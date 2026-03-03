РУС
Сутки в Запорожской области: 472 дрона и десятки авиаударов

РФ атаковала 35 населенных пунктов Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированную атаку на населенные пункты Запорожской области. В результате ударов по Запорожскому району ранены два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

766 ударов по 35 населенным пунктам

Всего оккупанты нанесли 766 ударов по 35 населенным пунктам области.

  • Войска РФ нанесли 19 авиаударов по Камышевахе, Веселянке, Новокасьяновке, Любицкому, Трудовому, Орехову, Горкому, Чаривному, Долинке, Воздвижовке, Гуляйпольскому, Широкому, Верхней Терсе и Мирному.
  • 472 беспилотника различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Лысогорку, Голубое, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Святопетровку, Староукраинку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.
  • Зафиксировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Малым Щербакам, Новоандеевке, Малой Токмачке и Мирному.
  • Еще 271 артиллерийский удар пришелся по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Лукьяновску, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Зализнычному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Староукраинке, Варваровке и Доброполье.

