РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости Резня в Буче Военные преступления россиян
1 886 9

Пытал и расстрелял гражданских в Буче: сообщено о подозрении военному РФ, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрении военнослужащему РФ, который во время оккупации Бучи пытал и убивал местных жителей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Установлено, что с 3 по 30 марта 2022 года военные РФ, находясь в оккупированной Буче Киевской области, совершали убийства и пытали гражданское население.

В частности, документально установлено, что 4 марта 2022 года российские военные незаконно задержали местного жителя 1984 года рождения. Мужчину доставили во временный штаб одного из подразделений вооруженных сил РФ по ул. Яблонской в Буче. Там его допрашивали, пытали, а затем расстреляли. В настоящее время продолжается документирование других фактов зверств российских военных в Буче.

Читайте также: На сегодняшний день идентифицированы 211 военнослужащих ВС РФ, совершавших зверства в Буче, - Кравченко

Идентифицирован российский военный

Удалось установить, что в оккупации города участвовал 234-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации (воинская часть 74268, г. Псков).

После анализа изъятых серверов с камер внешнего видеонаблюдения, ряда судебных генетических и баллистических, портретных экспертиз следователи идентифицировали военнослужащего РФ, который из автоматического оружия убил гражданина Украины.

Смотрите также: Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими во время оккупации Бучи. ФОТО

Речь идет о сержанте, разведчике-снайпере Дементьеве Артеме Станиславовиче, 20 ноября 1986 года рождения, уроженце города Псков РФ.

Объявление подозрения

Отмечается, что 26 февраля 2026 года ему сообщили о подозрении в совершении военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

Киевская область (1135) оккупация (1412) военные преступления (869) Бучанский район (116) Буча (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самокат, пейджер і статуетку пуйла повинна отримати вся його родина, а потім (коли всіх похоронить) і ця мерзота !!!
показать весь комментарий
27.02.2026 15:32 Ответить
Як повідомили цього виродка, знову голубиною поштою прокурорів-інвалідів.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:33 Ответить
Зачем было защищать Бучу,когда есть те,кто откроет дело против оккупанта,проведет расследование, вынесет приговор и красиво на этом попиариться.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:35 Ответить
Імітація бурхливої діяльності і занепокєння покаранням.
****.
У вас усіх ПРОСТО забрати зарплатуі "замовити" шапкокрада, білу моль, олєнєвода, ніБЕніМЕнзю, лаврушу яким небуть бомжам і ВОНИ це зроблять
А ви ***** не зробите.
Ви ***** - будете висловлювати занепокоєння чи мінусовати ворога???!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 15:59 Ответить
Чогось мені здаеться, шо він читае ці новини, ість пельмєні і запиває горілколю. Сміеться і пердить.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:02 Ответить
Це не моссад , повідомили підозру в заспокоїлися.. більше нічого зробити не можуть.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:25 Ответить
Потрібно не просто підозру висувати. ПОтрібно подавати всіх рашистськихї бойовиків і терористів включно з московським керівництвом до міжнародного розшуку Інтерпол. Абсолютно всі рашисти повинні знати що в разі участі війни з Україною вони назавжди матимуть статус підозрюваного і не зможуть ніколи виїхати з Сосії кудись на відпочинок
показать весь комментарий
27.02.2026 16:34 Ответить
Якщо цього Україна не зробить, я вас запевняю що тоді рашисти перехоплять ініціативу і будуть з українців робити міжнародних злочинців. Буде тоді вам і мірна угода і процвітання і план відбудови і покращення вже сьогодні
показать весь комментарий
27.02.2026 16:38 Ответить
Що означає ця підозра?
Я одну підозру розумію - подозрітєльно здох!
показать весь комментарий
27.02.2026 18:03 Ответить
 
 