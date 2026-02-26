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Новини
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ФБР звільнило агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа у справі про секретні документи

Звільнення агентів, які працювали над розслідуванням щодо Трампа

ФБР звільнило ще кількох агентів, які працювали над розслідуваннями щодо президента США Дональда Трампа, цього разу звільнивши співробітників, які брали участь у розслідуванні справи про зберігання Трампом секретних документів.

Про це повідомляє Associated Press , посилаючись на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Асоціація агентів ФБР засудила звільнення як незаконні й такі, що ставлять під загрозу національну безпеку.

Остання хвиля звільнень торкнулася співробітників, які допомагали розслідувати справу про зберігання Трампом секретних документів у його курортному комплексі Мар-а-Лаго. Ця справа супроводжувалася гучними обшуками в маєтку Трампа й закінчилася федеральним судовим переслідуванням, в результаті якого Трампу було пред'явлено звинувачення у зберіганні секретних документів з часів його першого терміну в Білому домі та перешкоджанні спробам уряду повернути ці документи.

Загалом було звільнено близько десяти співробітників

ФБР також звільнило агентів, які брали участь в окремому розслідуванні спроб Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це розслідування теж призвело до кримінальних звинувачень, як і у справі з секретними документами, але було припинено спеціальним прокурором Джеком Смітом після того, як Трамп переміг на виборах у листопаді 2024 року.

Нові звільнення є частиною ширших кадрових чисток.

Додамо, що Міністерство юстиції США також звільнило низку прокурорів з моменту вступу Трампа на посаду минулого року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований відсутністю домовленостей між Києвом та Москвою, - Рубіо

Автор: 

розслідування (2298) США (26673) ФБР (193) секретні документи (94) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
+15
Де всі ці особи під американським прапорцем, які перед виборами рвали дупи за руде опудало на цьому сайті? Як там, "зробили демократів"?
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26.02.2026 14:40 Відповісти
+13
Ось така вона «правова система» США від Трампа!!!
Секретами США, торгують, як картоплею!!!
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26.02.2026 14:32 Відповісти
+10
"там є система противаг"

"президент в сша має дуже обмежені повноваження"

"америка ж не розвалилась на 1-му терміні трампа"

"трамп на фоні Байдена - такий живчик"

"американці за 250 років краще всіх навчились в демократію"
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26.02.2026 14:37 Відповісти
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ну а нахєр? Тампон найвеличніший! Шо за буйня?
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26.02.2026 14:31 Відповісти
Ось така вона «правова система» США від Трампа!!!
Секретами США, торгують, як картоплею!!!
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26.02.2026 14:32 Відповісти
А яка ще була можливість закрити справу, або судити трампонутого, або звільнити агентів. Другий варіант перемог, трампонутий не тільки війни завершує, в і справи закриває. Крім того він тільки ху...лу зливав, а не кому попало
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26.02.2026 15:06 Відповісти
А це що коррупція ????
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26.02.2026 14:33 Відповісти
Чому? То годинник. Маятниковий. Коли маятник повернеться назад - звільнені повернуться, а ті, що звільнили - будуть самі звільнені. Основний здобуток американської демократії - безперечний факт того, що маятник назад рухатися таки буде. 😊
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26.02.2026 16:28 Відповісти
"там є система противаг"

"президент в сша має дуже обмежені повноваження"

"америка ж не розвалилась на 1-му терміні трампа"

"трамп на фоні Байдена - такий живчик"

"американці за 250 років краще всіх навчились в демократію"
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26.02.2026 14:37 Відповісти
Звільнення агентів не автоматично є конституційним порушенням за принципом розподілу влади. Це може бути етична чи політична проблема, а не юридична засада.
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26.02.2026 14:48 Відповісти
Де всі ці особи під американським прапорцем, які перед виборами рвали дупи за руде опудало на цьому сайті? Як там, "зробили демократів"?
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26.02.2026 14:40 Відповісти
Через суди поновляться на посадах, в Україні люстровані так і поступали, ще і компенсації і нові посади отримували.
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26.02.2026 14:45 Відповісти
юрисдикція пеЩерського суду не поширюється на сша, а так да - могли б
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26.02.2026 15:04 Відповісти
США превращаются в авторитаризм
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26.02.2026 14:48 Відповісти
мстиве чмо
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26.02.2026 14:50 Відповісти
Трамп - ідіот. Він цим просто збільшує кількість людей. які прийдуть по помсту, коли настане час.
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26.02.2026 15:40 Відповісти
Вірно. Але йому до судів не привикати. Він надіється що скопититься скоріше.
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26.02.2026 15:49 Відповісти
А ну розкажіть мені про колиску демократії, західні цінності, верховенство права і всяку цю фігню. Є тільки дві цінності-гроші і влада.
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26.02.2026 16:39 Відповісти
Як швидко можна насадити совок навіть у державі із чвертьтисячолітніми демократичними цінностями.
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26.02.2026 18:02 Відповісти
Зараз їх не візьмуть навіть охоронцями в Волмарт.
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26.02.2026 18:30 Відповісти
 
 