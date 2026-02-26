Підрозділам ЗСУ передали антидронові сітки, майстерні та квадроцикли
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав у 9 підрозділів ЗСУ партію техніки.
Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, найпростіший спосіб для боротьби з FPV-дронами ворога - антидронові сітки.
"Дрон заплутується, детонує раніше чи навіть не вибухає. Це дає ті самі критичні секунди, які вирішують усе. Але сітки - не вічні. Їх рвуть уламки, знищують вибухи, розриває вітер і погода. Після кожного обстрілу їх потрібно міняти. Саме тому ми передаємо 100 комплектів сіток, які дадуть 100 додаткових шансів зберегти гармату, машину і найголовніше - життя", - зазначив Порошенко.
Артилерійським бригадам передали екскаватори та мобільні пилорами.
Трьом механізованим бригадам, десантникам та центру ССО передали мобільні майстерні. А артилеристам - квадроцикли.
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Тому їй час повертатися в крісло прем'єра як мінімум.
Вона була завжди в Україні.
Її донька була в Дубаї. Але я ж не пишу, що Петро Порошенко бів в Англії, де і тоді і зараз всі його діти. Не хочу брехати бо це низько.
І визнаю, він багато робить.для Армії і разів в 100000000....0 краще справлявся з обов'язком президента ніж те.що є зараз.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/27/7386706/
Щира подяка!
Прізвище того хто оформив всю цю ху...ю? Україна має.знати свого «героя»
Це ж страшенна несправедливість, що ЗМІ не пишуть, що вони передають майже щоденно українському війську, економлячі навіть на сірниках.
Озвучте, хочеть знати прл невимовгу щедрість цих державників, цих борців за світле майбутнє України!🙂