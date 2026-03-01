1 266 4
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 1 марта, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Вечером 1 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 18:42 - сообщалось о БПЛА в Харьковской области: беспилотники в направлении Шевченкового.
В 20:00 - угроза применения баллистического вооружения.
В 20:04 - БПЛА в направлении Кривого Рога.
В 20:18 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что 1 марта около 13:20 российские террористы обстреляли Корабельный район Херсона.Предварительно, в результате вражеских ударов погибли три человека. Еще двое херсонцев получили ранения и сейчас находятся в больнице.
