ФБР уволило агентов, работавших над расследованием в отношении Трампа по делу о секретных документах

ФБР уволило еще нескольких агентов, которые работали над расследованиями в отношении президента США Дональда Трампа, на этот раз уволив сотрудников, участвовавших в расследовании дела о хранении Трампом секретных документов.

передает Цензор.НЕТ.



Ассоциация агентов ФБР осудила увольнения как незаконные и ставящие под угрозу национальную безопасность.

Последняя волна увольнений коснулась сотрудников, которые помогали расследовать дело о хранении Трампом секретных документов в его курортном комплексе Мар-а-Лаго. Это дело сопровождалось громкими обысками в поместье Трампа и закончилось федеральным судебным преследованием, в результате которого Трампу было предъявлено обвинение в хранении секретных документов со времен его первого срока в Белом доме и препятствовании попыткам правительства вернуть эти документы.

Всего было уволено около десяти сотрудников

ФБР также уволило агентов, участвовавших в отдельном расследовании попыток Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года. Это расследование тоже привело к уголовным обвинениям, как и в деле с секретными документами, но было прекращено специальным прокурором Джеком Смитом после того, как Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года.

Новые увольнения являются частью более широких кадровых чисток.

Добавим, что Министерство юстиции США также уволило ряд прокуроров с момента вступления Трампа в должность в прошлом году.

