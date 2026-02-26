Підрозділам ЗСУ передали антидронові сітки, майстерні та квадроцикли

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав у 9 підрозділів ЗСУ партію техніки.

Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, найпростіший спосіб для боротьби з FPV-дронами ворога - антидронові сітки.

"Дрон заплутується, детонує раніше чи навіть не вибухає. Це дає ті самі критичні секунди, які вирішують усе. Але сітки - не вічні. Їх рвуть уламки, знищують вибухи, розриває вітер і погода. Після кожного обстрілу їх потрібно міняти. Саме тому ми передаємо 100 комплектів сіток, які дадуть 100 додаткових шансів зберегти гармату, машину і найголовніше - життя", - зазначив Порошенко.

Артилерійським бригадам передали екскаватори та мобільні пилорами.

Трьом механізованим бригадам, десантникам та центру ССО передали мобільні майстерні. А артилеристам - квадроцикли.

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