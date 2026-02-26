Мы не были готовы к полномасштабному вторжению. Поэтому РФ удалось так много оккупировать, - командующий НГУ Пивненко. ВИДЕО

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко считает, что РФ в начале полномасштабного вторжения удалось оккупировать значительную часть территории, поскольку Украина не была готова к этому.

Об этом он заявил в интервью журналистке Анне Максимчук, передает Цензор.НЕТ.

Начало полномасштабного вторжения РФ

Интервьюер отметила, что с начала полномасштабного вторжения российские войска оккупировали 5 тыс. кв. км территорий.

"Это хороший показатель (для врага. - Ред.), большая территория. Это плохой показатель для нас, для нашей ситуации. Мы не были готовы. Поэтому мы потеряли в начале очень много. Если бы мы знали, уверенно действовали, были расставлены все на позициях, были бы взорваны вовремя все мосты, то не было бы такого", - пояснил Пивненко.

Командующий Нацгвардией привел пример Израиля.

"Это небольшая страна. Но когда у них есть разведывательная информация, они наперегонки действуют. Они поднимают свои самолеты и уничтожают. Потому что они знают, что завтра там будут боевые действия. Они заранее уничтожают.

Так же, как и мы делаем. Если мы знаем, что противник наступает на нас, мы понимаем данные, знаем, где находится район сосредоточения, из которого он будет действовать. Мы туда просто направляем все средства и уничтожаем его. Если бы мы так действовали, мы же видели и знали, что на границах стоит противник. Надо было по нему работать всеми средствами. И тогда по-другому было бы", - подчеркнул он.

Как долго Украина может противостоять врагу?

"Если мы поднимем дронную составляющую, у нас она на недостаточном уровне. Если мы поднимем на достаточный уровень и он не будет вглубь нашей страны продолжать двигаться, то все будет нормально.

Если активная оборона будет работать и у врага не будет никаких побед, то они задумаются, нужна ли им такая война. Важно остановиться и стойко стоять. Не нужно наступать, не нужно ничего придумывать – просто обеспечить устойчивость обороны. Тогда врагу нечего будет объяснять своему народу", – пояснил Пивненко.

