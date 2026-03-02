Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 1 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Увечері 1 березня триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:42 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині: безпілотники у напрямку Шевченкового.

О 20:00 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:04 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 20:18 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлення інформації

О 21:48 - Повітряні сили ЗСУ повідомляли:

Харківщина: БпЛА повз Прилотне, південно-західним курсом.

В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

Оновлення інформації

О 00:07 - Повідомляється про рух ударних дронів:

Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова.

Група БпЛА на межі Донеччини та Дніпропетровщини.

БпЛА у напрямку Сум.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що 1 березня близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсона. Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранення і нині перебувають у лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: троє поранених, одна жінка - у важкому стані. ФОТО