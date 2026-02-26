РУС
ФБР уволило агентов, работавших над расследованием в отношении Трампа по делу о секретных документах

Увольнение агентов, работавших над расследованием в отношении Трампа

ФБР уволило еще нескольких агентов, которые работали над расследованиями в отношении президента США Дональда Трампа, на этот раз уволив сотрудников, участвовавших в расследовании дела о хранении Трампом секретных документов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Ассоциация агентов ФБР осудила увольнения как незаконные и ставящие под угрозу национальную безопасность.

Последняя волна увольнений коснулась сотрудников, которые помогали расследовать дело о хранении Трампом секретных документов в его курортном комплексе Мар-а-Лаго. Это дело сопровождалось громкими обысками в поместье Трампа и закончилось федеральным судебным преследованием, в результате которого Трампу было предъявлено обвинение в хранении секретных документов со времен его первого срока в Белом доме и препятствовании попыткам правительства вернуть эти документы.

Всего было уволено около десяти сотрудников

ФБР также уволило агентов, участвовавших в отдельном расследовании попыток Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года. Это расследование тоже привело к уголовным обвинениям, как и в деле с секретными документами, но было прекращено специальным прокурором Джеком Смитом после того, как Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года.

Новые увольнения являются частью более широких кадровых чисток.

Добавим, что Министерство юстиции США также уволило ряд прокуроров с момента вступления Трампа в должность в прошлом году.

+8
Де всі ці особи під американським прапорцем, які перед виборами рвали дупи за руде опудало на цьому сайті? Як там, "зробили демократів"?
26.02.2026 14:40 Ответить
+7
Ось така вона «правова система» США від Трампа!!!
Секретами США, торгують, як картоплею!!!
26.02.2026 14:32 Ответить
+6
"там є система противаг"

"президент в сша має дуже обмежені повноваження"

"америка ж не розвалилась на 1-му терміні трампа"

"трамп на фоні Байдена - такий живчик"

"американці за 250 років краще всіх навчились в демократію"
26.02.2026 14:37 Ответить
ну а нахєр? Тампон найвеличніший! Шо за буйня?
26.02.2026 14:31 Ответить
Ось така вона «правова система» США від Трампа!!!
Секретами США, торгують, як картоплею!!!
26.02.2026 14:32 Ответить
А яка ще була можливість закрити справу, або судити трампонутого, або звільнити агентів. Другий варіант перемог, трампонутий не тільки війни завершує, в і справи закриває. Крім того він тільки ху...лу зливав, а не кому попало
26.02.2026 15:06 Ответить
А це що коррупція ????
26.02.2026 14:33 Ответить
"там є система противаг"

"президент в сша має дуже обмежені повноваження"

"америка ж не розвалилась на 1-му терміні трампа"

"трамп на фоні Байдена - такий живчик"

"американці за 250 років краще всіх навчились в демократію"
26.02.2026 14:37 Ответить
Звільнення агентів не автоматично є конституційним порушенням за принципом розподілу влади. Це може бути етична чи політична проблема, а не юридична засада.
26.02.2026 14:48 Ответить
Де всі ці особи під американським прапорцем, які перед виборами рвали дупи за руде опудало на цьому сайті? Як там, "зробили демократів"?
26.02.2026 14:40 Ответить
Через суди поновляться на посадах, в Україні люстровані так і поступали, ще і компенсації і нові посади отримували.
26.02.2026 14:45 Ответить
юрисдикція пеЩерського суду не поширюється на сша, а так да - могли б
26.02.2026 15:04 Ответить
США превращаются в авторитаризм
26.02.2026 14:48 Ответить
мстиве чмо
26.02.2026 14:50 Ответить
Трамп - ідіот. Він цим просто збільшує кількість людей. які прийдуть по помсту, коли настане час.
26.02.2026 15:40 Ответить
Вірно. Але йому до судів не привикати. Він надіється що скопититься скоріше.
26.02.2026 15:49 Ответить
 
 