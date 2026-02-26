ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

ФБР звільнило ще кількох агентів, які працювали над розслідуваннями щодо президента США Дональда Трампа, цього разу звільнивши співробітників, які брали участь у розслідуванні справи про зберігання Трампом секретних документів.

Про це повідомляє Associated Press , посилаючись на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Асоціація агентів ФБР засудила звільнення як незаконні й такі, що ставлять під загрозу національну безпеку.

Остання хвиля звільнень торкнулася співробітників, які допомагали розслідувати справу про зберігання Трампом секретних документів у його курортному комплексі Мар-а-Лаго. Ця справа супроводжувалася гучними обшуками в маєтку Трампа й закінчилася федеральним судовим переслідуванням, в результаті якого Трампу було пред'явлено звинувачення у зберіганні секретних документів з часів його першого терміну в Білому домі та перешкоджанні спробам уряду повернути ці документи.

Загалом було звільнено близько десяти співробітників

ФБР також звільнило агентів, які брали участь в окремому розслідуванні спроб Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це розслідування теж призвело до кримінальних звинувачень, як і у справі з секретними документами, але було припинено спеціальним прокурором Джеком Смітом після того, як Трамп переміг на виборах у листопаді 2024 року.

Нові звільнення є частиною ширших кадрових чисток.

Додамо, що Міністерство юстиції США також звільнило низку прокурорів з моменту вступу Трампа на посаду минулого року.

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