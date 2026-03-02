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Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 1 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері 1 березня триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 18:42 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині: безпілотники у напрямку Шевченкового.
О 20:00 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 20:04 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.
О 20:18 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлення інформації
О 21:48 - Повітряні сили ЗСУ повідомляли:
- Харківщина: БпЛА повз Прилотне, південно-західним курсом.
- В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.
Оновлення інформації
О 00:07 - Повідомляється про рух ударних дронів:
- Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова.
- Група БпЛА на межі Донеччини та Дніпропетровщини.
- БпЛА у напрямку Сум.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що 1 березня близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсона. Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранення і нині перебувають у лікарні.
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*позіхає
як сьогодні знищили іранського Аятоллі ,
так як путлєр - це найогидніший монстр у світі і злобний
вбивця 😡