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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 1 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

атака шахедів 1 березня

Увечері 1 березня триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:42 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині: безпілотники у напрямку Шевченкового.

О 20:00 -  Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:04 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 20:18 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлення інформації

О 21:48 - Повітряні сили ЗСУ повідомляли: 

  • Харківщина: БпЛА повз Прилотне, південно-західним курсом.
  • В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

Оновлення інформації

О 00:07 - Повідомляється про рух ударних дронів: 

  • Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова.
  • Група БпЛА на межі Донеччини та Дніпропетровщини.
  • БпЛА у напрямку Сум.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми писали, що 1 березня близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсона. Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранення і нині перебувають у лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: троє поранених, одна жінка - у важкому стані. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) атака (1609) Шахед (2251)
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*позіхає
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01.03.2026 20:21 Відповісти
Ми з дружиною щойно відмітили пляшечкою португальського червоного закінчення зими і перший день весни. Пережили без втрат. Поки що. Все ж таки чотири роки вже минуло і як мінімум ще два попереду... В Україні були і гірші періоди, "Руїна" наприклад, але це "відродження" і "реставрація" в одному флаконі. Все буде добре.
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01.03.2026 20:34 Відповісти
Алігархат.
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02.03.2026 07:11 Відповісти
Потрібно знищити кремлівського виродка так,
як сьогодні знищили іранського Аятоллі ,
так як путлєр - це найогидніший монстр у світі і злобний
вбивця 😡
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01.03.2026 21:59 Відповісти
Харківщина: БпЛА повз Прилотне, південно-західним курсом. Джерело: https://censor.net/ua/n3603024, може Приколотне?
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01.03.2026 22:18 Відповісти
Повідомляють про вибухи в Новоросійську (https://t.me/exilenova_plus/16960 відео): падіння уламків дрона на багатоповерхівку, атаку на порт українських БПЛА та масштабну пожежу на нафтотерміналі.

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02.03.2026 00:10 Відповісти
 
 