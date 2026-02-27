Пытал и расстрелял гражданских в Буче: сообщено о подозрении военному РФ, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрении военнослужащему РФ, который во время оккупации Бучи пытал и убивал местных жителей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что с 3 по 30 марта 2022 года военные РФ, находясь в оккупированной Буче Киевской области, совершали убийства и пытали гражданское население.

В частности, документально установлено, что 4 марта 2022 года российские военные незаконно задержали местного жителя 1984 года рождения. Мужчину доставили во временный штаб одного из подразделений вооруженных сил РФ по ул. Яблонской в Буче. Там его допрашивали, пытали, а затем расстреляли. В настоящее время продолжается документирование других фактов зверств российских военных в Буче.

Идентифицирован российский военный

Удалось установить, что в оккупации города участвовал 234-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации (воинская часть 74268, г. Псков).

После анализа изъятых серверов с камер внешнего видеонаблюдения, ряда судебных генетических и баллистических, портретных экспертиз следователи идентифицировали военнослужащего РФ, который из автоматического оружия убил гражданина Украины.

Речь идет о сержанте, разведчике-снайпере Дементьеве Артеме Станиславовиче, 20 ноября 1986 года рождения, уроженце города Псков РФ.

Объявление подозрения

Отмечается, что 26 февраля 2026 года ему сообщили о подозрении в совершении военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).