Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Запорожскому району: два ребенка ранены

В ночь на 2 марта оккупанты нанесли удар КАБами по Камышевахе в Запорожской области. В результате атаки пострадали дети

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Россияне управляемыми авиабомбами нанесли удар по Камышевахе. Разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

Ранены две девочки - 9 и 15 лет. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 1 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке российских беспилотников. В Кривом Роге повреждено предприятие, возникло несколько пожаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожской области: более 780 ударов, есть погибший и раненые