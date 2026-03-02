Ворог вдарив керованими авіабомбами по Запорізькому району: дві дитини поранені
У ніч проти 2 березня окупанти вдарили КАБами по Комишувасі на Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали діти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни керованими авіабомбами ударили по Комишувасі. Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.
Поранені двоє дівчаток - 9 та 15 років. Їм надана уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідолені.
Що передувало?
Ввечері 1 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку російських безпілотників. У Кривому Розі пошкоджене підприємство, виникло кілька пожеж.
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