикли.

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Порошенко передав партію техніки захисникам на передову
Порошенко передав партію техніки захисникам на передову
Порошенко передав партію техніки захисникам на передову
Порошенко передав партію техніки захисникам на передову
Порошенко передав партію техніки захисникам на передову
Порошенко передав партію техніки захисникам на передову

Автор: 

допомога (9178) Порошенко Петро (14968)
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Топ коментарі
+12
Дякуємо пане Президенте !
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26.02.2026 09:57 Відповісти
+12
бо Він - Президент України
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26.02.2026 10:02 Відповісти
+9
Коли читаєш, що передали ЗСУ... відразу розумієш, що це зробив Президент України Петро Порошенко і його оточення та патріотична політична сила "ЄС". Бо хрипласте і небрите може тільки красти у ЗСУ через своє не українське оточення. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка Петру Олексійовича за підтримку!
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26.02.2026 10:59 Відповісти
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Дякуємо пане Президенте !
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26.02.2026 09:57 Відповісти
Петя чомусь якісно відрізняється від інших колишніх президентів і премєрів: Тимошенко, Литвина, Ющенка, Кучми, Януковича та інших. Дивно чому так ?
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26.02.2026 09:58 Відповісти
бо Він - Президент України
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26.02.2026 10:02 Відповісти
В першу чергу Порошенко патріот .
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26.02.2026 10:11 Відповісти
Тимошенко теж вирізняється серед всіх прем'єрів. Всі світло відбирали в народу або його обмежували, і лишевона його повертала народу.
Тому їй час повертатися в крісло прем'єра як мінімум.
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26.02.2026 10:12 Відповісти
А може їй знову час повертатися в Дубаї, де вона бідувала коли почалася війна ? До речі, де її допомога війську ?
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26.02.2026 10:31 Відповісти
Не пишіть брехні. Це низько.
Вона була завжди в Україні.
Її донька була в Дубаї. Але я ж не пишу, що Петро Порошенко бів в Англії, де і тоді і зараз всі його діти. Не хочу брехати бо це низько.
І визнаю, він багато робить.для Армії і разів в 100000000....0 краще справлявся з обов'язком президента ніж те.що є зараз.
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26.02.2026 10:43 Відповісти
https://tsn.ua/********/yuliya-timoshenko-vidpochila-na-villi-v-dubayi-pid-chas-viyni-video-2252461.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/27/7386706/
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26.02.2026 11:00 Відповісти
О, свідки джульки підтягнулися. Вас ще не згноїли в психіатричних лікарнях? Бо жити з таким викривленим баченням світу, щоб продовжувати любити цю кінчену крадійку, це треба бути реально божевільним.
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26.02.2026 12:18 Відповісти
ПП наснаги та міцного здоров'я!
Щира подяка!
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26.02.2026 10:01 Відповісти
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26.02.2026 10:05 Відповісти
Це жарт?
Прізвище того хто оформив всю цю ху...ю? Україна має.знати свого «героя»
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26.02.2026 10:10 Відповісти
А що передав Зеленський і Татаров, Гетьманцев і Третьякова, Єрмак і Литвин, Подоляк?
Це ж страшенна несправедливість, що ЗМІ не пишуть, що вони передають майже щоденно українському війську, економлячі навіть на сірниках.
Озвучте, хочеть знати прл невимовгу щедрість цих державників, цих борців за світле майбутнє України!🙂
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26.02.2026 10:08 Відповісти
Коли читаєш, що передали ЗСУ... відразу розумієш, що це зробив Президент України Петро Порошенко і його оточення та патріотична політична сила "ЄС". Бо хрипласте і небрите може тільки красти у ЗСУ через своє не українське оточення. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка Петру Олексійовича за підтримку!
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26.02.2026 10:59 Відповісти
А почему вы Цензор в заголовке не пишете КТО передал помощь ЗСУ?вам страшно произнести фамилию Порошенко?
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26.02.2026 13:24 Відповісти
 
 