Мы не были готовы к полномасштабному вторжению. Поэтому РФ удалось так много оккупировать, - командующий НГУ Пивненко. ВИДЕО

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко считает, что РФ в начале полномасштабного вторжения удалось оккупировать значительную часть территории, поскольку Украина не была готова к этому.
Об этом он заявил в интервью журналистке Анне Максимчук, передает Цензор.НЕТ.
Начало полномасштабного вторжения РФ
Интервьюер отметила, что с начала полномасштабного вторжения российские войска оккупировали 5 тыс. кв. км территорий.
"Это хороший показатель (для врага. - Ред.), большая территория. Это плохой показатель для нас, для нашей ситуации. Мы не были готовы. Поэтому мы потеряли в начале очень много. Если бы мы знали, уверенно действовали, были расставлены все на позициях, были бы взорваны вовремя все мосты, то не было бы такого", - пояснил Пивненко.
Командующий Нацгвардией привел пример Израиля.
"Это небольшая страна. Но когда у них есть разведывательная информация, они наперегонки действуют. Они поднимают свои самолеты и уничтожают. Потому что они знают, что завтра там будут боевые действия. Они заранее уничтожают.
Так же, как и мы делаем. Если мы знаем, что противник наступает на нас, мы понимаем данные, знаем, где находится район сосредоточения, из которого он будет действовать. Мы туда просто направляем все средства и уничтожаем его. Если бы мы так действовали, мы же видели и знали, что на границах стоит противник. Надо было по нему работать всеми средствами. И тогда по-другому было бы", - подчеркнул он.
Как долго Украина может противостоять врагу?
"Если мы поднимем дронную составляющую, у нас она на недостаточном уровне. Если мы поднимем на достаточный уровень и он не будет вглубь нашей страны продолжать двигаться, то все будет нормально.
Если активная оборона будет работать и у врага не будет никаких побед, то они задумаются, нужна ли им такая война. Важно остановиться и стойко стоять. Не нужно наступать, не нужно ничего придумывать – просто обеспечить устойчивость обороны. Тогда врагу нечего будет объяснять своему народу", – пояснил Пивненко.
Це одне з найсильніших розслідувань, які я читав.
У багатьох місцях,х воно звучить, як вирок у суді для влади. Дам три цитати, а далі раджу прочитати всю статтю цілком. Це для того, щоб зрозуміти всі частини цього пазлу і скласти його.
Автор тексту Шон Вокер.
І він зробив неймовірну роботу.
І спочатку чотири важливих цитати:
1. "Найголовніше, що український уряд був абсолютно непідготовлений до майбутнього нападу, а президент Володимир Зеленський місяцями відкидав дедалі нагальніші американські попередження як паніку та придушував занепокоєння власної військової та розвідувальної еліти в останню хвилину, яка зрештою зробила обмежені спроби підготуватися за його спиною."
2. Бернс полетів до Києва, щоб особисто поінформувати президента України про те, чого, як боялося ЦРУ, мало статися, але реакція виявилася не такою, на яку він міг сподіватися.
Через тиждень Зеленський опублікував відеозвернення до українців, в якому закликав їх не слухати тих, хто пророкує конфлікт.
Це була катастрофічна порада, враховуючи, що багато тисяч людей незабаром опиняться в пастці в зоні активного конфлікту або під російською окупацією.
3.Головнокомандувач армії Валерій Залужний був розчарований тим, що Зеленський не хотів запроваджувати воєнний стан, який би дозволив йому передислоцювати війська та підготувати плани бою.
«Ти збираєшся битися з Майком Тайсоном, і єдиний бій, який у тебе був раніше, - це бій подушками з твоїм молодшим братом. Це шанс один на мільйон, і тобі потрібно бути готовим», - сказав він.
Без офіційного схвалення Залужний зробив те незначне планування, яке міг собі дозволити. В середині січня він та його дружина переїхали зі своєї квартири на першому поверсі до його офіційних помешкань у комплексі Генерального штабу з міркувань безпеки та для того, щоб він міг працювати довше. У лютому, згадував інший генерал, серед ви
4. В останній вечір перед атакою в штабі української армії Залужний та його вищий генерали спробували вжити деяких заходів в останню хвилину. На дні Чорного моря були встановлені міни, щоб запобігти потенційній морській висадці в Одесі, а деякі підрозділи отримали наказ перекинути у більш стратегічно важливі місця. «Все це було повністю заборонено. Якби вторгнення не відбулося, існувала б ймовірність судових позовів проти нас за це, але більшість командирів визнали, що у нас не було вибору, і виконали це», - сказав один генерал.
Текст статті:
Спираючись на понад 100 інтерв'ю з високопоставленими чиновниками розвідки та іншими інсайдерами з багатьох країн, цей ексклюзивний звіт детально розповідає про те, як США та Велика Британія розкрили плани Володимира Путіна щодо вторгнення, і чому більшість Європи, включаючи президента України Володимира Зеленського, відкинули їх. З наближенням четвертої річниці вторгнення та вступом світу в новий період геополітичної невизначеності європейські політики та розвідувальні служби продовжують виносити уроки з невдач 2022 року.
Ця розповідь базується на інтерв'ю, проведених протягом минулого року з понад 100 представниками розвідувальних, військових, дипломатичних та політичних служб в Україні, Росії, США та Європі. Багато хто говорив без зазначення авторства, обговорюючи події, які досі є конфіденційними або засекреченими; ті, чиї імена цитуються, згадуються за їхніми посадами на той час.
Це історія вражаючого успіху розвідки, але також і однієї з кількох розвідувальних провалів.
По-перше, для ЦРУ та MI6 , які правильно розрахували сценарій вторгнення, але не змогли точно передбачити результат, вважаючи швидке захоплення Росією вирішальним. Що ще глибше, для європейських служб, які відмовлялися вірити в можливість повномасштабної війни в Європі у 21 столітті.
Вони пам'ятали сумнівну розвідувальну справу, представлену для виправдання вторгнення в Ірак два десятиліття тому, і побоювалися довіряти американцям у тому, що здавалося фантастичним прогнозом.
Найголовніше, що український уряд був абсолютно непідготовлений до майбутнього нападу, а президент Володимир Зеленський місяцями відкидав дедалі нагальніші американські попередження як паніку та придушував занепокоєння власної військової та розвідувальної еліти в останню хвилину, яка зрештою зробила обмежені спроби підготуватися за його спиною.
«В останні тижні керівництво розвідки почало це розуміти, настрій був іншим. Але політичне керівництво просто відмовлялося це прийняти до самого кінця», - сказав один із співробітників розвідки США.
Чотири роки потому з цих подій можна винести багато уроків щодо того, як збираються та аналізуються розвідувальні дані. Мабуть, найважливішим уроком, оскільки світ здається більш непередбачуваним, ніж будь-коли в новітній історії, є те, що небезпечно відкидати сценарій, оскільки він, здається, виходить за межі того, що є раціональним або можливим.
«Я вважав, що докази, які ми їм представили, були переконливими. Не те щоб ми приховували щось, що, якби вони тільки це побачили, мало б вирішальне значення», - сказав Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, про те, чому європейські союзники не вірили американцям. «Їх просто охопило переконання, що це просто не має сенсу».
ЦРУ виявило дуже багато інформації про плани Путіна щодо вторгнення в Україну, але одне вони так і не з'ясували напевно: коли він вперше вирішив піти ва-банк. Пізніше, переглядаючи докази, немов детективи на місці злочину, деякі аналітики агентства визначили першу половину 2020 року як найімовірніший момент.
Протягом цих місяців Путін ухвалив конституційні поправки, щоб забезпечити собі перебування при владі після 2024 року. Потім, перебуваючи в ізоляції протягом місяців під час пандемії Covid, він поглинув книги з російської історії та розмірковував про своє місце в ній.
Приблизно в той самий час група отруйників ФСБ підкинула нервово-паралітичну речовину «Новачок» під труси Олексія Навального , єдиного опозиційного політика, який мав потенціал для масової громадської підтримки, ввівши його в кому. Тоді все це здавалося окремими подіями. Пізніше вони почали виглядати так, ніби Путін намагається влаштувати скандал перед тим, як здійснити великий український гамбіт, який, на його думку, закріпить його роль в історії як великого російського лідера.
Натяки на цей план вперше з'явилися навесні 2021 року, коли російські війська почали нарощувати свої сили вздовж кордонів України та в окупованому Криму, нібито для навчань. США отримали розвідувальні дані, які свідчать про те, що Путін міг би використати щорічну планову промову, заплановану на 21 квітня, щоб викласти аргументи на користь військових дій в Україні. Коли Байдену повідомили про розвідувальні дані за тиждень до промови, він був настільки стривожений, що зателефонував безпосередньо Путіну. «Він висловив стурбованість щодо нарощування військ і закликав до деескалації, а також запропонував провести саміт у найближчі місяці, що, як ми знали, зацікавить Путіна», - сказала Авріл Гейнс, директор національної розвідки Байдена.
Коли Путін виголосив промову, вона була набагато менш войовничою, ніж очікувалося, а наступного дня російська армія оголосила про завершення військових навчань на кордоні. Здавалося, що пропозиція саміту успішно знешкодила загрозу, і коли два лідери зустрілися в Женеві в червні, Путін майже не згадував Україну.
Лише озираючись назад, стало зрозуміло чому: він уже обрав недипломатичне рішення.
Через чотири тижні після Женевського саміту Путін опублікував довге, розлогі есе про історію України, в якому він повернувся аж до дев'ятого століття, щоб стверджувати, що «справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією».
Ця стаття викликала здивування, але увагу в Лондоні та Вашингтоні швидко відвернув хаотичний вивід військ з Афганістану. У вересні російські війська розпочали чергове нарощування військ уздовж кордонів України; протягом місяця воно досягло такої маси, що важко було ігнорувати. Вашингтон зібрав нові розвідувальні дані про російські плани, більш детальні та набагато шокуючий, ніж навесні. Тоді припускали, що Росія може спробувати офіційну анексію Донбасу або, за максималістським сценарієм, спробувати прорвати сухопутний коридор через південь України, що з'єднає Донбас з окупованим Кримом. Тепер виглядало так, ніби Путін планує щось більше. Він хотів Києва.
Багато хто в політичній еліті США був дуже скептично налаштований, але аналітики розвідки були схвильовані побаченим. «Надійшло достатньо інформації, яка дала зрозуміти, що це вже не малоймовірна можливість», - сказав Гейнс. Коли Бернс повернувся з Москви, тривожні дзвіночки задзвонили ще голосніше. Незалежно від того, чи були розвідувальні дані правильними, сказав Байден, настав час починати планувати.
В середині листопада він відправив Гейнс до Брюсселя. Там, на щорічній зустрічі керівників розвідувальних служб країн-членів НАТО, вона висловила переконання США в тому, що зараз існує реальна ймовірність масованого вторгнення Росії в Україну. Річард Мур, голова британської MI6, підтримав її. Як частина альянсу з обміну розвідувальними даними «П'ять очей», Велика Британія бачила більшу частину того, що зібрали США, а також мала власні розвідувальні канали, які вказували на можливість вторгнення. Однак основною реакцією в кімнаті був скептицизм. Дехто відкинув ідею вторгнення. Інші висловлювали побоювання, що якщо НАТО займе рішучу позицію у відповідь, це може виявитися контрпродуктивним, спровокувавши саме той сценарій, якого, як стверджували США, турбували.
Протягом наступних місяців США та Велика Британія мали б дбати про те, щоб впоратися з цим сприйняттям. «Ми мали переконатися, що не збираємося робити нічого, що дасть їм привід для вторгнення», - сказав Кріс Ордвей, високопосадовець, який працює з питань регіону в Міністерстві оборони Великої Британії. Водночас Лондон і Вашингтон вважали, що Росії потрібно лише два місяці, щоб бути готовою до вторгнення, і вони хотіли підняти тривогу.
Байден наказав своїй команді поділитися якомога більшою кількістю розвідувальних даних зі союзниками, щоб допомогти їм зрозуміти, чому Вашингтон так хвилюється. Він також запропонував розсекречити частину інформації, щоб вона стала загальнодоступною. Це потрібно було робити обережно, щоб уникнути розкриття того, як Вашингтон отримав докази. «Це джерела та методи, для отримання яких ми вкладаємо свою кров, піт і сльози, і вони можуть поставити під загрозу життя людей, якщо їх втратити», - сказав Гейнс.
Було запроваджено систему, за якою посадовці з різних розвідувальних служб мали «можливість висловити свою думку щодо будь-чого, перш ніж це стане відомим», - сказала вона, щоб переконатися, що нічого не прослизне, що може видати джерело. Протягом наступних тижнів США знизили рівень секретності розвідувальних даних для союзників, а часто й для широкої громадськості, ніж будь-коли за останній час. «Ми отримували секретні брифінги від американців, а потім через кілька годин ви читали точно таку саму інформацію в New York Times», - сказав один європейський чиновник.
Наприкінці жовтня ЦРУ та MI6 надіслали до Києва службові записки, в яких викладалися їхні тривожні нові розвідувальні оцінки. Наступного тижня, після візиту Бернса до Москви, двоє американських чиновників, які були в цій поїздці, відділилися від делегації та полетіли до Києва, де вони проінформували двох високопоставлених українських чиновників про побоювання США та розмови директора ЦРУ в Москві. «Ми, по суті, сказали: «Ми будемо стежити за ситуацією. Ви побачите розвідувальну інформацію. Це не звичайне попередження, це справді серйозно. Повірте нам», - сказав Ерік Грін, один з американських чиновників. Українці виглядали скептично налаштованими.
В середині листопада міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ і повідомив Зеленському, що Лондон вважає, що російське вторгнення тепер є питанням «коли», а не «якщо». Він закликав Зеленського розпочати підготовку країни до війни. «Свиню в базарний день не відгодуєш», - сказав Воллес українському президенту, повідомляє джерело, поінформоване про зустріч. Зеленський, схоже, пасивно слухав.
Зеленського було обрано у 2019 році на платформі ведення мирних переговорів для припинення конфлікту, розпочатого Росією на сході України у 2014 році . Він більше не вірив, що зможе досягти угоди з Путіним, але боявся, що публічні розмови про ще більшу війну викличуть паніку в Україні. Це може призвести до економічної та політичної кризи, що призведе до краху країни, навіть якщо Росії не доведеться відправляти жодного солдата через кордон. Він підозрював, що саме в цьому і полягає план Путіна. Його дедалі більше дратували американці та британці, які поряд із приватними попередженнями почали публічно говорити про загрозу вторгнення. У листопаді він відправив одного зі своїх найвищих посадовців служби безпеки з надсекретною місією до європейської столиці, щоб донести до політичних лідерів через розвідувальні канали повідомлення: страх війни є фальшивим і полягає в тому, що США намагаються чинити тиск на Росію.
Мало хто в Україні вірив у ймовірність повномасштабного вторгнення, але розвідувальні служби країни виявляли тривожні ознаки зростання російської активності. Іван Баканов, керівник внутрішнього розвідувального агентства СБУ, згадував, що хоча російські розвідувальні служби традиційно зосереджувалися на спробах завербувати високопоставлених українських джерел, за рік до вторгнення «вони переслідували всіх», включаючи шоферів та чиновників низького рівня. Часто ці спроби були «під фальшивим прапором»: російські вербувальники вдавали, що вони з однієї з українських розвідувальних служб.
СБУ також відстежувала таємні зустрічі між офіцерами ФСБ Росії та українськими державними службовцями чи політиками. Ці зустрічі часто відбувалися в розкішних готелях Туреччини чи Єгипту, куди українці подорожували під виглядом туризму. Росія сподівалася, що ці люди, мотивовані ідеологією, егоїзмом чи грошима, коли настане час, діятимуть як п'ята колона в Україні.
«До мого приходу в СБУ я також думав, що ми можемо укласти угоду з росіянами», - сказав Баканов, який був давнім бізнес-партнером Зеленського і не мав жодного розвідувального досвіду на момент призначення у 2019 році. «Але коли ти щодня бачиш, як вони намагаються вбивати та вербувати людей, ти розумієш, що у них інший план, що вони говорять одне, а роблять інше».
Однак у Києві панував настрій, що попередження США були перебільшеними. Україна вісім років боролася з російськими маріонетковими силами на Донбасі, але ідея повноцінної війни - з ракетними атаками, танковими колонами та маршем на Київ - здавалася немислимою.
Представник європейської розвідки заявив, що цей хід думок залишався досить постійним у брифінгах українських колег у місяці, що передували вторгненню. «Посил був таким: «Нічого не станеться, це все брязкання зброєю», - сказав чиновник. «Вони вважали, що абсолютним максимумом можливого є сутичка на Донбасі».
Пізніше, коли виявилося, що США та Велика Британія мали рацію весь цей час, багато хто задавався питанням, що ж дозволяло їм бути такими впевненими. Чи був у найближчому оточенні Путіна якийсь агент, який передавав воєнні плани своїм кураторам з ЦРУ чи МІ6?
«Часто це подають як «ми знайшли плани», але все було точно не так просто», - сказав Гейнс. Найбільш очевидним показником було частково видно на комерційних супутникових знімках: десятки тисяч російських військових, що переміщуються на позиції поблизу кордону з Україною.
«Ці переміщення військ були несподіваними, і вам довелося докласти чимало зусиль, щоб придумати пояснення, чому ви це зробили, окрім того, що ви хочете їх використовувати», - сказав високопоставлений чиновник DI, британської служби військової розвідки.
Також були перехоплені військові повідомлення: жодне з них не згадувало про вторгнення, але іноді вони стосувалися дій, які не мали б сенсу, якби вторгнення не планувалося. Була й інша інформація з різних джерел, яка вказувала на те саме: проросійські групи проводять підготовчу роботу в Україні, яка може підтримати військові дії, та створення програми для збільшення лав резервістів у Росії. «Вперше ми побачили інформацію, яка вказує на потенціал дій на захід від Дніпра», - сказав Гейнс, маючи на увазі річку, яка розділяє Україну на дві частини.
Більшість опитаних відмовилися розкривати, які саме розвідувальні дані були зібрані, посилаючись на важливість захисту джерел і методів. Але інтерв'ю з десятками людей, які бачили деякі або всі докази, дали багато підказок.
Два джерела вказали на перехоплення телефонних розмов Головного оперативного управління російської армії як на ймовірне джерело інформації про вторгнення. За словами колишнього російського військового інсайдера, який знав його особисто, цим управлінням керує генерал-полковник Сергій Рудськой, шанований військовий планувальник, який довгий час був «найбільш поінформованою людиною в Генеральному штабі». Усе стратегічне планування проходить через його згуртований підрозділ, що базується в штаб-квартирі Генерального штабу в центрі Москви, і саме там розроблялися та уточнювалися військові плани, навіть коли інші вищі командири армії залишалися в невіданні.
Підготовку можна було помітити й в інших частинах військових та розвідувальних служб, навіть якщо ті, хто її виконував, не знали кінцевої мети. «Більшість людей у Росії не знали про цей план», - сказав один американський чиновник. «Але щоб це стало можливим, мало статися достатньо речей, щоб це було дуже важко приховати».
Ветеран-журналіст Боб Вудворд у своїй книзі «Війна» згадав про «людське джерело в Кремлі», не надавши додаткових подробиць. Це цілком можливо - ще у 2017 році ЦРУ викрило давнє джерело, яке працювало на керівника зовнішньої політики Путіна та роками передавало секрети агентства. Можливо, й інші досі працюють.
Але Путін доклав чимало зусиль, щоб приховати свої наміри навіть від більшості свого найближчого оточення, і лише жменька людей у російській системі знала про плани вторгнення до кількох тижнів до його початку. Можливо, ЦРУ або МІ6 завербували суперкрота прямо поруч із президентом, але більш імовірно, що людські джерела в Росії надали побічні або підтверджуючі докази, а не основні деталі. Значна частина ключової розвідувальної інформації може бути отримана із супутникових знімків або перехоплень, зібраних АНБ та ЦПЧ - американською та британською розвідувальними службами, - сказали люди, які це бачили. «Жодного людського джерела не виявлено», - сказав один із них.
До грудня 2021 року США та Велика Британія отримали достатню ясність щодо того, як може виглядати воєнний план Путіна. У Вашингтоні міжвідомча «команда тигрів» почала зустрічатися тричі на тиждень, щоб обговорити, як США готуватимуться та реагуватимуть на найгірший сценарій: напад на всю країну з метою зміни режиму. Але не було жодних вагомих доказів того, що Путін прийняв політичне рішення втілити свій план у життя. І саме тут у всіх інших виникла проблема.
У Парижі та Берліні, як і в Києві, розвідувальні служби інтерпретували нарощування військової сили не як план війни, а як блеф, щоб чинити тиск на Україну. Чиновник британської оборонної розвідки заявив, що було докладено «величезних зусиль», щоб переконати французів та німців, включаючи кілька брифінгів різних делегацій. Але розмови здебільшого зустріли опір. «Я думаю, що вони взяли за відправну точку: «Чому б він?» А ми взяли за відправну точку: «Чому б він і ні?» І ця проста семантична різниця може призвести до зовсім інших висновків», - сказав чиновник.
Для деяких європейців спогади про перекручений розвідувальний контекст вторгнення в Ірак у 2003 році підживлювали скептицизм щодо цієї нової паніки війни. Один європейський міністр закордонних справ, який попросив не називати його країну, згадав розмову з Ентоні Блінкеном, державним секретарем США, яка стала запеклою: «Я достатньо дорослий, щоб пам'ятати 2003 рік, і тоді я був одним із тих, хто вам вірив», - сказав міністр Блінкену. Хоча британці та американці ділилися більше, ніж зазвичай, справді конфіденційна розвідка часто приховувала своє походження, щоб захистити джерела. «Вони попереджали нас, вони справді попереджали», - сказав міністр. «Але вони сказали: «Ви повинні вірити нам на слово»».
Навіть коли 2003 рік прямо не згадувався, чиновники часто відчували його тінь. «Небажання довіряти нам було безумовно спадщиною Іраку», - сказав Джон Форман, аташе з питань оборони Великої Британії в Росії, який скликав двотижневі зустрічі військових аташе з країн НАТО, що базуються в Москві, протягом місяців, що передували вторгненню. Він та його колега з США робили здебільшого безуспішні спроби переконати європейських колег у реальності загрози: «Якщо ви показуєте людям щось, а вони все одно вам не вірять, у вас проблема», - сказав він.
Великим психологічним бар'єром для деяких європейських розвідувальних служб було те, що вони вважали Путіна загалом раціональною особою та глибоко скептично ставилися до того, що він впроваджуватиме план, який, на їхню думку, міг зазнати невдачі. Згідно з російськими оцінками, отриманими та зібраними західною службою, Москва вважала, що лише 10% українців боротимуться з вторгненням, тоді як решта або активно підтримуватимуть, або неохоче приймуть російське захоплення влади. Це була безнадійно оптимістична оцінка, але навіть 10% населення України становили 4 мільйони людей. Сили, які накопичила Росія, було недостатньо для боротьби з таким опором, вважали європейці.
«У нас була однакова інформація про війська на кордоні, але ми розходилися в аналізі того, що було в голові Путіна», - сказав Етьєн де Понсен, посол Франції в Києві.
Навіть Польща, яка традиційно вперто ставиться до Росії, не була переконана ідеєю повномасштабного вторгнення. «Ми припускали, що СВР та ГРУ [розвідувальні служби] скажуть Путіну, що українці не зустрінуть росіян квітами та свіжоспеченими тістечками», - сказав Пйотр Кравчик, голова Служби зовнішньої розвідки Польщі. Польська служба м
Однак американці бачили детальне планування Росією нового політичного порядку в Україні та дедалі більше переконувалися, що Путін готується до повномасштабного вторгнення з метою зміни режиму. «Він не дивився на меню і не казав: «Я можу зробити щось невелике, середнє чи велике», - сказав Салліван. «Він був дуже зосереджений на захопленні Києва».
У Вашингтоні робочим припущенням було те, що, принаймні на початковому етапі війни, Путін досягне успіху. Міністр оборони України Олексій Резніков згадував візит до Пентагону невдовзі після того, як обійняв посаду в листопаді 2021 року. Він скептично поставився до паніки вторгнення, але бачив, що американці переконані, тому запитав, чи розглянуть вони можливість відправки більшої кількості кращої зброї, щоб допомогти захистити його країну від жахів, які вони передбачали. Він отримав рішучу відмову.
«Уявіть, що у вас є сусід, який повертається додому з діагнозом раку, що помре через три дні», - сказав Резніков. «Ви висловите йому співчуття, але не дасте йому дорогих ліків».
У першій половині січня американці отримали детальнішу інформацію про плани: російські війська мали вторгнутися в Україну з кількох напрямків, зокрема з Білорусі, повітряно-десантні сили мали висадитися в аеропорту Гостомель під Києвом для організації захоплення столиці, а також існував план замаху на Зеленського. Також тривала підготовка до наземної гри після вторгнення, складалися списки «проблемних» проукраїнських діячів, яких мали інтернувати або стратити, та проросійських діячів, яких мали залучити до управління Україною.
Бернс полетів до Києва, щоб особисто поінформувати президента України про те, чого, як боялося ЦРУ, мало статися, але реакція виявилася не такою, на яку він міг сподіватися. Через тиждень Зеленський опублікував відеозвернення до українців, в якому закликав їх не слухати тих, хто пророкує конфлікт. Він сказав, що влітку українці смажитимуть м'ясо на своїх барбекю, як завжди, наполягаючи на тому, що «щиро вірить», що у 2022 році великої війни не буде. «Глибоко вдихніть, заспокойтеся і не біжіть запасатися їжею та сірниками», - сказав він населенню. Це була катастрофічна порада, враховуючи, що багато тисяч людей незабаром опиняться в пастці в зоні активного конфлікту або під російською окупацією.
Зеленський все ще хвилювався, і не безпідставно, що воєнна паніка може зруйнувати економіку. Влада сприяла проведенню військових навчальних курсів, і тисячі українців, наляканих панікою війни, записалися на них. Але, схоже, в глибині душі Зеленський просто не вірив американцям. Частково це було тому, що Захід не говорив єдиним голосом. Французький та німецький лідери, Еммануель Макрон та Олаф Шольц, все ще вірили, що війни можна уникнути шляхом переговорів з Путіним. «Британці та американці казали, що це станеться», - сказав один високопоставлений український чиновник. «Але французи та німці казали йому: «Не слухай цього, це все нісенітниця»».
Через три дні після відеозвернення Зеленського 22 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії опублікувало заяву, в якій стверджувалося, що Лондон має розвідувальні дані про те, що Росія хоче призначити колишнього народного депутата України Євгена Мураєва, маргінальну фігуру з невеликим публічним резонансом, прем'єр-міністром після вторгнення. Багатьом це здалося неймовірно абсурдним.
«Коли Британія оголосила про це, я став ще скептичніше», - сказав чиновник європейської розвідки. «Це не мало жодного сенсу. Невже росіяни не були такими вже й дурними?»
До середини лютого британське, американське та деякі інші посольства евакуювали Київ, знищивши конфіденційне обладнання перед від'їздом. Резидентська станція ЦРУ відступила на секретну базу на заході України, залишивши кілька ручних протитанкових ракет у штаб-квартирі СБУ як прощальний подарунок на виїзді з міста. У Лондоні ключові співробітники Міністерства оборони переїхали до готелів поблизу будівлі міністерства, щоб вони могли бути на роботі за лічені хвилини, коли настане відповідний момент.
Навіть багато європейських країн скоротили свою присутність у Києві до мінімального штату та розробили плани евакуації, про всяк випадок. Але Макрон і Шольц все ще вірили, що Путіна можна відмовити від нападу, і обидва вирушили до Москви в лютому, щоб обґрунтувати необхідність дипломатії. Після шести годин переговорів у Кремлі Макрон з гордістю оголосив, що він «отримав гарантії» від Путіна, що Росія не посилюватиме напруженість.
Американці продовжували інтерпретувати сигнали Москви зовсім по-різному. В останній телефонній розмові Байдена з Путіним 12 лютого він застав російського лідера сталевим, рішучим і абсолютно незацікавленим у будь-яких пропозиціях переговорів. Коли він поклав слухавку, Байден сказав своїм помічникам, що час готуватися до найгіршого. Війна неминуча, а вторгнення може статися будь-якого дня.
Під час розмов між Байденом і Зеленським тон іноді ставав напруженим, оскільки президент США прямо заявляв, що росіяни наступають на Київ. Розчарований тим, що Зеленський та його команда не змогли його вислухати, Салліван вирішив, що основна увага має бути зосереджена на українських розвідувальних службах та військових, сподіваючись, що вони піднімуть тривогу знизу.
«На кожній зустрічі вони казали мені, що це точно станеться», - сказав співробітник української розвідки, який працює у Вашингтоні, згадуючи численні зустрічі з колегами з ЦРУ. «Коли я дивився їм в очі, я бачив, що сумнівів немає. І щоразу вони запитували мене: «Куди ви збираєтеся везти президента? Який план Б?» Він сказав їм, що плану Б немає.
Невелика група офіцерів ГУР, українського агентства військової розвідки, справді розпочала таємне планування на випадок надзвичайних ситуацій у січні, під впливом попереджень США та власної інформації агентства, згадував один генерал ГУР. Під виглядом місячних навчань вони орендували кілька конспіративних будинків навколо Києва та вивезли великі запаси готівки. Через місяць, у середині лютого, війна ще не розпочалася, тому «навчання» продовжили ще на місяць.
Головнокомандувач армії Валерій Залужний був розчарований тим, що Зеленський не хотів запроваджувати воєнний стан, який би дозволив йому передислоцювати війська та підготувати плани бою. «Ти збираєшся битися з Майком Тайсоном, і єдиний бій, який у тебе був раніше, - це бій подушками з твоїм молодшим братом. Це шанс один на мільйон, і тобі потрібно бути готовим», - сказав він.
Без офіційного схвалення Залужний зробив те незначне планування, яке міг собі дозволити. В середині січня він та його дружина переїхали зі своєї квартири на першому поверсі до його офіційних помешкань у комплексі Генерального штабу з міркувань безпеки та для того, щоб він міг працювати довше. У лютому, згадував інший генерал, серед вищого командування армії були проведені навчальні навчання з планування різних сценаріїв вторгнення. Серед них був напад на Київ і навіть одна ситуація, яка була гіршою, ніж те, що зрештою сталося, коли росіяни захопили коридор уздовж західного кордону України, щоб зупинити постачання від союзників. Але без санкції зверху ці плани залишилися лише на папері; будь-яке велике переміщення військ було б незаконним і його було б важко замаскувати.
У другий тиждень лютого українська прикордонна служба перехопила новий доказ, який мав стати вирішальним: повідомлення командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, Рамзану Кадирову, призначеному Кремлем лідеру Чечні. Командир доповів Кадирову, що його люди на місці та незабаром будуть у Києві. Зеленському показали запис, але, за словами добре поінформованого джерела, він залишився непереконливим. На засіданнях Ради безпеки все ще панував наратив про те, що повномасштабне вторгнення малоймовірне, а нарощування військ спрямоване на здійснення економічного та політичного тиску на Україну.
«Багато хто з нас почувався неспокійно, але, гадаю, всі вирішили, що найбезпечніше погодитися з президентом», - сказав один високопосадовець.
Кілька українських джерел заявили, що, на їхню думку, Зеленський непохитний у тому, що масштабне вторгнення немислиме, оскільки його переконав у цьому Андрій Єрмак, його керівник апарату та найближчий довірений човек. Росія діяла в сірій, заперечуваній зоні гібридної війни, вважав Єрмак, і не піде на велике, драматичне вторгнення, яке безповоротно розірвало б відносини із Заходом.
Єрмак, який відмовився від інтерв'ю для цієї статті, був одним з небагатьох українських чиновників, які регулярно контактували з російськими колегами. Він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком у рамках тривалих переговорів щодо Донбасу, що зайшли у глухий кут.
Якщо Козак і допоміг запевнити Єрмака, що паніка щодо вторгнення США була абсурдною, то, найімовірніше, він сам так вважав. ЦРУ підрахувало, що лише жменька невійськових чиновників знала про деталі планів Путіна до самого кінця. Козака тримали в невіданні, як і міністра закордонних справ Сергія Лаврова та давнього речника Путіна Дмитра Пєскова, повідомили два добре пов'язані російські джерела.
Навіть за тиждень до вторгнення більшість російської еліти не мала жодного уявлення про те, що буде далі. «Мені зателефонував хтось із високопосадовців у Кремлі та сказав: «Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що»», - сказав один політичний інсайдер.
Багато представників еліти виглядали приголомшеними, коли Путін закликав їх дати свою згоду. Сергій Наришкін, керівник зовнішньої розвідки, виглядав наляканим і заплутався, заїкаючись у незрозумілій відповіді, що змусило Путіна зневажливо посміхнутися, перш ніж зрештою домогтися згоди.
Один російський інсайдер сказав, що настрій на зустрічі нагадував історичні розповіді про атмосферу в Кремлі навесні 1941 року, коли керівництво сталінської розвідки намагалося попередити лідера про те, що нацистська Німеччина ось-ось вторгнеться в Радянський Союз, але боялося надто наполягати, враховуючи тверду впевненість лідера, що цього не станеться. «Наришкін мав інформацію про Україну, яка не збігалася з тим, що говорили всі інші», - сказало джерело. «Але він слабкий і нерішучий, а Путін хотів переконатися, що всі бачать свою причетність до цього рішення. Ось чому ви побачили таку поведінку».
За кадром відбулася ще одна вражаюча розмова. Козак, головний герой Путіна в Україні, мав у Вашингтоні репутацію прихильника жорсткої лінії, але в таємниці його жахала думка про вторгнення, яке він повністю усвідомив лише в день зустрічі в Кремлі, повідомило джерело, близьке до нього.
Козак, який знав Путіна десятиліттями, був єдиною людиною в кімнаті, яка наважилася висловитися. Аргументуючи зі стратегічної, а не моральної точки зору, він сказав президенту, що вторгнення в Україну буде катастрофою, хоча, як і більшість еліти, він досі не знав, чи план Путіна полягає в обмежених військових діях на Донбасі, чи в повномасштабній війні. Після закінчення зустрічі він продовжив дискусію з Путіним віч-на-віч у великій залі, повідомило джерело.
Мільйони росіян, які дивилися по телевізору, не побачили нічого з цього. Натомість вони почули, як Путін запитав: «Чи є якісь інші точки зору чи особливі думки з цього питання?»
На запитання відповіли мовчанням.
22 лютого, наступного дня після театральної вистави Путіна, у Києві засідала Рада безпеки України. Коли високопосадовці зібралися біля зали перед засіданням, Залужний спробував заручитися підтримкою запровадження воєнного стану, який нарешті дозволив би йому розпочати перекидання військ. У залі його підтримував Резніков, міністр оборони. Але Зеленський все ще хвилювався, що може посіяти паніку, і рада відхилила воєнний стан, проголосувавши за менш суттєвий захід - запровадження надзвичайного стану.
Через кілька годин голова Ради безпеки Олексій Данілов передав Зеленському червону папку, що містила надсекретний звіт розвідки про «пряму фізичну загрозу» президенту. Іншими словами, групи вбивць вже в дорозі. Зеленський, здавалося, не звертав на це уваги, але інформація, очевидно, справила враження. Наступного дня, під час похмурої зустрічі з президентами Польщі та Литви у величному Маріїнському палаці в Києві, Зеленський сказав їм, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живим. Щойно зустріч закінчилася, офіцери польської розвідки поспішно завели двох президентів, які приїхали, в кортеж, який на повній швидкості попрямував на захід.
Бартош Ціхоцький, посол Польщі в Україні, залишився в Києві, і через кілька годин його викликали до посольства, щоб отримати секретну телеграму з Варшави. Це був короткий текст з одного абзацу, в якому зазначалося, що вторгнення розпочнеться цієї ночі. Протягом останніх двох тижнів поляки переглянули свій скептицизм щодо вторгнення, частково ґрунтуючись на нових розвідувальних даних про російські війська, розміщені в Білорусі. Тепер з'явилося остаточне підтвердження того, що напад відбудеться. Це була одна з останніх таких телеграм, які отримало посольство; пізніше стіни тряслися протягом кількох годин, коли один із офіцерів польської розвідки, які все ще були в Києві, розбив шифрувальне обладнання важким молотком, щоб запобігти будь-якій можливості його потрапляння до рук росіян.
Перечитавши телеграму кілька разів, Ціхоцький вийшов надвір подихати свіжим повітрям. Він побачив киян, які займалися своїми справами зимового вечора, - разюче звичайна сцена, враховуючи те, що він тепер знав. Люди перевіряли афішу в театрі через дорогу, і частина його хотіла бігти, кричати, щоб сказати їм, що наближається війна і більше вистав не буде. Натомість він тихо пішов додому, його голова була сповнена думок про те, як ось-ось зміниться світ.
Якщо Варшава тепер була на боці Лондона та Вашингтона, то Париж і Берлін залишалися під сумнівом навіть в останні хвилини. Розвідувальні оцінки обох країн тепер визнавали можливість певних військових дій, але все ще відкидали ідею повномасштабного вторгнення, спрямованого проти Києва. Французький посол дізнався про це лише тоді, коли його розбудив у своїй квартирі на багатоповерхівці звук російських ракет.
Ще більш показовою є історія Бруно Каля, керівника німецької служби зовнішньої розвідки BND. На момент приземлення його літака в Києві пізно ввечері 23 лютого американські, британські та польські розвідувальні служби вже визначили, що наказ про атаку було віддано Росії. Панічні повідомлення про неминуче вторгнення поширювалися навіть серед іноземних журналістів в Україні, про що повідомляли їхні розвідувальні джерела. Але Кал або не знав про цю інформацію, або його вона не турбувала.
Невдовзі після того, як Кал прибув до свого елітного київського готелю, посол Німеччини в Україні отримав наказ від Міністерства закордонних справ у Берліні негайно евакуювати весь дипломатичний персонал, що залишився, з Києва автомобілем. За словами міністерства, загроза була надто нагальною, щоб чекати до ранку. Навіть тоді керівник німецької розвідки відмовився від запрошення приєднатися до опівнічного дипломатичного конвою, посилаючись на важливі зустрічі наступного дня. Не дивно, що ці зустрічі так і не відбулися. Натомість, Каля довелося евакуювати з Києва в день вторгнення за допомогою польської розвідки дорогами, заблокованими українцями-втікачами.
В останній вечір перед атакою в штабі української армії Залужний та його вищий генерали спробували вжити деяких заходів в останню хвилину. На дні Чорного моря були встановлені міни, щоб запобігти потенційній морській висадці в Одесі, а деякі підрозділи отримали наказ перекинути у більш стратегічно важливі місця. «Все це було повністю заборонено. Якби вторгнення не відбулося, існувала б ймовірність судових позовів проти нас за це, але більшість командирів визнали, що у нас не було вибору, і виконали це», - сказав один генерал.
Українська військова розвідка (ГУР) також продовжувала тиху підготовку. 18 лютого її керівник Кирило Буданов отримав тригодинний брифінг від західного чиновника, який детально виклав російські плани захоплення аеродрому в Гостомелі. Ця інформація допомогла розробити деякі оборонні плани в останню хвилину, хоча перемога України під Гостомелем у перші дні війни була б хаотичною та невизначеною.
Напередодні вторгнення Буданов зустрівся з Денисом Кірєєвим, українським банкіром, який мав глибокі зв'язки в російській еліті, і який кілька місяців тому погодився передати HUR інформацію, отриману від своїх контактів у Росії. Тепер Кірєєв повідомив Буданову, що рішення про вторгнення прийнято, і надав йому інформацію про час і вектор російської атаки. (СБУ вважала, що Кірєєв був потрійним агентом, який зрештою працював на Москву, і його було застрелено, коли СБУ намагалася його затримати через кілька днів після вторгнення).
Що стосується Зеленського, його роздуми перед президентами Польщі та Литви про те, що вони можуть більше не побачити його живим, свідчили про те, що в останній момент він усвідомив серйозність майбутнього. Пізніше того ж дня він спробував зателефонувати Путіну, але отримав відмову. Натомість він записав відеозвернення до громадян Росії, закликаючи їх не допустити, щоб їхнє керівництво розпочало війну. Він також сказав їм: «Якщо ви нападете, ви побачите наші обличчя. Не наші спини, а наші обличчя». Це була повна зміна тону порівняно з його попередніми повідомленнями.
Тим не менш, за її словами, Зеленський та його дружина Олена тієї ночі лягли спати як завжди. Вона навіть не зібрала аварійну валізу, що вона поспішно зробить наступного дня, слухаючи вибухи вдалині, евакуюючись до невідомого місця через погрози вбивством з двома дітьми пари. Вторгнення також застало зненацька більшість українського кабінету міністрів, включаючи Резнікова, міністра оборони. Він ліг спати з будильником, встановленим на 6 ранку: він мав вилетіти військовим літаком до лінії зіткнення на Донбасі з міністрами закордонних справ Балтії, що стало проявом непокори перед обличчям підвищеної загрози. Натомість його розбудив о 4 ранку дзвінок Залужного з новиною про те, що війна ось-ось почнеться.
Один український чиновник, який знав, що має відбутися, був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 22 лютого він поїхав до Вашингтона на зустрічі, і представники розвідки показали йому точні місця, де російські танки прогрівали свої двигуни та чекали на перетин кордону. Після цього його запросили на незаплановану зустріч із Байденом. Він згадував, що похмура розмова нагадувала «розмову лікаря з пацієнтом», і діагноз, очевидно, був невиліковним.
«Коли я виходив з Овального кабінету, у мене було відчуття, що Байден прощається, як зі мною, так і з народом України», - сказав Кулеба.
Путін оголосив про початок «спеціальної військової операції» о 4:50 ранку за київським часом 24 лютого. За кілька хвилин Росія завдала серії ракетних ударів по цілях навколо столиці. Ще до світанку Зеленський прибув до президентського комплексу на Банковій, де відбувся його перший закордонний телефонний дзвінок з Борисом Джонсоном. «Я хочу попросити тебе, Борисе, як друга моєї країни. Зателефонуй йому [Путіну] безпосередньо і скажи йому зупинити війну», - сказав Зеленський Джонсону хрипким голосом. Пізніше було ще кілька дзвінків до Парижа та Вашингтона, а також зустріч із представниками служб безпеки. Нарешті, на поспішно зібраному засіданні парламенту, було запроваджено воєнний стан.
З плином ранку Зеленський відновив самовладання, а дезорієнтація перетворилася на рішучість та гнів. Під час зустрічі з політичними лідерами його охорона увірвалася до кімнати та виштовхнула його звідти: за їхніми словами, була інформація про авіаудари по президентській резиденції та, можливо, про загони вбивць поблизу. Пізніше він знову з'явився, вже почавши перехід від шокованого політика в костюмі до лідера воєнного часу у військовій формі.
Приблизно в той самий час, коли Зеленський переодягався в Києві, Путін вітав у Кремлі прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Візит був запланований за кілька місяців, і Хан приземлився в Москві саме тоді, коли російські танки перетинали кордон з Україною. Дивно, але Путін дотримався зустрічі. У знаменний день, який змінив хід європейської історії, коли шоковані члени його еліти обмінювалися жахливими текстовими повідомленнями, він провів з Ханом понад дві години, обговорюючи деталі двосторонніх відносин Москви та Ісламабаду. Путін справляв враження «спокійного» під час переговорів, повідомило джерело, близьке до Хана. Після цього він запросив свого гостя залишитися на незапланований, розкішний кремлівський обід. У якийсь момент Хан запитав про слона в кімнаті: війну, яку Путін розв'язав кілька годин тому.
«Не хвилюйся про це», - сказав йому Путін. «Це закінчиться за кілька тижнів».
Чотири роки потому війна триває. За оцінками, 400 000 російських солдатів загинули заради контролю над на 13% більшою територією України, ніж на початку 2022 року.
Для британських та американських розвідувальних служб жахливий та кривавий напад Путіна на Україну став моментом викуплення. Протягом місяців вони глибоко занурювалися в воєнні плани, які Путін приховував від більшості своєї еліти, і через два десятиліття після фіаско в Іраку їхня правота виявилася незважаючи на поширений скептицизм. За словами американських чиновників, згодом багато партнерських служб виробили нову повагу до ЦРУ та інших американських агентств і зацікавилися тіснішою співпрацею. (Незрозуміло, чи збереглися ці бажання і за часів президентства Трампа.)
Але що б вони не зробили правильно, Лондон і Вашингтон недооцінили український опір і переоцінили російську силу, як і Путін. Вони дійшли висновку, що завданням після вторгнення буде допомога партизанському руху проти успішних російських окупантів, а український уряд діятиме з вигнання або керуватиме залишками штату на заході країни. «Аж до дня виборів існувало припущення, що це не триватиме дуже довго», - сказав чиновник британської оборонної розвідки. «Ми думали, що вони дуже швидко будуть на захід від Києва, і тоді вони скажуть: «Робота зроблена, ми розібралися з цим, хтось інший може подбати про те, дякую за перегляд»».
Американці мали схожу точку зору. «Ми думали, що росіяни будуть ефективнішими спочатку - візьмуть Київ за пару тижнів, а потім українці перегрупуються», - сказав Гейнс.
Європейські служби, які так безнадійно помилялися щодо можливості вторгнення, використали цю невідповідність як пояснення: «Ми не вірили, що це станеться, бо вважали ідею про те, що вони зможуть зайти до Києва та просто встановити маріонетковий уряд, абсолютно божевільною», - сказав один співробітник європейської розвідки. «Як виявилося, це справді було абсолютно божевільним».
Частина проблеми для британців та американців полягала в тому, що, хоча й було глибоке розуміння планування, Росія занадто покладалася на власні оцінки можливостей своїх сил. «Система заохочує їх видавати речі кращими, ніж вони є насправді», - сказав представник американської розвідки. «У нас не було жодного російського генерала на зарплаті, який би міг сказати: «Я не написав жодного чесного звіту за всю свою кар'єру»».
«Половина проблеми полягає в тому, що ми переоцінили військові дії Росії та недооцінили українських військових», - сказав Майкл Кофман, аналітик Фонду Карнегі у Вашингтоні. «Але інша половина полягає в тому, що росіяни виконали операцію зовсім не так, як багато хто очікував, або так, щоб це мало сенс».
Зухвала позиція Зеленського в перші дні після вторгнення стала ще одним неочікуваним фактором. Вашингтон, як і Москва, припускав, що його або вб'ють, або він втече, щойно почнуть літати ракети. Байден закликав його покинути столицю або навіть країну, щоб забезпечити свою безпеку. Але Зеленський залишився, і його надихаюча діяльність як лідера воєнного часу протягом вирішальних перших тижнів вторгнення допомогла згуртувати українське суспільство в боротьбі проти загарбників. Це також поховало питання про його жалюгідну нездатність прислухатися до попереджень США під час нарощування військової сили.
Відтоді Україна перебуває у стані війни, і в неї обмаль часу чи бажання повертатися до дискусії щодо того, чи слід було зробити більше для попередньої підготовки населення. Але ця дискусія може знову виникнути, особливо якщо на майбутніх виборах Зеленський зіткнеться із Залужним, колишнім командувачем армії та нинішнім послом у Лондоні, який наполягав на більш активних діях, але отримав відсіч. Залужний сказав, що нездатність належним чином підготуватися дорого коштувала Україні на початку вторгнення. «Воєнний стан мав бути запроваджений у січні або, щонайпізніше, у лютому», - сказав він.
Інші припускають, що відмова Зеленського підняти тривогу - навіть якщо це було не навмисно - могла б врятувати Україну. «Якби він почав говорити про майбутню війну, сказав би всім готуватися, суспільство б запанікувало, і мільйони б втекли», - сказав один генерал ГУР. «Країна, найімовірніше, впала б».
Для європейських служб, які не змогли передбачити вторгнення, настав період самоаналізу. Один офіцер європейської розвідки сказав, що вони були розлючені через невдачу та наполягали на внутрішньому розслідуванні того, що можна було б зробити краще. «Вся суть існування розвідувальної служби полягає в тому, щоб передбачати, коли розпочнеться наступна війна», - сказав офіцер. «А ми повністю все зіпсували».
Х'ю Ділан, історик розвідки з Королівського коледжу Лондона, сказав, що аналітики розвідки давно не бажають передбачати, що майбутні події призведуть до різкого розриву з минулим. Люди не можуть уявити, як виглядатиме велика сухопутна війна в Європі у 21 столітті, тому вважали, що вона навряд чи станеться. Крім того, скептицизм зазвичай є безпечнішим варіантом. «Якщо ви передбачаєте щось, що має масштабні наслідки, вам доведеться відповідати за більше, якщо ви помилитеся», - сказав він.
Провал в Україні почав це змінювати. Як сказав один німецький чиновник: «Головний висновок, який ми винесли з усього цього, полягає в тому, що нам потрібно працювати з найгіршими сценаріями набагато більше, ніж раніше».
Зараз, коли світ вступив в нову еру невизначеності, є більше найгірших сценаріїв для розгляду. Нещодавні європейські військові навчання були зосереджені на тому, як підтримувати порядок після масованих атак на енергетичну та комунікаційну інфраструктуру, які викликають громадянські заворушення. Вперше за століття Канада моделює потенційні відповіді на вторгнення США.
Для багатьох ключовий урок розвідки з України був однозначним: не варто виключати речі лише тому, що колись вони могли здаватися неможливими.
