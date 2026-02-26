ФБР уволило агентов, работавших над расследованием в отношении Трампа по делу о секретных документах
ФБР уволило еще нескольких агентов, которые работали над расследованиями в отношении президента США Дональда Трампа, на этот раз уволив сотрудников, участвовавших в расследовании дела о хранении Трампом секретных документов.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Ассоциация агентов ФБР осудила увольнения как незаконные и ставящие под угрозу национальную безопасность.
Последняя волна увольнений коснулась сотрудников, которые помогали расследовать дело о хранении Трампом секретных документов в его курортном комплексе Мар-а-Лаго. Это дело сопровождалось громкими обысками в поместье Трампа и закончилось федеральным судебным преследованием, в результате которого Трампу было предъявлено обвинение в хранении секретных документов со времен его первого срока в Белом доме и препятствовании попыткам правительства вернуть эти документы.
Всего было уволено около десяти сотрудников
ФБР также уволило агентов, участвовавших в отдельном расследовании попыток Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года. Это расследование тоже привело к уголовным обвинениям, как и в деле с секретными документами, но было прекращено специальным прокурором Джеком Смитом после того, как Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года.
Новые увольнения являются частью более широких кадровых чисток.
Добавим, что Министерство юстиции США также уволило ряд прокуроров с момента вступления Трампа в должность в прошлом году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Секретами США, торгують, як картоплею!!!
"президент в сша має дуже обмежені повноваження"
"америка ж не розвалилась на 1-му терміні трампа"
"трамп на фоні Байдена - такий живчик"
"американці за 250 років краще всіх навчились в демократію"