1 266 4

Россия атакует Украину ударными дронами вечером 1 марта, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

атака шахидов 1 марта

Вечером 1 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 18:42 - сообщалось о БПЛА в Харьковской области: беспилотники в направлении Шевченкового.

В 20:00 - угроза применения баллистического вооружения.

В 20:04 - БПЛА в направлении Кривого Рога.

В 20:18 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы писали, что 1 марта около 13:20 российские террористы обстреляли Корабельный район Херсона.Предварительно, в результате вражеских ударов погибли три человека. Еще двое херсонцев получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала три района Днепропетровской области: трое раненых, одна женщина - в тяжелом состоянии. ФОТО

беспилотник (2885) обстрел (15110) атака (827) Шахед (1702)
*позіхає
01.03.2026 20:21 Ответить
Ми з дружиною щойно відмітили пляшечкою португальського червоного закінчення зими і перший день весни. Пережили без втрат. Поки що. Все ж таки чотири роки вже минуло і як мінімум ще два попереду... В Україні були і гірші періоди, "Руїна" наприклад, але це "відродження" і "реставрація" в одному флаконі. Все буде добре.
01.03.2026 20:34 Ответить
Потрібно знищити кремлівського виродка так,
як сьогодні знищили іранського Аятоллі ,
так як путлєр - це найогидніший монстр у світі і злобний
вбивця 😡
01.03.2026 21:59 Ответить
 
 